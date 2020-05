Zemřel průkopník afrobeatu. Tony Allen patřil k nejvýznamnějším bubeníkům

Ve věku 79 let v Paříži zemřel nigerijský bubeník a skladatel Tony Allen, který po boku hudebníka Fely Kutiho patřil k průkopníkům žánru afrobeat. Ještě vloni v létě byl hvězdou pražského festivalu etnické hudby Respect.

Afrobeat, který největší slávu zažil v Nigérii 70. let minulého století, kombinoval zvuk varhan se západoafrickými rytmy, dechovými nástroji a postupy jazzu, funku či tradiční tamní hudby. Allenův specifický styl hry na bicí se stal synonymem žánru a inspiroval kapely Talking Heads či producenta Briana Ena.

Tony Allen zemřel ve středu večer v Paříži na zástavu srdce. Včera to oznámil jeho manažer Eric Trosset. "Sbohem, Tony! Tvé oči viděly to, co většina lidí vidět nedokázala. Jsi ten nejvíc cool člověk na světě. Jak jsi říkával: 'neexistuje žádný konec'," uvedl Trosset na Facebooku.

Allen natočil přes 30 desek s Felou Kutim a jeho skupinou Africa '70, která kombinovala jazz, funk a tradiční africké zpěvy. Jejich kompozice měly většinou přes deset minut a Kuti často naštvaně zpíval o korupci, afrických diktátorech nebo nigerijském vojenském režimu.

Allen k tomu od bicích vytvářel pulzující rytmické pletivo, které průběžně reagovalo na podněty dalších hudebníků. Podle specialisty na africké rytmy Tomáše Kerleho přenesl Tony Allen tradiční hru z jednotlivých bubnů na bicí soupravu.

"Pro jeho hru jsou typické kombinace dvou- a jednoúderů, které jdou rychle po sobě, se spoustou ornamentů na hi-hat. Je v tom úžasná dynamika a barevnost projevu, která nikdy nejde do sóla, ale vždy se drží v groove, v tom nekonečném tepu, který stále pulzuje a nese hudbu dopředu," citovali Kerleho vloni pořadatelé pražského festivalu etnické hudby Respect, kde Tony Allen vystoupil se svou skupinou.

Fela Kuti, podle nějž by "bez Tonyho Allena žádný afrobeat nevznikl", zemřel v roce 1997.

Ukázka z koncertu Tonyho Allena a Fely Kutiho s kapelou Africa '70 v Berlíně, konec 70. let. | Video: Soundgod

Tony Allen kromě něj spolupracoval s mnoha muzikanty včetně producenta Briana Ena, který Allena označil za "dost možná největšího bubeníka, který kdy žil".

Allen natáčel s Damonem Albarnem z Blur nebo basistou Fleou z Red Hot Chili Peppers. Dlouhá byla též jeho spolupráce s Gingerem Bakerem z anglické skupiny Cream. Odmítal elektronické bicí. "Dávám přednost tomu, když hraju naživo, moje ruce i nohy vytvářejí svým pohybem rytmické vzorce. Programování rytmů považuji za doménu amatérů. Na můj vkus to zní příliš sterilně," říkal.