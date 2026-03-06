Jitka Čvančarová vydává svůj první singl. Složil ho pro ni Malátný z Chinaski

Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová vydává u Supraphonu svůj první singl s názvem Přítelkyně noc, který pro ni napsal a s ní i nazpíval Michal Malátný. Novinka na pomezí popu, rocku a šansonu otevírá novou etapu její hudební tvorby a předznamenává chystané debutové album.
Za produkcí singlu stojí vyhledávaný mladý producent Matěj Belko a o výrazný vizuál se postarala uznávaná módní fotografka Lucie Robinson.
Jitka Čvančarová je dlouhodobě známá nejen díky svým filmovým a divadelním rolím, ale také jako interpretka, která se s lehkostí pohybuje napříč hudebními žánry. Její hlas zněl v několika filmech a seriálech, mimo jiné v Nabarveném ptáčeti, Kouzlu derby či Kukačkách. Vystoupila v koncertních poctách Haně Zagorové či Yvonně Přenosilové, objevila se v show Tvoje tvář má známý hlas, hostovala se skupinou Chinaski a na albu Andělé strážní nazpívala duet se Štefanem Margitou.
Už delší dobu zároveň připravuje vlastní koncertní projekt, který má být propojený s jejím chystaným debutovým albem.
Michal Malátný ke vzniku skladby Přítelkyně noc řekl: „S Jitkou se pravidelně potkáváme v La Fabrice v komedii Kleopatra, kterou pro nás napsal Petr Kolečko. Míváme tak možnost mluvit i o věcech mimo divadlo, a proto mě Jitka požádala, zda bych pro ni nenapsal píseň. Jsme oba tak trochu noční tvorové, což se promítlo i do nálady skladby. Mám radost, jak ji Jitka fantasticky nazpívala.“
Jitka Čvančarová dodává: „S Michalem jsme přátelé, máme se moc rádi a vzájemně se respektujeme. Myslím, že se velmi dobře známe a cítíme se. Už dřív jsme spolu nazpívali píseň na desku Chinaski, několikrát jsem byla hostem na jejich koncertech. A Michal je také jedním z těch, kteří mě povzbuzují k tomu, abych vydala sólové album.“
ŽIVĚ "Nemůžeme ohrozit životy našich lidí." Ázerbájdžán stáhuje z Íránů své diplomaty
Ázerbájdžán z bezpečnostních důvodů evakuuje z Íránu své diplomaty. Podle agentur Reuters a AFP to v pátek oznámil ministr zahraničí v Baku Džejhun Bahramov. Baku o den dříve obvinilo Teherán z dronového útoku na svou exklávu Nachičevan, při kterém byli podle něj zraněni čtyři lidé. Íránská armáda zodpovědnost za útok odmítla.
Desítky let příprav přišly vniveč. Američané dokonale využili íránskou slabinu
Írán strávil desetiletí budováním podzemních bunkrů, aby před zničením ukryl svůj rozsáhlý raketový arzenál. Necelý týden po začátku války se dvěma jeho nejmocnějšími protivníky ale tato strategie začíná vypadat jako chyba. Podle deníku Wall Street Journal totiž Američané znají lokace, a tak jen čekají, až se Íránci pokusí vytáhnout odpalovací zařízení.
ŽIVĚ Schillerová si posvítí na čerpací stanice. Chce zabránit umělému navyšování marží
Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce znemožnit, aby došlo k jejich přemrštěnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které zdražují po začátku konfliktu v Íránu. Resort o tom informoval v pátek. "Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží," dodala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Jak to Siniaková udělala? Po její parádě komentátor ztratil zábrany, smál se i křičel
Kateřina Siniaková je zpět v akci a v Indian Wells hned udělala dojem. Na takzvaném "pátém grandslamu" v kalifornské poušti se od české tenistky čeká primárně útok na deblový titul po boku Taylor Townsendové. V noci na pátek ovšem Češka působivě vstoupila do turnaje v singlu. Po obratu vyřadila domácí šampionku a některé její údery obletěly sociální sítě.
Ledecká ztratila na vítězku sjezdu jen 81 setin, přesto byla až čtrnáctá
Ester Ledecká skončila čtrnáctá ve sjezdu SP ve Val di Fassa. Zvítězila Italka Laura Pirovanová o setinu sekundy před Němkou Emmou Aicherovou.