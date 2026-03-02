Přeskočit na obsah
2. 3. Anežka
Hudba

Hlas Lenky Dusilové rozezní jeskyni v srdci Moravského krasu

Kultura

Výjimečný sólový koncert Lenky Dusilové se uskuteční v sobotu 23. května od 19:00 hodin v autentickém prostředí jeskyně Výpustek, jednom z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu. Nabídne posluchačům zážitek, který propojí hudbu osobité zpěvačky s magickou akustikou podzemního prostoru.

Zpěvačka Lenka Dusilová v sobotu 23. května 2026 zazpívá v autentickém prostředí moravské Jeskyně Výpustek.
Zpěvačka Lenka Dusilová v sobotu 23. května 2026 zazpívá v autentickém prostředí moravské Jeskyně Výpustek.
„Hudba je pro mě bezpečí. Místo, kde můžu být pravdivá. Každý koncert je pro mě jedinečný rituál. A vystupovat v jeskyni, kde má zvuk vlastní život, je něco, na co se opravdu těším,“ říká Lenka Dusilová, která patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Je držitelkou devíti hudebních cen Anděl a řady dalších ocenění. Kromě vlastní sólové dráhy působila také v kapelách Lucie nebo Čechomor. 

Své padesátiny oslavila velkolepým koncertem Lenka Dusilová: LD_50 a vydáním speciální trojité vinylové kompilace, která mapuje její tvůrčí vývoj od devadesátých let po současnost. „Padesátka pro mě není bilance, ale svoboda. Svoboda dělat hudbu bez očekávání, bez tlaku, jen z vnitřní potřeby,“ dodává Dusilová. 

Jeskyně Výpustek nabídne intimní atmosféru i mimořádnou akustiku. Podzemní sály vytvoří scénu, která umocní hloubku i křehkost hudby Lenky Dusilové. „Nejde jen o koncert, ale o celkový zážitek. Jeskyně sama se stává součástí hudby,“ říká za pořádající agenturu Michal Rychlý a dodává: „Lenka je umělkyně, která dokáže pracovat s tichem i prostorem. Právě proto jsme si ji pro tento unikátní večer vybrali. Věříme, že půjde o jeden z nejintenzivnějších hudebních zážitků letošního roku.“

Počet vstupenek je limitován, lze je pořídit v síti Ticketmaster nebo na pokladně jeskyně od 2. března 2026.  

A burning aircraft falls from the sky in Al Jahra, in this still image obtained from social media video
ŽIVĚNěkolik amerických stíhaček v Kuvajtu se zřítilo. Írán odmítá jednat s Američany

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.

Lebanon Israel Iran US
Tisíce zrušených letů. Útok na Írán vyvolal největší chaos od dob covidu

Americké a izraelské údery na Írán způsobily největší dopravní chaos od pandemie covidu, píše list The Guardian. Velká letiště na Arabském poloostrově, včetně letiště v Dubaji, které je nejrušnějším mezinárodním uzlem na světě, jsou již třetím dnem mimo provoz. Tak dlouhé uzavření vzdušného prostoru, včetně uzavření tří hlavních tranzitních uzlů v Perském zálivu, je podle listu bezprecedentní.

Boeing 737 Max 8 Smartwings
ŽIVĚVláda vysílá letadla pro uvízlé Čechy. O turisty je postaráno, slibují cestovky

Premiér Andrej Babiš očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Podobu neupřesnil, záleží na návrhu ministerstva vnitra. V pondělí se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do vlasti by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do ománského Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings. Cestovky tvrdí, že o uvízlé turisty bude postaráno.

Ilustrační foto - zásobník plynu, plyn, zásoby, energie, plynové potrubí, plynovod, energie, zdražování, dodávky, krize
Plyn skokově zdražil, stojí už přes 40 eur. Zásobníky jsou plné sotva ze třetiny

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z dlouhodobějšího narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.

