Přeskočit na obsah
Benative
31. 1. Marika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

KVÍZ: Hurikán, Nonstop nebo Billie Jean. Znáte nejslavnější songy 80. let?

Kris Zákora

Pamatujete, které hity zněly v rádiích a walkmanech v osmdesátých letech? Zavzpomínejte na dobu, kdy se na českých diskotékách tancovalo na Michala Davida, Dalibora Jandu, George Michaela, Eltona Johna nebo Madonnu. V našem kvízu si můžete připomenout názvy těch nejslavnějších písní popové scény, jejich texty i interprety.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama