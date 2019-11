De La Soul válčí s negativitou a samplují. Hiphopoví klasici míří do Prahy

Rapová scéna se vyvíjí překotně, čas na ohlížení nezbývá, a tak jen málo kapel a interpretů má v žánru postavení nezpochybnitelných klasiků. trio De La Soul, které příští středu 13. listopadu vystoupí ve velkém sále pražské Lucerny na festivalu Struny podzimu, mezi ně však patří.

De La Soul do Prahy nepřijíždějí jako veteráni, které by si člověk měl jít poslechnout z úcty. | Foto: Struny podzimu

Ve stejné době, kdy si Češi budou připomínat třicáté výročí sametové revoluce, De La Soul připomenou třicet let od vydání svého slavného debutu 3 Feet High And Rising, kterým na jaře 1989 pomohli stvořit škatulku alternativního hip hopu.

Žánr infikovali pozitivitou, přepsali pravidla samplování a jako jedna z prvních velkých rapových skupin vyzkoušeli crowdfunding. A později pomohli britské skupině Gorillaz k jejich největšímu hitu.

De La Soul už existují přes tři dekády. Trendy sice dávno neudávají, ale jednotliví členové sestavy Posdnuos, Trugoy a Maseo se pořád drží v popředí hiphopové scény jako málokdo z veteránů. Do Prahy rozhodně nepřijíždí jen vzpomínat: jejich tři roky stará deska And the Anonymous Nobody… získala nominaci na Grammy.

Nebát se to vysamplovat

Na přelomu osmé a deváté dekády minulého tisíciletí hip hopu vládl drsný podžánr gangsta rapu se svým dystopickým obrazem amerických předměstí plných drog a násilí. Trio mladých raperů z newyorského Long Islandu ale mělo jinou vizi.

De La Soul nevystupovali ve vojenských uniformách, ale v pestrobarevných úborech. Jejich texty byly plné podvratného humoru a místo násilí vzývali sílu lásky.

Nejprve na scéně vypadali coby anomálie, ale chytlavé hity jako Jenifa (Taught Me) nebo Me Myself And I nešlo ignorovat. Osobitá chemie tří hlasů i svérázný výběr instrumentálních podkladů byly součástí také jejich debutové nahrávky 3 Feet High And Rising, která vznikla ze spolupráce s producentem Princem Paulem.

Deska v roce 1989 nezněla jako žádný jiný do té doby natočený rap a dodnes si zachovává kouzlo nespoutané psychedelie. Posluchač si nikdy nemůže být jistý, co se stane v následující vteřině. Potkávají se zde samply Johnnyho Cashe, Led Zeppelin, dua Hall & Oates, skupiny Steely Dan nebo jako v případě úvodní skladby The Magic Number písnička z dětského televizního pořadu Schoolhouse Rock!.

"Náš sound byl osobitý, protože jsme se na rozdíl od ostatních raperů, kteří milovali stejnou hudbu jako my, nebáli tyto písně vysamplovat a použít," vysvětluje člen tria Posdnuos v knize The Hip Hop Years.

Skladba Eye Know z debutové desky De La Soul. | Video: Tommy Boy Records

Přišel jsem si pro U2

Americký týdeník Village Voice o albu tehdy napsal, že je to "hiphopový Sgt. Pepper", 3 Feet High And Rising se umístilo na vrcholu výročních žebříčků a dodnes bývá zařazováno mezi nejzásadnější rapové desky všech dob.

V jedné dobové reklamě z hudebních časopisů desku drží běloch v saku, který v titulku sděluje: "Šel jsem si pro U2, ale odnesl jsem si De La Soul." I nahrávací společnost cítila, že trio má potenciál překročit rasovou bariéru a dostat hip hop do hitparád. A desce se skutečně komerčně dařilo.

Jenže svérázná práce se samply a skvělé prodeje se De La Soul dlouhodobě vymstily - na desku se snesly žaloby "zneužitých" tvůrců a vydavatel musel vynaložit velké úsilí na ošetření autorských práv. Hrozba dalších žalob dokonce způsobila, že album aktuálně není k nalezení na žádné streamovací službě.

Konec osmdesátých let byl vrcholem samplovací horečky - ve stejném roce vyšly i další podobné desky poskládané z útržků jiných písní, třeba Paul’s Boutique od Beastie Boys, a hudební průmysl se teprve učil, jak k této tvůrčí metodě přistupovat.

Ke smůle tvůrců hiphopových koláží zvítězil nejtvrdší přístup - i sebemenší útržek musel mít povolení k použití. Paradox je, že žalobu, která desce De La Soul srazila vaz, podala obskurní skupina z šedesátých let The Turtles, od níž trio převzalo třívteřinový sampl. Navíc ho natáhli tak, že skoro nešel poznat.

Soud ale rozhodl a De La Soul museli skupině zaplatit 1,7 milionu dolarů, což byl pro hip hop absurdní precedent. Tuto metodu hudební tvorby svým způsobem zabil.

Me Myself and I je první videoklip, který De La Soul natočili. | Video: Tommy Boy Records

Rapem proti negativitě

O De La Soul se zpočátku psalo jako o afroamerické verzi hippies, což oni sami odmítali. Volnomyšlenkářství, pozitivitu a lásku k psychedelii s nimi sdílely další newyorské hiphopové skupiny jako Jungle Brothers nebo A Tribe Called Quest. Členové těchto projektů se dobře znali a sdíleli vizi hip hopu, který stál v opozici proti negativnímu gangsta rapu - v roce 1988 založili neformální sdružení Native Tongues.

Společných tracků existuje pomálu, vliv kolektivu byl ale v devadesátých letech na scéně cítit: k myšlence pozitivity se hlásili i J Dilla, Common, Mos Def nebo Busta Rhymes, kteří do mainstreamového hip hopu zároveň přinesli vlivy jazzu či afroamerické duchovní tradice.

V neposlední řadě De La Soul inspirovali hiphopery, kteří se nechtěli držet klišé, a dnes jsou tak považováni za otce alternativního hip hopu.

Druhé album De La Soul Is Dead z roku 1991 je temnější, vážnější a také dospělejší. Vysypaný květináč na přebalu symbolizuje konec naivity, deska obsahuje i otevřený útok na gangstarapovou scénu - track s dlouhým názvem Afro Connections at a Hi-5 (In the Eyes of the Hoodlum).

Třetí studiové album Buhlo͞one Mindstate výrazně ovlivnil jazz a čtveřici raných desek ukončuje The Stakes Is High z roku 1996, kritizující komercionalizaci hip hopu.

Track Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) z druhého alba De La Soul. | Video: Tommy Boy Records

Distribuce přes Torrent

V novém tisíciletí De La Soul bojovali s vydavatelstvím Tommy Boy Records, z plánované trilogie desek Art Official Intelligence nakonec vydali jen dvě. V polovině nulté dekády o nich však bylo výrazně slyšet díky hostování na hitu Feel Good Inc. od britských Gorillaz. Dostali za něj svoji první Grammy. S lídrem Gorillaz Damonem Albarnem pak spolupracovali ještě na dvou deskách.

Koncept Gorillaz coby fiktivní kapely, kterou místo skutečných lidí z masa a kostí tvoří jen animované postavičky, se jim zalíbil. Své osmé studiové album Plug 1 & Plug 2 Present… First Serve z roku 2012 natočili členové De La Soul v "přestrojení" za sestavu First Serve, jejíž historii od poloviny devadesátých let do současnosti deska sleduje.

Frustrováni stavem hudebního průmyslu a nedostupností svých nahrávek v obchodech vypustili v roce 2015 De La Soul svoji kompletní diskografii ve formátu mp3 zdarma na internet pomocí sdílecího protokolu Torrent.

Skladba Memory of… ze tři roky starého alba De La Soul And the Anonymous Nobody.... | Video: Kobalt Music Recordings

Zatím poslední album And the Anonymous Nobody… natočili s pomocí peněz, které posbírali na crowdfundingovém serveru Kickstarter. Potřebných 100 tisíc dolarů od fanoušků získali za pouhých šest dní.

Na desce hostuje zástup hvězd - Damon Albarn, Snoop Dogg, David Byrne, Jill Scottová nebo Justin Hawkins z hardrockových Darkness. Album se vyšplhalo na dvanácté místo amerického žebříčku a kapele získalo šestou nominaci na Grammy. Nyní De La Soul dokončují svou desátou nahrávku.

Do Prahy rozhodně nepřijíždějí jako veteráni, které by si člověk měl jít poslechnout z úcty. Jejich boj s negativitou dnes navíc rezonuje snad ještě víc než koncem osmdesátých let.

Úvod večera v Lucerně obstará bubeník Chris "Daddy" Dave, jehož projekt The Drumhedz představí tvorbu kombinující nejrůznější žánrové vlivy od moderního jazzu přes rock až po R&B či hip hop.