Pearl Jam se vrátí do Prahy, nové album představí příští rok v O2 areně

Walt Disney Company odložila nadcházející filmy včetně velkorozpočtové Mulan, která se 21. srpna mohla stát prvním větším hollywoodským snímkem od vypuknutí pandemie koronaviru. Disney k Mulan nově nepřiřazuje konkrétní datum uvedení do kin. O rok se pak zpozdí pokračování série Avatar, které přijde do biografů v prosinci 2022, a nový film ze ságy Hvězdných válek, jenž bude následovat v prosinci 2023. "Ukázalo se, že když jde o premiéry filmů v celosvětové zdravotní krizi, nic není vytesané do kamene," uvedl mluvčí Disneyho. Ve Spojených státech se koronavirem nakazily již více než čtyři miliony lidí, 144 tisíc jich zemřelo a desátým dnem přibývá přes 60 tisíc nakažených denně.