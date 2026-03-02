Hlas Lenky Dusilové rozezní jeskyni v srdci Moravského krasu

Výjimečný sólový koncert Lenky Dusilové se uskuteční v sobotu 23. května od 19:00 hodin v autentickém prostředí jeskyně Výpustek, jednom z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu. Nabídne posluchačům zážitek, který propojí hudbu osobité zpěvačky s magickou akustikou podzemního prostoru.
„Hudba je pro mě bezpečí. Místo, kde můžu být pravdivá. Každý koncert je pro mě jedinečný rituál. A vystupovat v jeskyni, kde má zvuk vlastní život, je něco, na co se opravdu těším,“ říká Lenka Dusilová, která patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Je držitelkou devíti hudebních cen Anděl a řady dalších ocenění. Kromě vlastní sólové dráhy působila také v kapelách Lucie nebo Čechomor.
Své padesátiny oslavila velkolepým koncertem Lenka Dusilová: LD_50 a vydáním speciální trojité vinylové kompilace, která mapuje její tvůrčí vývoj od devadesátých let po současnost. „Padesátka pro mě není bilance, ale svoboda. Svoboda dělat hudbu bez očekávání, bez tlaku, jen z vnitřní potřeby,“ dodává Dusilová.
Jeskyně Výpustek nabídne intimní atmosféru i mimořádnou akustiku. Podzemní sály vytvoří scénu, která umocní hloubku i křehkost hudby Lenky Dusilové. „Nejde jen o koncert, ale o celkový zážitek. Jeskyně sama se stává součástí hudby,“ říká za pořádající agenturu Michal Rychlý a dodává: „Lenka je umělkyně, která dokáže pracovat s tichem i prostorem. Právě proto jsme si ji pro tento unikátní večer vybrali. Věříme, že půjde o jeden z nejintenzivnějších hudebních zážitků letošního roku.“
Počet vstupenek je limitován, lze je pořídit v síti Ticketmaster nebo na pokladně jeskyně od 2. března 2026.
ŽIVĚNěkolik amerických stíhaček v Kuvajtu se zřítilo. Írán odmítá jednat s Američany
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
Tisíce zrušených letů. Útok na Írán vyvolal největší chaos od dob covidu
Americké a izraelské údery na Írán způsobily největší dopravní chaos od pandemie covidu, píše list The Guardian. Velká letiště na Arabském poloostrově, včetně letiště v Dubaji, které je nejrušnějším mezinárodním uzlem na světě, jsou již třetím dnem mimo provoz. Tak dlouhé uzavření vzdušného prostoru, včetně uzavření tří hlavních tranzitních uzlů v Perském zálivu, je podle listu bezprecedentní.
ŽIVĚVláda vysílá letadla pro uvízlé Čechy. O turisty je postaráno, slibují cestovky
Premiér Andrej Babiš očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Podobu neupřesnil, záleží na návrhu ministerstva vnitra. V pondělí se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do vlasti by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do ománského Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings. Cestovky tvrdí, že o uvízlé turisty bude postaráno.
ŽIVĚBelgičané zadrželi tanker z ruské stínové flotily. Je na cestě do přístavu, kde ho zabaví
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
Plyn skokově zdražil, stojí už přes 40 eur. Zásobníky jsou plné sotva ze třetiny
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z dlouhodobějšího narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.