Johnny Depp míří do Prahy. Bude hrát na kytaru se slavným Jeffem Beckem

Když americký herec Johnny Depp předminulý týden čekal na verdikt poroty v soudním sporu s exmanželkou Amber Heardovou, zahrál si ve Velké Británii na dvou koncertech kytaristy Jeffa Becka. Teď je společně uvidí také Češi. V rámci evropského turné Beck s Deppem vystoupí 11. července v pražském Foru Karlín.

Koncert ve středu oznámila agentura Liver Music. Vstupenky půjde v síti Ticketmaster pořídit od pondělí 13. června, prodej začíná v 10 hodin dopoledne. "Kapacita Fora Karlín bude pro ještě lepší zážitek a divácký komfort snížena, pro diváky bude připraveno několik exkluzivních míst k sezení přímo před pódiem, zbytek koncertu je na stání," uvádí za pořadatele Jana Hrochová. Forum Karlín má běžně kapacitu až 3000 míst.

Kapelu doprovodí baskytaristka Rhonda Smithová, bubenice Anika Nillesová a klávesista Robert Stevenson.

"Před pěti lety mi Johnny Depp zaklepal na dveře šatny v Japonsku a od té doby jsme se spolu nepřestali skvěle bavit," říká sedmasedmdesátiletý anglický rockový a jazzový kytarista Jeff Beck, držitel osmi cen Grammy a někdejší člen kapely The Yardbirds, ve které nahradil Erica Claptona.

Beck je dvojnásobným členem Rokenrolové síně slávy. Češi ho mohou znát i díky jeho někdejší spolupráci s českým exilovým klávesistou Janem Hammerem. V Česku zatím Jeff Beck vystoupil dvakrát, roku 2011 v pražské Tesla areně a tři roky nato na Pražském hradě.

Americký herec Johnny Depp, známý jako Jack Sparrow z filmových Pirátů z Karibiku, má hudbu coby koníček. Na kytaru začal hrát ještě předtím, než dostal první role. Účinkoval na deskách kapely Aerosmith nebo zpěváka Iggyho Popa, v roce 2015 založil skupinu Hollywood Vampires s Alicem Cooperem a Joem Perrym. Společně vystoupili před čtyřmi roky na pražském Letišti Letňany, kde udělali předskokany Ozzymu Osbourneovi.

"Jsou typickým případem kapely, jež vznikla jen pro zábavu party rockových veteránů, kteří náhodou chodí do stejné hospody, ale vydařila se tak, že s ní stojí za to vyrazit do světa," napsal o nich kritik Josef Vlček a vychválil, jak Depp v Praze zahrál skladbu Heroes od Davida Bowieho. "Jeho provedení v sobě mělo hloubku, jíž takové skladbě s poselstvím dokáže dát opravdu jen vynikající herec," dodal. Depp byl pak vloni hlavní hvězdou karlovarského filmového festivalu.

Když začala pandemie koronaviru, herec s kytaristou Jeffem Beckem vydali coververzi písně Isolation od Johna Lennona a naznačili další spolupráci.

Minulý měsíc se Depp jako host objevil na Beckových koncertech v anglickém Sheffieldu a londýnské Royal Albert Hall. Herec v té době čekal na rozhodnutí soudu ve sporu s exmanželkou Amber Heardovou.

Porota nakonec herečku uznala vinnou z pomluvy bývalého manžela a zároveň částečně uznala její protistížnost, týkající se vyjádření Deppova právníka. Za výroky o domácím násilí porotci nařídili Heardové zaplatit odškodné v celkové výši 15 milionů dolarů, což soudkyně následně snížila na 10,35 milionu dolarů. Depp má naopak uhradit dva miliony, stal se tak vítězem sporu.

Proces sledovaný v přímém přenosu po celém světě vyzněl jinak než dřívější spor v Británii, kde se soud naopak přiklonil k obvinění, že Johnny Depp svou exmanželku bil.

"Po šesti letech mi porota vrátila život," reagoval na verdikt Depp. "Jsem zdrcená z toho, že ani ta spousta důkazů nestačila na to postavit se neúměrné moci, vlivu a postavení mého exmanžela," uvedla Heardová.