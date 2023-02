Zaplnil i velkou Lucernu. Zemřel Trugoy the Dove, raperovi z De La Soul bylo 54 let

Ve věku 54 let tuto neděli zemřel David Jude Jolicoeur neboli Trugoy the Dove, jeden ze zakladatelů průkopnického amerického rapového tria De La Soul. S odvoláním na jeho agenta o tom informovala BBC. Příčina úmrtí není známá. Hudebník, jenž vystupoval také pod pseudonymem Dave a před čtyřmi roky s De La Soul účinkoval v Praze, měl srdeční potíže a musel nosit defibrilátor, píše agentura AP.

De La Soul na Strunách podzimu, vlevo je Trugoy the Dove. | Foto: Petra Hajská

Jolicoeur se narodil v newyorském Brooklynu, rodiče byli Američané haitského původu. Na střední škole v roce 1988 potkal spolužáky Kelvina Mercera a Vincenta Masona, s nimiž založil De La Soul. Začali si říkat Trugoy, Posdnuos a Maseo. Ranými nahrávkami s osobitou chemií tří hlasů zaujali producenta zvaného Prince Paula a hned roku 1989 vydali debutové, své dodnes komerčně nejúspěšnější album 3 Feet High and Rising. Vymykalo se užíváním eklektických funkových či jazzových samplů, osobitými texty a humorným nadhledem.

"Žánr infikovali pozitivitou, přepsali pravidla samplování a jako jedna z prvních velkých rapových skupin vyzkoušeli crowdfunding," napsalo o nich Aktuálně.cz, podle nějž De La Soul pomohli stvořit škatulku alternativního hip hopu v době, kdy žánru vládl drsný gangsta rap ostřejších a političtějších skupin jako Public Enemy nebo N.W.A.

Místo vojenských uniforem De La Soul vystupovali v pestrobarevných úborech, jejich texty byly plné podvratného humoru a raději než násilí vzývali lásku. "Náš sound byl osobitý, protože jsme se na rozdíl od ostatních raperů, kteří milovali stejnou hudbu jako my, nebáli tyto písně vysamplovat a použít," uvedl člen tria Mercer v knize The Hip Hop Years: A History of Rap z roku 1999. Deska 3 Feet High and Rising je dnes ve sbírkách americké Kongresové knihovny.

Rapeři na tehdejší úspěch už jen částečně navázali alby De La Soul Is Dead z roku 1991, Buhloone Mindstate či Stakes Is High vydaným roku 1996. Ovlivnili skupinu A Tribe Called Quest a interprety od Mos Defa po Commona. Roku 2005 hostovali v tracku Feel Good Inc od kapely Gorillaz, za který získali svou jedinou Grammy. Nominováni byli šestkrát.

Z důvodu užívání samplů ale De La Soul také stanuli před soudem a kvůli nevyřešeným autorským právům do posledních let nemohli svou hudbu streamovat, což jim znemožnilo přístup na nejdůležitější hudební trh 21. století, poznamenává deník New York Times. Až nedávno se práva podařilo ošetřit a tvorba De La Soul bude od 3. března konečně legálně na platformách od YouTube po Spotify v době, kdy ze tří průkopníků zbyli už jen dva, konstatuje list.

V listopadu 2019 vystoupili De La Soul ve velkém sále pražské Lucerny na pozvání festivalu Struny podzimu. Naživo zarapovali také tracky Buddy a Me Myself and I, tedy dva singly ze svého nejslavnějšího alba. Když se minulou neděli zúčastnili pocty hip hopu na předávání amerických Grammy, Jolicoeur už své dva kolegy nedoprovázel.