Live Nation se omlouvá. Firmu grilovali senátoři kvůli zpěvačce Taylor Swift

Nedostatek transparentnosti a neschopnost zabránit skupování vstupenek na koncerty vytknuli američtí senátoři největší světové koncertní agentuře Live Nation. Její vedení si v úterý předvolal právní výbor Senátu dva měsíce poté, co firma zrušila prodej vstupenek na vystoupení zpěvačky Taylor Swift s odůvodněním, že žádné nezbyly a všechno zmizelo už v předprodeji.

Live Nation vlastní prodejce vstupenek Ticketmaster, kterého někteří fanoušci a kapely v USA kritizují od 90. let minulého století. Teď firma čelí výtkám také od politiků za to, jak v listopadu nezvládla prodej lístků na první turné popové hvězdy Taylor Swift po pětileté pauze.

Zájem byl enormní, lidé čekali hodiny v internetových frontách, na mnohé se však nedostalo a Ticketmaster nakonec prodej vstupenek úplně zrušil s odůvodněním, že lidé všechny koupili už v předprodejích. Do těch přitom směly jen vybrané skupiny uživatelů jako členové fanklubů nebo různých věrnostních programů. V reakci na to ministerstvo spravedlnosti USA oznámilo, že prošetří, zda firma nezneužívá monopolního postavení na trhu, kde se točí miliardy dolarů.

"Omlouváme se fanouškům a omlouváme se Taylor Swift. Musíme být lepší a budeme lepší," řekl v úterý senátorům Joe Berchtold, prezident a finanční ředitel Live Nation. Do firmy nastoupil roku 2011, krátce poté, co se Live Nation pořádající koncerty spojila s Ticketmasterem prodávajícím vstupenky. "Zpětně vzato vidíme, co jsme mohli udělat lépe. Mohli jsme prodej lístků rozvrhnout do delšího časového období a mohli jsme lépe naplnit očekávání fanoušků," dodává.

Republikánský senátor Mike Lee v úvodní řeči varoval, že debakl Ticketmasteru s prodejem lístků na koncerty Taylor Swift zavdává úvahám, zda "na ochranu amerických spotřebitelů nebude potřeba přijmout nové zákony, nebo důsledněji vymáhat ty stávající". Zdůraznil, že ministerstvo spravedlnosti v těchto týdnech přezkoumává obchodní praktiky Live Nation.

Jeho dceřinná firma Ticketmaster dle expertů ovládá 70 až 80 procent amerického trhu se vstupenkami na koncerty do středně velkých sálů i na největší sportovní stadiony. Mateřské společnosti Live Nation senátoři v úterý vytýkali například to, jak stanovuje cenu vstupenky nebo že si nedovede poradit s boty, to znamená automatickými programy, které lístky skupují a pak je se ziskem přeprodávají dál.

Finanční ředitel Live Nation v průběhu slyšení řekl, že cenu vstupenky určují "různé ukazatele". Ty rozhodují také o výši provozního poplatku, o nějž se Ticketmaster nedělí s umělci ani provozovateli sálu.

"Nezlobte se, ale tenhle způsob určování ceny opravdu není transparentní," namítla demokratická senátorka Amy Klobucharová. Dvaašedesátiletá politička vzpomněla, jak na střední škole jezdila s kamarády jedním autem na koncerty kapel jako Led Zeppelin nebo Aerosmith. Dnes jsou ale lístky tak drahé, že si je mnozí studenti nemohou dovolit, argumentovala. "Už teď poplatky tvoří minimálně 27 procent ceny lístku a někdy se mohou vyšplhat až k 75 procentům ceny," tvrdí Klobucharová.

Podle republikánské senátorky Marshy Blackburnové je "neuvěřitelné", že si Live Nation nedokáže poradit s programy automaticky skupujícími vstupenky, když menší a technologicky hůře vybavení prodejci lístků to zvládnou a boty do svých systémů buď vůbec nepustí, nebo výrazně omezí jejich činnost. "Asi byste si od těch menších firem měli nechat poradit, jak se to dělá," doporučila senátorka. "Nájezdy botů přece zažívají i banky nebo energetické sítě. Ty si s nimi poradit dokážou, ale vy ne?" ptala se.

Prezident a finanční ředitel Live Nation na to opáčil, že jeho firma za poslední dekádu investovala "přes miliardu dolarů" do zlepšení svých technologických systémů.

Za republikány promluvil též jedenasedmdesátiletý John Kennedy, což je od roku 2017 senátor ze státu Louisiana. "Principiálně mi nevadí velké firmy, ale vadí mi blbé firmy," poznamenal Kennedy s poukazem na to, že Ticketmaster dominuje americkému trhu se vstupenkami.

"Váš prodej lístků na koncerty Taylor Swift skončil debaklem. A člověka, který je za to zodpovědný, byste měli vyrazit. Pokud vám opravdu záleží na zákazníkovi, snižte cenu. Vyřaďte ze systém automatické programy a prostředníky," řekl senátor a rovněž vyzval, aby Live Nation zastropovala ceny lístků na nejžádanější umělce od Taylor Swift po Bruce Springsteena. "Každý teenager si nemůže dovolit jít na koncert za pět stovek dolarů," řekl Kennedy. 500 dolarů je přibližně 11 tisíc korun.

Před senátory dále hovořil Jack Groetzinger, spoluzakladatel menší platformy SeatGeek, která Ticketmasteru konkuruje. Podle něj je současný systém "zastaralý a zralý na reformu". Groetzinger vyzval k rozbití monopolu, jenž vznikl, když Live Nation roku 2010 zfúzovala s Ticketmasterem.

"Dokud bude Live Nation dominovat jak v roli koncertního pořadatele, tak v roli prodejce vstupenek, v oboru bude nadále chybět větší konkurence," řekl. Podle něj dnes Live Nation tlačí na provozovatele sálů či stadionů, aby spolupracovali výhradně s ním a Ticketmasterem. Kdo odmítne, gigant s ním může úplně přestat obchodovat, což se vzhledem k jeho postavení na trhu rovná potenciálně likvidační ztrátě zakázek, argumentoval Groetzinger.

Joe Berchtold z Live Nation na to namítl, že jeho firma přímo vlastní jen pět procent amerických koncertních sálů nebo stadionů.

Clyde Lawrence z newyorské popové kapely Lawrence poskytl pohled ze strany umělců. Řekl, že Live Nation prostřednictvím Ticketmasteru třeba stanoví cenu lístku na 30 dolarů, k tomu si ale přidá poplatek ve výši 12 dolarů. Po celkovém vyúčtování a dokončení turné kapela zjistí, že z každé prodané vstupenky ve výši 42 dolarů dostala průměrně právě 12 dolarů. Live Nation jí jednou například naúčtovala 250 dolarů za deset ručníků v šatně.

Kromě toho si Live Nation bere provize z reklamních předmětů jako oblečení nebo LP, které kapela prodá. Sama se ovšem s muzikanty naopak nepodělí o peníze z prodaného jídla či občerstvení na stadionu, což je podle Lawrence nefér.

Dle agentury AP se senátoři jako John Kennedy v úterý vyslovili pro to, aby byly lístky vystavovány na jméno jednoho člověka, čímž by odpadla možnost je přeprodávat. Podle jiného senátora Thoma Tillise by ale takové opatření zasahovalo do práv zákazníka, který má mít možnost přeprodat svůj lístek někomu jinému.

Společnost Live Nation, jež pořádá turné největších hvězd jako Beyoncé nebo U2 a působí také na českém trhu, se roku 2010 formou výměny akcií spojila s prodejcem vstupenek Ticketmaster. Proti této fúzi protestovali někteří politici a hudebníci. Varovali, že vznikne gigant odporující zákonům na ochranu hospodářské soutěže.

Ticketmaster při sloučení s Live Nation slíbil soudu, že v dalších deseti letech nebude znevýhodňovat provozovatele hal či sálů, kteří se rozhodnou spolupracovat také s dalšími prodejci vstupenek. Dohoda platila do roku 2020, ministerstvo spravedlnosti však prokázalo, že Ticketmaster výnos opakovaně porušuje. Firma se nakonec se státem dohodla, že předpis prodlouží do roku 2025, a uhradila soudní výlohy.

Mezi americkými politiky dnes přibývá těch volajících po opětovném rozbití Live Nation a Ticketmasteru. Žádají ho například newyorská demokratická politička Alexandria Ocasio-Cortez nebo senátorka Amy Klobucharová. Podle agentury Reuters by však případný soud ministerstva spravedlnosti proti Live Nation a Ticketmasteru byl dlouhý. Pokud by úřad došel k názoru, že je třeba společnosti nuceně rozdělit, věc by patrně skončila u Nejvyššího soudu.

Live Nation začátkem loňského listopadu oznámilo, že ve třetím čtvrtletí roku 2022 utržilo rekordních 6,2 miliardy dolarů, v přepočtu přes 146 miliardy korun, což oproti roku 2019 představuje nárůst o 66,8 procenta. Dle deníku New York Times má firma v oboru živé kultury moc a dosah jako žádná jiná. V posledním předpandemickém roce 2019 uspořádala přes 40 tisíc koncertů po celém světě, prodala 485 milionů vstupenek prostřednictvím Ticketmasteru a jejích více než 100 agentů při vyjednáváních zastupovalo zájmy více než 450 hudebníků.