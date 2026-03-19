Český dirigent Hrůša získal Oscara klasické hudby. Převzal i Bavorský řád za zásluhy

Dirigent Jakub Hrůša v Bamberku převzal mezinárodní cenu Umělec roku označovanou za Oscara klasické hudby a rovněž obdržel Bavorský řád za zásluhy. O středeční ceremonii informovala umělcova mediální zástupkyně Kateřina Motlová.
Titulem Umělec rok ocenila Hrůšu v lednu porota International Classical Music Awards (ICMA) složená z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí. Bavorský řád za zásluhy patří k předním vyznamenáním této německé spolkové země; má nejvýše 2000 žijících nositelů, ke kterým se řadí mimo jiné někdejší německá kancléřka Angela Merkelová.
Poroto ICMA ocenila zejména Hrůšovu schopnost spojovat hluboké porozumění hudebnímu textu s intenzivním výrazem a jasnou uměleckou vizí, kterou uplatňuje jak v symfonickém, tak operním repertoáru.
Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša je šéfdirigentem Bamberských symfoniků, kteří rovněž převzali cenu ICMA za Mimořádný přínos a další cenu v kategorii Videozáznam. "Porota vyzdvihla stabilní vysokou uměleckou úroveň orchestru, který slaví tento rok 80. výročí svého vzniku," uvedla Motlová. Tento bamberský orchestr získal pod Hrůšovým vedením ceny ICMA opakovaně.
Kritici a odborníci opakovaně hodnotí Hrůšovo postavení na světové hudební scéně jako výjimečné. V současnosti patří k nejvyhledávanějším dirigentům a stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Americký magazín Musical America ho vyhlásil dirigentem roku 2026. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.
Fialova vláda rozhodla o obří investici do Nymburka. Šťastný nyní projekt pozastavil
Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to dnes na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé).
Amazon a AI: Co tato sázka znamená pro růst firmy i akcie
Amazon na současném trhu už neplní jen roli e-shopu. Stále zřetelněji se totiž mění v mozek a páteř globálního internetu. A právě letošní rok je pro firmu zlomový. Vedení společnosti se rozhodlo investovat astronomických 200 miliard dolarů do umělé inteligence (AI) a infrastruktury.
Souběh událostí, které skončí velkým zdražením. Expert popsal, co je další na řadě
Eskalace konfliktu na Blízkém východě pokračuje nevídaným tempem. Blokování Hormuzského průlivu, kudy proudí pětina světových dodávek ropy, začíná kromě rostoucích cen pohonných hmot ovlivňovat i ceny dalších klíčových komodit.
Napsala dojemnou knihu o smrti manžela. Teď soud odkryl mrazivou pravdu o tom, co udělala
Když vydala dětskou knihu o tom, jak se vyrovnat se smrtí rodiče, působila jako žena, která se snaží dát smysl vlastní tragédii. Příběh se však postupně změnil v jeden z nejvíce zarážejících kriminálních případů posledních let. Soud nyní rozhodl, že právě Kouri Richinsová stála za smrtí svého manžela.
Tato jména jsou nejreálnější. Experti rozebírají náhradu za Rulíka
Sbohem, děkuji, odcházím na Kladno. Trenér Radim Rulík po mistrovství světa sečte reprezentační zkušenosti a vrátí se do extraligy. Kdo přijde místo něj? I o tom je nová epizoda podcastu Bago, kde dojde také na pečlivý rozbor extraligového play off.