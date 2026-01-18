Dolly Partonová složila na 3 000 písní. Přispěla i na vývoj vakcíny proti covidu

Zpěvačka, autorka písní, herečka i filantropka Dolly Partonová, která je považována za první dámu americké country, oslaví 19. ledna osmdesátiny. Za šest desítek let své kariéry natočila na padesát studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3 000 písní.
K jejím nejznámějším songům patří I Will Always Love You (proslavila ji Whitney Houstonová), Jolene, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Partonová, držitelka několika cen Grammy, se věnuje i produkci a založila síť vlastních zábavních podniků.
Narodila se 19. ledna 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině jako čtvrtá ze 12 sourozenců, má irské a indiánské předky. Vystupovala už jako dítě v rozhlasových pořadech, první singly nahrála ve 13 letech. Důležitým zlomem v kariéře Partonové bylo hostování v programu zpěváka Johnyho Cashe (1959). V roce 1967 přijala nabídku zpěváka Portera Wagonera a stala se členkou jeho programu. Jejich spolupráce trvala šest let. Poté se Partonová vydala na samostatnou dráhu.
Zpěvačka se objevila rovněž na stříbrném plátně, zahrála si v komediích Od devíti k pěti, Nejlepší bordýlek v Texasu nebo Kočičí zlato. Objevila se i v Ocelových magnóliích.
V květnu 2022 byla Partonová uvedena do rokenrolové síně slávy, která ji označila za "žijící legendu a vzor ženské emancipace" s tím, že rozšířila okruh posluchačů country hudby a obzory nespočtu umělců.
Loni v listopadu dostala Partonová v rámci předání Governor Awards, které uděluje vedení americké Akademie filmového umění a věd, čestného Oscara - cenu za celoživotní dílo. Zpěvačka, která měla během své kariéry i dvě nominace na Oscara za původní filmovou hudbu, dostala humanitární cenu, která podle akademie vyzdvihuje její filantropické a charitativní činnosti. Partonová založila například knihovnu, která posílá knihy malým dětem, aby pomohla zvýšit dětskou gramotnost. Podporuje charity věnující se ochraně životního prostředí nebo léčbě HIV/AIDS, podotkl server BBC.
V roce 2020 zpěvačka přispěla milionem dolarů na vývoj vakcíny proti covidu-19, učinila tak skrze zdravotnické zařízení v Nashvillu, kde zdravotníci podle serveru BBC prováděli testy preparátu firmy Moderna.
