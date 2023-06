Elton John rozzářil Glastonbury, koncertem v Británii se s fanoušky rozloučil

Zřejmě svým posledním koncertem v Británii se s fanoušky v neděli večer rozloučil Elton John. Jeho vystoupení završující 52 let dlouhou kariéru viděly na hudebním festivalu v Glastonbury nejméně desetitisíce lidí, zpravodaj BBC jejich počet odhadl dokonce na 120 000.

"Páni. Nikdy jsem si nemyslel, že budu hrát v Glastonbury. A teď jsem tady," řekla na začátku koncertu 76letá hudební legenda, na níž někteří fanoušci čekali od brzkých ranních hodin. Pak už Elton John, oděný do třpytivě zlatého saka a brýlí s růžovými skly, hrál jeden ze svých hitů za druhým.

Příznivci rodáka z anglického města Pinner si tak mohli vychutnat písně jako Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man, kterou Elton John své vystoupení na hlavním festivalovém pódiu za doprovodu ohňostroje zakončil.

"Byla to neuvěřitelná cesta," řekl viditelně dojatý zpěvák a skladatel davu příznivců před závěrečnou písní. Fanouškům poděkoval za 52 let úžasné lásky a věrnosti i za to, že se díky ním cítí tak šťastný. "Vždy vás budu mít ve své hlavě, svém srdci a své duši," řekl také publiku.

Jak poznamenává agentura Reuters, Elton John příznivce nadchl, ale mohl poněkud zklamat lidi, kteří čekali, že si na pódium pozve věhlasné hosty. Dopředu se spekulovalo o jménech jako Harry Styles, Billy Joel, Ed Sheeran nebo Britney Spearsová, místo toho nakonec s britskou popovou legendou vystoupili Jacob Lusk, Stephen Sanchez, Brandon Flowers a Rina Sawayamaová.

Na Glastonbury každoročně do areálu Worthy Farm u vesnice Pilton přijíždějí desetitisíce lidí, kolem 200 000 lístků na letošní ročník se prodalo zhruba za hodinu. Organizátoři nabízí kromě mixu nejrůznějších hudebních stylů a žánrů také výběr z mnoha dalších forem umění od filmu po poezii.