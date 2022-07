Obrazem: Arakain a Olympic oslavili výročí na Benátské, na pódiu točila Špátová

Společnou oslavou šedesátin kapely Olympic a čtyřicetin metalové sestavy Arakain ve čtvrtek vyvrcholil první večer festivalu Benátská. Kvůli obavám z pandemie koronaviru pořadatelé letos nepozvali účinkující ze zahraničí. Akce se koná na dvou scénách v libereckém areálu Vesec, potrvá do neděle. Zatím dorazilo několik tisíc lidí.

Arakain letos uvádí skladby z celé své historie včetně těch z druhého alba Schizofrenie, vydaného roku 1991. Nedávno se dočkalo reedice. Oslavy jubilea vyvrcholí 28. ledna příštího roku v pražském sále O2 universum.

Současnou sestavu Arakainu tvoří kytaristé Jiří Urban a Miroslav Mach, zpěvák Jan Toužimský, bubeník Lukáš Doksanský a nový baskytarista Marek Loučka. Na Benátské zahráli průřez repertoárem od prvního alba Thrash The Trash vydaného roku 1989 až po zatím poslední, tři roky starou nahrávku Jekyll & Hyde. Z ní zazněly kompozice Hathor nebo Dnes ještě ne.

V průběhu večera kapela odhalila papírovou figurínu Petra Jandy z kapely Olympic, který v květnu oslavil osmdesátiny. "Jsem fanoušek Olympicu, naučil mě to táta, který mi koupil jejich desku Ulice," sdělil zpěvák Arakainu Toužimský. Následně s kolegy zahrál tvrdší úpravu Jandovy skladby Jako za mlada.

Olympic své vystoupení v Liberci začal třemi písněmi ze zatím posledního alba Kaťata, na které navázal letitými hity. Mimo jiné došlo na Osmý den, Je to tvá vina, Já nejsem zlej, Otázky nebo Želvu. Na jevišti se pohybovala kameramanka a režisérka Olga Špátová, která o Olympicu a Jandovi natáčí dokumentární film.

"To by mě ani ve snu nenapadlo, že Olympic oslaví výročí s Arakainem. Je to naše velmi spřízněná kapela a mě to těší o to víc, že když jsem ji poprvé v roce 1989 nahrával, předpovídal jsem jim dlouhou životnost," poznamenal Petr Janda.

Toho doprovodili baskytarista Milan Broum, bubeník Martin Vajgl a klávesista Pavel Březina. "Přeju Petrovi Jandovi, aby byl šťastný v osobním životě i s námi jako s kapelou," vzkázal Broum. "Doufám, že my tři ostatní mu to nekazíme, přeju mu také, aby chodili lidi na koncerty Olympicu a aby s námi byl Petr co nejdéle," dodal.

Skladba Marathón z roku 1978, jak ji Olympic zahrál před čtyřmi roky v pražské Malostranské besedě. Foto: ČTK | Video: Olympic

Program úvodního dne festivalu Benátská na hlavní scéně odpoledne zahájila skupina Žlutý pes. Ve stanu mezitím zahrála kapela Realita. Dále vystoupili Petra Janů & Amsterdam, Yo Yo Band, Sebastien, Totální nasazení nebo Xavier Baumaxa.

V pátek se představí Vilém Čok, Aleš Brichta nebo Vypsaná fixa. Festival Benátská existuje od roku 1993, v Libereckém kraji bývá nejnavštěvovanější prázdninovou kulturní akcí. Letos se koná po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru. Naposledy akci v areálu ve Vesci během čtyř dnů navštívilo přes 40 tisíc lidí.

V minulosti na Benátské vystoupili Karel Gott, Tom Jones, Bryan Adams či skupina Nightwish.