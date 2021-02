Menhiry a diskokoule na jevišti. Tata Bojs chystají on-line koncert

Prokurátoři v Georgii zahájili vyšetřování snahy bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa zasáhnout do výsledku prezidentské volby v tomto jihovýchodním státě. Píše to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na vyjádření nejmenovaného státního činitele. Trumpovými povolebními intervencemi se v Georgii zabývá také úřad tzv. státního tajemníka Brada Raffenspergera, který dohlíží na regulérnost voleb.

Podle informací NYT nově prokurátorka Fani Willisová několika činitelům regionální vlády včetně Raffenspergera zaslala dopis se žádostí, kterou jasně označila za součást kriminálního vyšetřování. Údajně požádala o uchování dokumentů souvisejících s lednovým telefonátem tehdejšího prezidenta se státním tajemníkem. Trump na začátku roku Raffenspergerovi mimo jiné říkal, že potřebuje "najít" dostatečný počet hlasů na zvrácení své volební porážky.

Konečné výsledky prezidentské volby v Georgii ukazují, že tam Trump s nynějším prezidentem Joem Bidenem prohrál o 11 779 hlasů. "Podívejte se, chci udělat jenom jedno: Chci jen najít 11 780 hlasů," říkal poražený šéf Bílého domu dva měsíce po volbách státnímu tajemníkovi. Toho v té době opakovaně kritizoval na sociálních sítích, podobně jako republikánského guvernéra Georgie Briana Kempa, který odmítal Trumpovy požadavky spojené s volbami.