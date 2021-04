Pandemie je nezastaví. Kapela Genesis po 14 letech vyráží na turné

Anglická rocková kapela Genesis se po 14 letech vrátí na pódia. Klávesista Tony Banks, kytarista Mike Rutherford a dnes už jen zpěvák Phil Collins oznámili turné čítající 33 koncertů. Začne letos v září v irském Dublinu, sestava dále zamíří do Severního Irska, Velké Británie, Skotska, USA a Kanady.

Tony Banks, Phil Collins a Mike Rutherford při zkouškách na nové turné. | Foto: Will Ireland

Jak upozorňuje agentura AP, Genesis společně absolvují koncertní šňůru poprvé od roku 2007, kdy se dali po letech dohromady u příležitosti turné Turn It On Again.

Tehdy vystoupili také v Praze na parkovišti před dnešní O2 arenou, kde je pod vysokými světelnými věžemi poslouchalo necelých 20 tisíc lidí. Zpěvák Collins si fotil publikum z pódia, česky děkoval a uváděl některé písně. Členové kapely druhý den zůstali v Praze, aby si prohlédli historické centrum.

Stejně jako tehdy se k trojici muzikantů letos naživo přidá jejich dlouholetý spolupracovník, kytarista a basista Daryl Stuermer, s novým druhým bubeníkem Nicem Collinsem, teprve dvacetiletým synem Phila Collinse. "Když jsme se na vrcholu pandemie sešli, abychom začali cvičit, občas jsme si museli ťukat na čelo. Fakt nám nepřeskočilo, dřít se kvůli turné, které se vůbec nemusí konat?" popsal v podcastu Rockonteurs kytarista Mike Rutherford.

"Pak jsme si ale řekli, že když to neuděláme teď a budeme čekat další rok a půl, možná už na to nikdy nedojde. Takže jsme se zavřeli s asi devadesátkou lidí včetně zvukařů a osvětlovačů, vymysleli jsme novou show a teď je hotová," dodal.

Kapela Genesis, v začátcích spojená s pojmem art-rock, vznikla roku 1967. Ještě část následující dekády v ní působili zpěvák Peter Gabriel a kytarista Steve Hackett. Po jeho odchodu se hlavním kytaristou stal tehdejší basista Rutherford. Sestava, která se pod Collinsovým vedením začala víc orientovat na pop-music, vydala 15 desek, nejvíc v 70. a 80. letech.

Klávesistovi Banksovi je dnes jedenasedmdesát let, kytarista Rutherford i bubeník Collins jsou o rok mladší.

S někdejšími spoluhráči Anthonym Phillipsem, Peterem Gabrielem a Stevem Hackettem se členové Genesis znovu setkali před sedmi lety u příležitosti natáčení dokumentu Genesis: Together and Apart, který uvedla britská BBC.

Genesis před novým turné zveřejnili krátké propagační video. | Video: Genesis

Cestu k současnému turné umetlo oznámení Phila Collinse, že přerušuje důchod a vrací se na jeviště. V letech 2017 až 2019 odehrál samostatně 97 koncertů včetně toho v pražské O2 areně. "Sál nabitý k prasknutí, na pódiu perfektní kapela, před ní v křesle sedící stárnoucí zpěvák s tváří přísného anglického profesora a hláškami suchého anglického humoru. A všude pozitivní atmosféra a radost, že pořád jsme tady a že nás hudba ještě dovede povznést," zhodnotil večer na Aktuálně.cz kritik Josef Vlček.

Už předloni v Praze doprovázel Phila Collinse na bicí jeho syn Nic, s otcem se dokonce účastnil bubenické bitvy na upravené latinskoamerické perkusivní nástroje cajóny. "Takhle to vzniklo přirozenou cestou. Phil byl posledního dva a půl roku na turné s Nicem za bicími, takže se řeč stočila k tomu, proč tímhle způsobem nezkusit udělat i návrat Genesis," vysvětlil časopisu NME kytarista Mike Rutherford.

Phil Collins podle svých slov vzhledem k vysokému větu už nezvládá celý večer stát, proto bude u mikrofonu také na koncertech Genesis sedět. Stejně tak by nezvládl dvě hodiny bubnovat.

"Udělám všechno pro to, abych alespoň něco na turné zahrál. Ale když mě s Nicem slyšeli Tony a Mike, nadchlo je, jak Nic rozumí tomu, co ty skladby potřebují. Když chce, hraje trochu jako já. Jako jeho otec jsem samozřejmě jedním z jeho vzorů," dodává Phil Collins.