19. 3. Josef
Klasická hudba

Český dirigent Hrůša získal Oscara klasické hudby. Převzal i Bavorský řád za zásluhy

ČTK

Dirigent Jakub Hrůša v Bamberku převzal mezinárodní cenu Umělec roku označovanou za Oscara klasické hudby a rovněž obdržel Bavorský řád za zásluhy. O středeční ceremonii informovala umělcova mediální zástupkyně Kateřina Motlová.

Jakub Hrůša, 2022
Porota International Classical Music Awards (ICMA) ocenila dirigenta Jakuba Hrůšu titulem Umělec roku. Obdržel také Bavorský řád za zásluhy.Foto: Ian Ehm
Titulem Umělec rok ocenila Hrůšu v lednu porota International Classical Music Awards (ICMA) složená z šéfredaktorů předních světových hudebních časopisů a zástupců významných kulturních institucí. Bavorský řád za zásluhy patří k předním vyznamenáním této německé spolkové země; má nejvýše 2000 žijících nositelů, ke kterým se řadí mimo jiné někdejší německá kancléřka Angela Merkelová.

Poroto ICMA ocenila zejména Hrůšovu schopnost spojovat hluboké porozumění hudebnímu textu s intenzivním výrazem a jasnou uměleckou vizí, kterou uplatňuje jak v symfonickém, tak operním repertoáru.

Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša je šéfdirigentem Bamberských symfoniků, kteří rovněž převzali cenu ICMA za Mimořádný přínos a další cenu v kategorii Videozáznam. "Porota vyzdvihla stabilní vysokou uměleckou úroveň orchestru, který slaví tento rok 80. výročí svého vzniku," uvedla Motlová. Tento bamberský orchestr získal pod Hrůšovým vedením ceny ICMA opakovaně.

Kritici a odborníci opakovaně hodnotí Hrůšovo postavení na světové hudební scéně jako výjimečné. V současnosti patří k nejvyhledávanějším dirigentům a stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu. Americký magazín Musical America ho vyhlásil dirigentem roku 2026. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie.

