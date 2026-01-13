Český dirigent Jakub Hrůša dostal „Oscara klasické hudby“

Porota International Classical Music Awards (ICMA) složená z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí ocenila dirigenta Jakuba Hrůšu titulem Umělec roku.
Ocenění označované za "Oscara klasické hudby" potvrzuje výjimečné postavení Jakuba Hrůši na světové hudební scéně, porota ocenila zejména jeho schopnost spojovat hluboké porozumění hudebnímu textu s intenzivním výrazem a jasnou uměleckou vizí, kterou uplatňuje jak v symfonickém, tak operním repertoáru. V úterý 13. ledna o tom za umělce informovala Kateřina Motlová.
Hrůša a Bamberští symfonikové budou hostiteli oficiálního ceremoniálu předávání cen ICMA 18. března v Bamberku.
Druhý Čech v čele britské Královské opery
Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Americký magazín Musical America ho vyhlásil dirigentem roku 2026. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.
Zvláštní ocenění ICMA zároveň získal i orchestr Bamberských symfoniků, v jehož čele Hrůša stojí od roku 2016 jako šéfdirigent. Porota tak vyzdvihla mimořádnou uměleckou úroveň orchestru, jeho charakteristický zvuk a mezinárodní renomé, které se pod Hrůšovým vedením dále výrazně prohloubilo.
"Z dalšího ročníku ICMA mám, jak si určitě dovedete představit, přímo mnohonásobnou radost. Co víc si jako šéfdirigent přát než že orchestr, který vedete již deset let, je označen za vzor interpretační dokonalosti. Ocenění, které si k tomu jako Umělec roku odnáším osobně, je od mé koncepční práce s milovanými orchestry neoddělitelné. Dirigenti dokazují svoji kvalitu vždy dohromady s orchestry, sbory a sólisty, s managementem a svým způsobem i publikem, ve společné inspirativní harmonii. To je moje krédo, a tahle cena snad ukazuje, že správné. Moc se tím vším těším," uvedl Hrůša.
Ceny za nahrávky symfonií i za Káťu Kabanovou
Bamberští symfonikové získali v minulosti pod taktovkou šéfdirigenta Hrůši opakovaně ceny ICMA za nahrávky symfonické hudby: v roce 2022 za Čtvrtou symfonii Antona Brucknera a v roce 2023 za nahrávku s díly Hanse Rotta, Gustava Mahlera a Antona Brucknera. V lednu 2024 byl Hrůša oceněn za Káťu Kabanovou Leoše Janáčka s Vídeňskými filharmoniky v kategorii Operní video za záznam inscenace, která v jejich spolupráci vznikla na Salcburském festivalu.
International Classical Music Awards patří k nejrespektovanějším mezinárodním hudebním oceněním. Jejich laureáti jsou vybíráni na základě odborného konsenzu poroty reprezentující klíčová média a instituce klasické hudby napříč Evropou i dalšími kontinenty.
