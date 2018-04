Kopec jako cesta k novému začátku. Skupina Ille vydala po pěti letech album Pohádky

před 57 minutami

Poslední rok na sebe zpěvačka Olga Königová upozornila jako koncertní i studiový host Michala Hrůzy. V polovině března však do světa poslala desku Pohádky, již dala dohromady se svou popovou kapelou Ille. Do tvaru, který by mohla skousnout i mainstreamová rádia, dovedl melancholické písně v popovém obalu producent Dušan Neuwerth.

Na obalu nového alba indiepopové skupiny Ille jsou její členové oblečení do černobílých puntíkatých a pruhovaných svršků. Byl to nápad v New Yorku usazené ilustrátorky Elišky Podzimkové, která si design desky Pohádky vzala na starost. "Bavil mě kontrast geometrických tvarů na černobílém oblečení a přírody. Ilustrované nástroje jsou tentokrát jen takový doplněk," říká výtvarnice, která se proslavila právě ručním domalováváním fotografií. "Je to hezký kontrast k té naší melancholii," poznamenává zpěvačka Olga Königová nad bookletem. Když zpívá, zní její hlas něžně a posmutněle; někteří hudební kritici ho přirovnávají k hlasu Lenky Dusilové, ty dvě ale mají společný snad právě jen civilní výraz. Königová dříve hrávala ve skupině Obří broskev, později si založila svůj projekt Ille. Ten se do širšího povědomí dostal před pěti lety albem Ve tvý skříni. Text k titulnímu hitu napsal dnes už bývalý manžel Olgy Königové Jakub a nová životní etapa se odrazila i na aktuální, ještě vycizelovanější popové desce Pohádky, již opět produkoval blízký spolupracovník kapely Dušan Neuwerth. Na to, co aktuálně zažívá, Olga podle svých slov myslí hlavně při písni Kopec, jejíž text na desku Pohádky přinesl spisovatel Jaroslav Rudiš. "Kopec je pro mě metafora, vnímám ho jako pozitivní výhled do života. S novým přítelem hodně jezdíme do přírody. Lezeme po kopcích, což jsem dřív nedělala. Ačkoliv teď nemám moc času se lezení věnovat, líbí se mi, že je s tím spojená určitá dovednost. Navíc se v písničce zpívá 'odhodíš starý kosti'. I to je teď moje téma, odhodit staré věci," říká zpěvačka. Velký kus práce na desce odvedl producent Dušan Neuwerth, známý spoluprací s Tata Bojs nebo skupinou Umakart. Königová s bubeníkem Petrem Odstrčilem zaníceně popisují, jak si Neuwerth s hudebními nápady kapely hraje, rozkládá je a znovu skládá až do výsledného tvaru. Vysloveně rádiový zvuk je tak podle Ille přirozeným výsledkem studiové práce. "Samozřejmě že bychom byli rádi, kdyby nás hrály velké stanice, na to bychom ale asi museli mít trochu jiné texty," přemítá Königová, jejíž příběhy jsou založené spíš na fragmentech pocitů a vztahových situací, které si každý definuje po svém. Jak ti kluci američtí zpívali hezky česky! Jožin z bažin v podání Metalliky mě potěšil, říká Mládek číst více Hana Slívová Poslední rok bylo o Königové slyšet hlavně jako o spolupracovnici Michala Hrůzy. Natočila s ním píseň Na rozcestí, jako host vystoupila na koncertech, včetně toho v pražském Rudolfinu a na hlavním pódiu na Colours of Ostrava. "Víc než z množství lidí jsem byla nervózní z vysokých podpatků, které jsem měla na sobě, myslela jsem, že se přizabiju," usmívá se. Pohled na zaplněný prostor před pódiem jí prý naopak dodával sebevědomí, jež si přenesla i do koncertování s kapelou: k srdci si pro vystupování s Ille vzala Hrůzův postřeh,"aby do toho víc šlapala". V dalších věcech se ale vystudovaná zubní lékařka Königová a zpěvák Hrůza rozcházejí. "Michal si myslí, že mám dar oslovit lidi, že bych se měla věnovat jen hudbě a dál nepracovat jako zubařka. Jenomže to by mimo jiné znamenalo psát jiné texty, víc srozumitelné širšímu publiku," opět naráží na svou poetiku, která není na první dobrou mainstreamová. Svou práci u zubařského křesla opustit nehodlá. Ostatně přišla by tak i o zdroj inspirace. V písni Ve světě doktorů zpívá i kus zprávy, kterou poslala strachujícímu se pacientovi: "Tak se klidně boj a zbytek nech na mně."

autor: Hana Slívová