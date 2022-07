Mercury Prize mohou získat Harry Styles nebo herečka Jessie Buckleyová

Populární anglický zpěvák Harry Styles, který tento měsíc vyprodal pražskou O2 arenu, byl poprvé nominován na prestižní cenu Mercury Prize. Získat ji může za své třetí sólové album Harry’s House, které vyšlo v květnu a strávilo šest týdnů v čele britského žebříčku.

Hit As It Was od nominovaného Harryho Stylese už má na YouTube skoro čtvrt miliardy přehrání. Foto: Hanna Moon | Video: Columbia Records

Jak připomíná agentura AP, deska měla v ostrovní hitparádě větší úspěch než všechny nahrávky Stylesova někdejšího boybandu One Direction dohromady. Osmadvacetiletý interpret navíc už několik měsíců slaví komerční úspěch se singlem As It Was právě z alba Harry’s House. "Styles vyrostl nejen v úspěšného hudebníka, ale také v módní vzor a hlas citlivé sexuality," napsalo o něm Aktuálně.cz.

Nominace na Mercury Prize, udílenou za nejlepší britské či irské album posledního roku, porota oznámila tento týden. Kromě Stylese je na seznamu dalších 11 nahrávek včetně Seventeen Going Under od Sama Fendera nebo orchestrálního hiphopového Sometimes I Might Be Introvert, které natočila raperka Little Simz.

Ocenění může získat také dvaatřicetiletá herečka a zpěvačka Jessie Buckleyová známá z filmu Temná dcera nebo minisérie Černobyl. Nedávno ztvárnila hlavní roli v hororu Men, který od tohoto týdnu promítají česká kina.

Na Mercury Prize je Buckleyová navržená za desku For All Our Days That Tear The Heart, kterou minulý měsíc zveřejnila s Bernardem Butlerem, někdejším kytaristou rockové kapely Suede. Herečka a zpěvačka nedávno obdržela Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší muzikálový výkon díky účinkování v obnovené klasice Kabaret. Ta měla v londýnském West Endu premiéru vloni, Buckleyová ztvárnila Sally Bowlesovou.

Mezi letošními porotci Mercury Prize jsou klavírista a skladatel Jamie Cullum, jenž nedávno vystoupil v pražském sále O2 universum, nebo písničkářka Anna Calvi. "Na seznam se dostalo vše od nápaditého popu přes průkopnický rap po folk-rock zpívaný v kornštině," uvedli.

Kornština je keltský britanský jazyk, kterým zpívá jedenačtyřicetiletá Gwenno Saundersová. Navržena je za své třetí album Tresor. Kornštinu se naučila od otce, básníka Tima Saunderse, doplňuje BBC. Podle ní je Tresor první nahrávkou v jiném jazyce než angličtině, která kdy porotce Mercury Prize zaujala.

Na seznam nominovaných se dostalo také britské indie-rockové duo Wet Leg, jež existuje třetím rokem. Letos mělo vystoupit na královéhradeckém festivalu Rock for People, koncert byl však zrušen. "Manažerům mnoha kapel se nepodařilo zajistit logistiku, v Evropě jednoduše není tolik dodávek, aparátu ani personálu, který by byl schopen odbavit dva roky zrušených koncertů naráz," popsalo Aktuálně.cz.

Skladba Chaise Longue, jak ji Wet Leg zahráli na letošním ročníku festivalu Glastonbury. | Video: BBC Music

Dalším nominovaným je duo Nova Twins sestávající ze zpívající kytaristky Amy Loveové a basistky Georgie Southové. Brzy je uslyší Češi, 17. srpna vystoupí v pražském Café v lese.

"Že jsme nominované, jsme se dozvěděly ve starožitnictví v Hastingsu. Je zázrak, že jsme tam samou radostí něco nerozbily," řekla Southová agentuře PA. "Snažily jsme se nakupovat dál, ale vůbec jsme se nemohly soustředit. Tak jsme radši šly na tequilu do baru u moře," dodala Loveová.

Mercury Prize je udílena od roku 1992. Bývá považovaná za méně mainstreamové ocenění než známější Brit Awards. Poprvé ji získala rocková kapela Primal Scream, k dalším laureátům patří formace Pulp a Arctic Monkeys, zpěvačka PJ Harvey nebo raper Skepta. Letošní vítěz bude znám 8. září.