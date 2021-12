Zpívá i milostnou předpověď počasí. Damon Albarn na desku zařadil nádherný srderváč

Britpopový stvořitel nových světů Damon Albarn dal po sedmi letech nahlédnout do toho svého. Jeho nedávno vydaná druhá sólová deska je poklidná jako Island v době lockdownu.

Na zašlém parketu zaoceánské výletní lodi už se netančí, připomíná opuštěné město duchů. Jen v podpalubí nepřestala vyhrávat unylá barová kapela. Zpěvák není žádný Elvis, v hlasu je slyšet sentiment a stesk. Nenechme se mýlit lacinými zvuky elektrických samohrajek ani umělými bicími, které vyšly z módy a připomínají spíš hrací automat. Jde tu o symboly.

Obří loď brázdící oceány s bohatými penzisty na palubě zastupuje bohatý Západ, křižující zbytek světa pro své potěšení a zážitky. Na letošní desce britského zpěváka Damona Albarna nazvané The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows (Čím bližší je zřídlo, tím čistší pramen z něj vytéká) tento chátrající symbol upadajícího kapitalismu sleduje letící kormorán.

Tisíce tun rezavějící oceli sem ale klidně mohly doplout z některého animovaného klipu Albarnovy "komiksové" kapely Gorillaz. Anebo třeba z 11 let starého filmu Socialismus režiséra Jeana-Luca Godarda, kde luxusní výletní loď rovněž představuje ostrov na hladině stále propojenějšího světa se stále výraznějšími nerovnostmi. Kulisy příběhu známe, ale co v něm Albarn vypráví?

Nová deska vznikla na Islandu, kde se třiapadesátiletý zpěvák usadil, loni získal občanství a také na čas uvízl v průběhu první vlny pandemie koronaviru.

Pro připomenutí: Albarn využil obrovského úspěchu své kapely Blur v 90. letech minulého století, stejně jako popularity "kreslených" Gorillaz, aby pro sebe získal podle všeho téměř neomezenou tvůrčí svobodu. Dělá si, co chce, píše hudbu k muzikálu o Číně nebo operu zasazenou do alžbětinské Anglie. Je výrazným filantropem, vyslovuje se k ekologii i britské politice. Ještě před koncem života soulového zpěváka Bobbyho Womacka s touto zásadní postavou americké černošské hudby natočil vynikající album The Bravest Man in the Universe.

V jiném projektu Good, Bad & The Queen se zase Albarn spojil s dalšími idoly svého hudebního dospívání, basistou Paulem Simononem ze slavné punkové kapely Clash a nigerijským bubeníkem, otcem afropopu Tonym Allenem. Ten zemřel loni v dubnu, tedy v době, kdy vznikal Albarnův nynější projekt.

Titulní skladba z alba The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows.

Odchod jednoho z nejbližších přátel, jak zpěvák nazývá Allena v úvodní písni, poznamenal atmosféru i zvuk nahrávky. Stejně jako počasí na Islandu, omezená možnost cestovat a natáčet. Covidem zmražený svět.

Pro lepší porozumění, co se v necelých 40 minutách nového alba line z reproduktorů nebo ze sluchátek, je třeba na chvíli poodstoupit od obrazů, které Albarn nabízí, nenechat se zmýlit jejím zdánlivě triviálním zvukem.

Když se v nedávné anketě ptali Damona Albarna, jaká hudba jej ovlivnila, jako jednu z prvních uvedl kapelu The Specials, kde spolu od konce 70. let hráli "bílí" Britové s potomky přistěhovalců z Indie nebo Jamajky. Prostředníček odmítavě ukázaný dobové rasové diskriminaci i britským nacionalistům, čas od času vystrkujícím růžky či spíš vyholené zátylky, nám v souvislosti s kořeny punku bez zkušenosti multietnické společnosti vždy unikal.

Krátce: soustředit se výlučně na osobní revoltu není dlouhodobě udržitelný projekt, špatně se s ním stárne. Zato kultura, která dala světu Beatles i jamajské reggae a dub, poskytuje tvůrcům jako Albarnovi příležitost pojmout daleko víc. Snad proto teď frontman projevuje schopnost vypovědět ve zdánlivě prostých písních něco podstatného o náladě a složitostech postpandemické doby.

Vraťme se ještě jednou na palubu opuštěné výletní lodi, ke zpěvákovi nevelkého rozsahu, ale charakteristické barvy hlasu.

Z ambientních ploch, zalidněných podobně spoře jako islandská krajina, se v minimalistickém obsazení s klávesami, saxofonem a bicím automatem vyloupne několik výrazných, většinou milostných písní. Přímočarou Royal Morning Blue, milostnou předpověď počasí, v níž se deštivá nálada mění v padající sníh a ihned taje, by Albarn klidně mohl nahrát na novou desku Gorillaz, jejichž specialitou je spojení melancholie s taneční vervou.

V milostné předpovědi počasí Royal Morning Blue se deštivá nálada mění v padající sníh a ihned taje.

Skladba The Tower of Montevideo připomíná bájnou věž, kterou kdysi vystavěl písničkář Leonard Cohen, v Albarnově opuštěném mrakodrapu však na rozdíl od Cohenova songu nesedí v pokojích písničkáři jako Hank Williams.

Archaický bicí automat odklepává čas a saxofonista vykouzlí strhující sólo. Není jasné, jestli jde o věžák se ženskou siluetou toho jména v Rotterdamu, jisté však je, že kdyby Cohen ještě žil, mohl by Albarnův text plný obraznosti nazpívat.

Emotivním finále je pak waltz nazvaný Darkness To Light. Znovu, nenápadně a s minimálními prostředky tady Angličan vystaví nádherný "srderváč". V momentu, kdy ze sebe vyrazí "you are my babe", posluchači dojde, jak blízko byl Albarn soulovému zpěvákovi Womackovi, jak dokonale nastudoval umění milostné písně. A že by z téhle nenápadné písně právě Bobby Womack udělal soulový hit.

Shrnuto: úspěchem pro sebe Damon Albarn vykoupil svobodu učit se u těch nejlepších a tvořit. Současná globální pop music nepřináší žádnou zprávu, která by byla o mnoho lepší.