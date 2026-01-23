Slavný tenorista Bocelli vystoupí v Praze. Zpíval už pro tři papeže i mnoho premiérů

Nevidomý italský pěvec Andrea Bocelli vystoupí v pátek a v sobotu večer v pražské O2 areně. Známého tenoristu, který mimo jiné bude zahajovat 6. února na stadionu San Siro v Miláně letošní zimní olympiádu, v Praze doprovodí Český národní symfonický orchestr pod taktovkou amerického dirigenta Stevena Mercuria.
Bocelli bude v hale ve Vysočanech zpívat poosmé, mezi hosty vystoupí sopranistka Zuzana Marková. Informovaly o tom Vladimíra Zahradníková za pořádající společnost JV Classics a Monika Pavlačková za sopranistku.
"Oba večery se po boku Bocelliho představí skvělá sopranistka Serena Gamberoniová, dánská pěvkyně etiopského původu Andrea Lykke Oehlenschlægerová, českému publiku již známá houslistka Rusanda Panfili a dvojice italských tanečníků Angelica Gismondo a Francesco Costa," uvedla Zahradníková.
Světově uznávanou českou pěvkyni Markovou pojí s Bocellim dlouholeté umělecké přátelství. Společně se podíleli mimo jiné na nahrávce opery Gaetana Donizettiho Lucia di Lammermoor. Byla už hostem dřívějšího Bocelliho koncertu v O2 areně a hostem jeho rozsáhlého britského turné v roce 2022. Pravidelně se objevuje na scénách největších operních domů.
Na programu koncertu budou mimo jiné skladby z alba Duets. Tímto albem a také několikadenním koncertem v domovském italském Lajaticu oslavil Bocelli předloni 30 let na světových pódiích. Doposud prodal více než 90 milionů alb a zaznamenal přes 16 miliard streamů. Během své kariéry získal po šesti nominacích na cenu Grammy a Latin Grammy Award, je držitelem Zlatého glóbu, sedmi Classical BRIT Awards, sedmi World Music Awards a má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
Vystupoval pro čtyři prezidenty Spojených států amerických, tři papeže, britskou královskou rodinu a mnoho premiérů. Představil se ve všech největších koncertních sálech, operních domech a arénách po celém světě.
Bocelliho hvězdná dráha vedla od společného vystoupení s Lucianem Pavarottim až po velké mezinárodní úspěchy s písněmi Con te partirò (Time To Say Goodbye) se Sarah Brightmanovou nebo The Prayer se Céline Dionovou a mnoha dalšími. V roce 2006 rovněž vystoupil na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských her v Turíně.
