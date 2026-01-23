Přeskočit na obsah
Klasická hudba

Slavný tenorista Bocelli vystoupí v Praze. Zpíval už pro tři papeže i mnoho premiérů

ČTK

Nevidomý italský pěvec Andrea Bocelli vystoupí v pátek a v sobotu večer v pražské O2 areně. Známého tenoristu, který mimo jiné bude zahajovat 6. února na stadionu San Siro v Miláně letošní zimní olympiádu, v Praze doprovodí Český národní symfonický orchestr pod taktovkou amerického dirigenta Stevena Mercuria.

Andrea Bocelli, tenorista, pěvec
Italský pěvec Andrea Bocelli vystoupil za doprovodu Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou Marcella Roty v pražské O2 areně už před čtyřmi lety v květnu roku 2022.Foto: Profimedia
Reklama

Bocelli bude v hale ve Vysočanech zpívat poosmé, mezi hosty vystoupí sopranistka Zuzana Marková. Informovaly o tom Vladimíra Zahradníková za pořádající společnost JV Classics a Monika Pavlačková za sopranistku.

"Oba večery se po boku Bocelliho představí skvělá sopranistka Serena Gamberoniová, dánská pěvkyně etiopského původu Andrea Lykke Oehlenschlægerová, českému publiku již známá houslistka Rusanda Panfili a dvojice italských tanečníků Angelica Gismondo a Francesco Costa," uvedla Zahradníková.

Světově uznávanou českou pěvkyni Markovou pojí s Bocellim dlouholeté umělecké přátelství. Společně se podíleli mimo jiné na nahrávce opery Gaetana Donizettiho Lucia di Lammermoor. Byla už hostem dřívějšího Bocelliho koncertu v O2 areně a hostem jeho rozsáhlého britského turné v roce 2022. Pravidelně se objevuje na scénách největších operních domů.

Na programu koncertu budou mimo jiné skladby z alba Duets. Tímto albem a také několikadenním koncertem v domovském italském Lajaticu oslavil Bocelli předloni 30 let na světových pódiích. Doposud prodal více než 90 milionů alb a zaznamenal přes 16 miliard streamů. Během své kariéry získal po šesti nominacích na cenu Grammy a Latin Grammy Award, je držitelem Zlatého glóbu, sedmi Classical BRIT Awards, sedmi World Music Awards a má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Vystupoval pro čtyři prezidenty Spojených států amerických, tři papeže, britskou královskou rodinu a mnoho premiérů. Představil se ve všech největších koncertních sálech, operních domech a arénách po celém světě.

Bocelliho hvězdná dráha vedla od společného vystoupení s Lucianem Pavarottim až po velké mezinárodní úspěchy s písněmi Con te partirò (Time To Say Goodbye) se Sarah Brightmanovou nebo The Prayer se Céline Dionovou a mnoha dalšími. V roce 2006 rovněž vystoupil na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her v Turíně.

