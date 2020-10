Napsal hudbu i texty, sám hraje na všechny nástroje. Paul McCartney natočil album

Osmasedmdesátiletý britský hudebník Paul McCartney, někdejší člen kapely Beatles, vydá nové sólové album. Vzniklo během karantény vynucené pandemií covidu-19, jak prozradil v rozhovoru s hudební stanicí BBC 6 Music.

Nahrávka se bude jmenovat McCartney III a naváže na předchozí číslovaná alba z let 1970 a 1980, která obě natočil již po rozpadu Beatles a vždy ve chvíli, kdy hledal inspiraci.

Stejně jako tehdy McCartney i tentokrát sám hraje prakticky na všechny nástroje, od baskytary a bicích přes kytary a klavír. K tomu sám zpívá, napsal všechny texty i hudbu.

Album, které vznikalo po dobu devíti týdnů, vyjde 11. prosince.

"Byl jsem s rodinou v našem sídle a každý den jsem chodil do studia. Trochu jsem skládal pro film, z toho vznikla úvodní píseň, a když jsem ji měl hotovou, začal jsem přemýšlet, co dál," popsal muzikant v rozhovoru s moderátorem Mattem Everittem, jak se postupně začal vracet k nedodělaným fragmentům z posledních let.

"Každý den jsem začal natáčet na nástroji, na kterém jsem tu skladbu psal, a pak jsem postupně přidával jednotlivé vrstvy. Byla to dost zábava. A dělal jsem to víc pro sebe než že bych musel někde stihnout nějaké uzávěrky. Prostě jsem si tak blbnul. Ani na vteřinu mě nenapadlo, že z toho bude album," shrnul.

Aktuální téma pandemie se odráží také v některých textech písní. McCartneyho optimismus, že vše překonáme, inspirovala vzpomínka na rodiče, kteří zažili bombardování Liverpoolu za druhé světové války, zmínil v rozhovoru.

Paul McCartney strávil většinu karantény ve svém venkovském sídle v Sussexu na jihu Anglie s dcerou Mary a její rodinou, včetně čtyř vnoučat. Přes den nahrával v soukromém studiu, po večerech byl s rodinou.

McCartney naposledy předloni vydal desku Egypt Station, ještě vloni byl na turné. V Česku vystoupil v letech 2004 a 2016, kdy hrál v pražské O2 areně. Novinka bude jeho 18. sólovou deskou.