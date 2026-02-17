Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Klasická hudba

V Rudolfinu zazní slavné árie Emy Destinnové. A bude se číst z nové knihy o pěvkyni

ČTK

Při komponovaném večeru nazvaném Zrození hvězdy: Koncertní pocta Emě Destinnové v úterý v Rudolfinu zazní slavné árie v podání mladé generace operních pěvkyň a pěvců. Doprovodí je orchestr PKF ¬- Prague Philharmonia.

Ema DESTINNOVÁ
Ema Destinnová, vlastním jménem Emilie Pavlína Kittlová (1878 - 1930), jako Carmen ve stejnojmenné opeře.Foto: Profimedia
Reklama

Součástí koncertu bude křest prvního dílu nové knižní trilogie o Destinnové. Mezi áriemi bude part z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho, s nímž dvacetiletá Destinnová v létě 1898 prorazila v berlínské opeře.

Koncert má připomenout hlavně slavné berlínské období Destinnové. Vedle role Santuzzy v Sedlákovi kavalírovi zazní také Mozartovy, Massenetovy, Gluckovy či Smetanovy operní árie, které tvořily jádro repertoáru světově proslulé operní divy.

Jako sólistky árií své umění předvedou sopranistky Eliška Weissová, Zuzana Marková a Vanda Šípová a také kontratenor Vojtěch Pelka. S berlínským obdobím Destinnové je pojí fakt, že představují novou generaci českých pěvců. Pražské filharmoniky bude řídit dirigent František Macek.

Komponovaný večer nebude pouze hudební vzpomínkou. Herec Martin Hoffman přečte několik ukázek z prvního dílu chystané trilogie Emmy Destinn 1, kterou napsala Lucia Klein Svoboda. Na programu večera je rovněž křest knihy, jehož se zúčastní muzikoložka Vlasta Reittererová.

Reklama
Reklama

Autorka svou trilogii avizovala už loni. "Celá trilogie má dohromady 1800 stran. To je hodně, ale podílela se na ni redaktorka Vlasta Reittererová, se kterou se ničeho nebojím," uvedla tehdy Klein Svoboda. Jejím cílem je zmapovat cestu sopranistky od dětství v rodině pražského hostinského až k její mezinárodní slávě.

Související

Destinnová, kterou původně v Národním divadle odmítli, se prosadila v zahraničí, nejprve v Berlíně. Vrcholem její kariéry bylo období 1908 až 1916 v newyorské Metropolitní opeře. Spolu s Enrikem Carusem vytvořila hvězdnou dvojici a pod taktovkou Artura Toscaniniho pak jedinečné inscenace. Nastudovala tam 21 rolí. Zásluhou Destinnové se v New Yorku uváděla i Prodaná nevěsta s pěvkyní v roli Mařenky a pod vedením Gustava Mahlera.

Ze světa se Destinnová vracela do Prahy a do oblíbené Stráže nad Nežárkou. Právě tam byla nucena strávit zbytek války poté, co ji jako velkou vlastenku úřady v roce 1916 paradoxně obvinily z protistátní činnosti a odebraly jí pas. Kariéru Destinnová završila v roce 1928 koncertem v londýnské Queen's Hall věnovaným desátému výročí vzniku Československa. Zemřela v lednu 1930 v Českých Budějovicích.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama