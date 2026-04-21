Belcantový král vystoupil v Praze. Juan Diego Flórez stále vévodí opernímu Olympu

Na pozvání agentury Nachtigall Artists zazpíval 19. dubna ve Dvořákově síni pražského Rudolfina Juan Diego Flórez, jedna z nejzářivějších veličin operního nebe. U nás debutoval v roce 2009 na pozvání Pražského jara a od té doby se do Česka vrátil celkem pětkrát. Tentokrát vystoupil se svým dvorním klavíristou Vincenzo Scalerou, hlavním korepetitorem a hlasovým poradcem milánské La Scaly.
O Juanu Diegu Flórezovi se traduje legenda, že byl jako mladý pěvec na konkurzu v Národním divadle v Praze odmítnut pro nedostatečnost. Zda se zakládá na pravdě, už asi nezjistíme. Každopádně od svého debutu na Rossiniho operním festivalu v Pesaru v roce 1996 je tento peruánský tenorista považován za absolutní špičku belcantového repertoáru, tedy italského pěveckého stylu, který klade důraz na absolutní technickou dokonalost, lehkost hlasu a brilantní předvedení složitých koloratur. Jeho podstatou je dosažení krásného, vyrovnaného tónu a plynulého legata i v těch nejnáročnějších pasážích.
Mistry zlaté éry belcanta byli především tři italští skladatelé, jejichž díla dodnes tvoří pilíře operního repertoáru: Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti a Vincenzo Bellini. Tito skladatelé jako by zároveň byli třemi sudičkami, které určili dráhu Juana Diega. Právě on bývá do hlavních rolí v jejich operách obsazován těmi nejprestižnějšími operními domy a jeho jméno na programu je mimo jiné zárukou vyprodaného sálu. Stejně tomu bylo i v Praze.
Mimo koncertní a operní pódia je Flórez znám i svou filantropickou činností. Je zakladatelem projektu Sinfonía por el Perú, který umožňuje hudební vzdělání dětem z okraje společnosti.
Dokonalá technika, kultivovaný tón
Flórez vešel na pódium Dvořákovy síně po boku Vincenza Scalery za bouřlivého uvítání publika. Jako první číslo večera si zvolil Mozartovu koncertativní árii Misero! O sogno, která bývá prováděna jen zřídka, jakkoliv se jedná o poměrně dlouhou a velmi výraznou emocionální koncertní árii. Flórez zaujal dokonalou technikou, kultivovaností tónu a správně dávkovanou energií od začátku do konce árie. Vysloužil si za její podání dlouhý potlesk i první výkřiky „bravo“. Následovaly dvě kratší árie z Mozartovy opery La clementa di Tito – tu mimochodem Mozart složil na objednávku českých stavů ke korunovaci císaře Leopolda II. českým králem a premiéru měla roku 1791 ve Stavovském divadle. I zde Flórez potvrdil, jak krásným a dokonale ovládaným hlasovým nástrojem vládne. Jeho interpretace Mozarta – jakkoliv technicky precizní – působila poněkud unaveným dojmem. Jako by se mu s přibývajícími lety nedostával onen perlivý esprit, který je k dokonalému přednesu Mozartových árií nezbytný.
V dalším bloku přednesl Flórez dvě písně od Gioachina Rossiniho - La lontananza a L´ensule - a následně árii z téměř neznámé opery Bílá paní francouzského skladatele Françoise-Adriena Boieldieu. Od momentu, kdy otevřel ústa, byly všechny rozpaky z Mozarta pryč. Během vteřiny proměnil energii v sále a dokázal, proč je už tolik let právem nazýván králem belcanta. Jeho precizní koloratury, běhy přes oktávy i nejjemnější pianissima na dlouhém dechu se poslouchaly s nesmírnou lehkostí. Navíc je barva jeho hlasu i po letech velmi podmanivá a (na rozdíl od mnoha jiných i velmi dobrých tenoristů) na první poslech jasně rozpoznatelná, což je atribut, který jej stále řadí k absolutní špičce oboru. Sympatické je navíc i to, že pražskému publiku představil také méně známý repertoár mimo rámec osvědčených hitů.
Španělské zarzuely i francouzská opera
Po přestávce se předvedl ve třech zarzuelách, což jsou španělské obdoby operety často vycházející z folklóru daného regionu psané v místím dialektu. Flórez je jejich vášnivým propagátorem a pro pražský koncert si vybral tři výstupy ze zarzuel El último romántico, El guitarrico a La alegría del batallón. Zde demonstroval vášnivější hudební projev, aniž by slevil z těch nejvyšších standardů.
V předposlední části se věnoval francouzské opeře, v níž se v poslední době angažuje stále častěji. Bylo dobrou volbou, že vsadil na dvě velmi známé árie; většina publika jej totiž v tomto repertoáru slyšela naživo poprvé, a získala tak možnost přímého srovnání. Téměř nedostižnou laťku k interpretaci Massenetova Werthera a Gounodova Fausta v nedávné době nastavil na předních světových scénách francouzský tenorista Benjamin Bernheim, kterého mělo pražské publikum možnost slyšet v loňském roce. Pro Flóreze je to jistě vítaná výzva. Árii Pourquio me réveiller? z první jmenované opery i Faustovu árii Salut! Demeure chaste et pure podal tak, že z toho Bernheimovi muselo zvonit v uších. Takto precizní pojetí, energie a deklamace – o samotné barvě tónu nemluvě – jsou u nefrancouzských pěvců obdivuhodné. Flórez tím potvrdil, že i mimo belcanto s ním musíme počítat jako s jednou z nejzářivějších hvězd i tohoto oboru.
Před koncem zazpíval ještě jímavou árii La mia letizia infondere z Verdiho u nás nehrané opery Lombarďané na první křižácké výpravě, ve které dokázal, jak dobře se jeho hlas uplatní i v raných operách tohoto italského velikána.
Se skvělým klavíristou za zády
Flórezův recitál by nebyl takovým úspěchem, kdyby po boku neměl tak znamenitého a empatického klavíristu, jakým je Vincenzo Scalera. Fungovali spolu naprosto organicky a bylo vidět, že jejich umění je vypilované roky spolupráce. Scalera se blýsknul i v samostatných číslech, nejprve v Rossiniho klavírní miniatuře Une bagatelle, v Ukolébavce z Godardovy opery Jocelyn a konečně ve skladbě Consolation č. 3 Franze Liszta, která bývá svou náročností i vyzněním přirovnávána k Chopinovým Nokturnům. Asi nikdo nezůstal na pochybách, že Scalera by si díky svému mistrovství zasloužil samostatný recitál.
Flórez byl velmi štědrý v přídavcích, kdy zazpíval šest (!) písní, při nichž se sám doprovázel na kytaru a v nichž dokázal, jak přirozeně jeho hlas zní bez operního afektu. Na samotný závěr se na pódiu vrátil se Scalerou, aby se s Prahou rozloučili dvěma osvědčenými operními hity: Una furtiva lagrima z Donizettiho Nápoje lásky a La donna è mobile z Verdiho Rigoletta. Odměnou mu byl několikerý aplaus ve stoje, který si pěvec viditelně užíval.
O tom, že by Flóreze do celého představení obsadily naše operní domy, si můžeme nechat jen zdát. V tomto smyslu se jistě vyplatí výlet do Vídně, kde v květnu zazáří v novém nastudování Bizetových Lovců perel, nebo v červenci do Londýna, kde vystoupí ve své dlouholeté parádní roli Tonia v Donizettiho Dceři pluku. Juan Diego Flórez je důkazem, že i v dnešní době, která často chrlí rychle pohasínající operní hvězdy, lze díky inteligentní a pečlivé volbě repertoáru vybudovat dlouhou a uznávanou kariéru.
