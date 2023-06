Elton John rozzářil Glastonbury, koncertem v Británii se rozloučil s fanoušky

Svým zřejmě posledním koncertem ve Velké Británii se s fanoušky tuto neděli večer rozloučil zpěvák a klavírista Elton John. Jeho vystoupení završující 52 let dlouhou kariéru viděly na festivalu v Glastonbury nejméně desítky tisíc lidí, zpravodaj BBC jejich počet odhaduje dokonce na 120 tisíc.

"Páni. Nikdy jsem si nemyslel, že budu hrát na Glastonbury. A teď jsem tady," řekl na začátku koncertu šestasedmdesátiletý umělec, na nějž někteří čekali od brzkých ranních hodin. Pak už Elton John, oděný do třpytivě zlatého saka a brýlí s růžovými skly, hrál jeden hit za druhým.

Rodák z anglického města Pinner uvedl písně Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man, kterou své vystoupení na hlavním festivalovém pódiu zakončil za doprovodu ohňostroje.

"Byla to neuvěřitelná cesta," řekl viditelně dojatý zpěvák a skladatel před závěrečným songem. Fanouškům poděkoval za 52 let lásky a věrnosti. Řekl, že se díky nim cítí šťastný. "Vždy vás budu mít ve svém srdci a své duši," dodal.

Jak poznamenává agentura Reuters, Elton John příznivce nadchl, ale mohl poněkud zklamat lidi, kteří čekali, že si na pódium pozve věhlasné hosty. Dopředu se spekulovalo o jménech jako Harry Styles nebo Ed Sheeran, místo toho s ním nakonec vystoupili méně známí šestatřicetiletý Jacob Lusk, teprve dvacetiletý Stephen Sanchez, zpěvačka Rina Sawayama a Brandon Flowers z kapely The Killers, s nímž hvězda večera zazpívala hit Tiny Dancer.

Elton John vyjel roku 2018 na poslední turné nazvané Farewell Yellow Brick Road, v jehož rámci odehrál také 183 vystoupení v USA a Kanadě. Tamní publikum ho naposledy už slyšelo. Úplně poslední koncert kariéry má Elton John absolvovat 8. července ve švédském Stockholmu. Konec vystupování ale neznamená konec kariéry. Zpěvákův manžel David Furnish řekl agentuře AFP, že Elton John se po skončení turné chystá do nahrávacího studia, kde začne pracovat na novém albu.

S českými diváky se rozloučil již v květnu 2019, kdy zaplnil pražskou O2 arenu. "Byl to koncert překvapivě krotký, vzdálený exhibicionistickým hříčkám a ironicky megalomanským gestům z minulých let. Vkusná scéna se zadní projekcí soustřeďovala pozornost na klavír a na toho, kdo na něj hraje," napsalo tehdy Aktuálně.cz.

Na Glastonbury každoročně do areálu Worthy Farm u vesnice Pilton přijíždějí desetitisíce lidí, kolem 200 tisíc lístků na letošní ročník bylo prodáno zhruba za hodinu. Organizátoři nabízejí kromě nejrůznějších hudebních žánrů také výběr z mnoha dalších forem umění od filmu po poezii. Na letošním ročníku dále vystoupili kapely Guns N' Roses, Arctic Monkeys, Foo Fighters, zpěvačka Lizzo nebo hitmaker Lewis Capaldi.

Video: Recenze filmu Rocketman