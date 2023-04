Na cenách Anděl posmrtně uspěl Žbirka, Svěráka uvedl do síně slávy prezident Pavel

Čtyři ceny Anděl pro Žbirku

Miro Žbirka posmrtně uspěl s nahrávkou, kterou za něj dokončil syn David známý z kapely Sunnbrella. Vokály nahrál zpěvák doma v pražských Strašnicích, jinak deska vznikala v londýnských studiích. Na sobotním ceremoniálu postupně získala ceny pro nejlepší slovenské album, sólového interpreta a album roku, přičemž skladbou roku se stal singl Nejsi sám. "Nejsi sám / Můj maják v moři zla ve vlnách rozeznáš," zpívají v tomto mezigeneračním duetu Miro Žbirka s Davidem Žbirkou. Ten song naživo uvedl na Výstavišti. Mekyho hlas zněl z playbacku, vlastní part David Žbirka zazpíval na místě. Doprovodila ho pětičlenná kapela včetně baskytaristy Kryštofa Maška ze sestavy Vypsaná fiXa.

Ceny za album Posledné veci přebíral David Žbirka s vdovou Kateřinou Žbirkovou. "Nevím vůbec, co mám říct, na mě to dolehlo," řekla poprvé Žbirková a poděkovala všem, na koho si vzpomněla. Když se na pódium vracela poněkolikáté, už přiznávala, že jí došla slova.

"Fakt nevím, co mám říkat. Když tu byl ten singl Nejsi sám: to vyšlo zrovna v den, kdy jsme si všichni přáli, aby Ukrajina nebyla sama. Takže to bylo takové Mekyho poselství. Meky, děkujeme. A jedno další poselství tady nechám Martě, která s ním dvacet let zpívala," řekla Žbirková, načež předala prostor zpěvákově dlouholeté vokalistce. "Meky mě na každém koncertu uváděl jako velice nervózní zpěvačku. Zpívala jsem s ním dvacet let píseň Co bolí, to přebolí. A on si vždy přál, aby přežily jeho songy. To se děje. Meky navěky," doplnila vokalistka.