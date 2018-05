Český zástupce na Eurovizi Mikolas Josef se zranil při zkoušce, zpívat prý ale bude

před 1 hodinou

Mladý český zpěvák skončil v nemocnici a po poranění krční páteře se nemohl postavit na nohy. Jeho tým ale doufá, že do prvního semifinále se zotaví.

V portugalské metropoli Lisabonu včera druhým dnem pokračovaly zkoušky evropských zpěváků a zpěvaček, kteří budou za necelé dva týdny soupeřit v hudební soutěži Eurovize.

Českou republiku na 63. ročníku této písňové soutěže zastupuje dvaadvacetiletý zpěvák Mikolas Josef, který se ale v neděli při zkoušce zranil.

Přestože mladík skončil v nemocnici a po poranění krční páteře se nemohl postavit na nohy, jeho tým doufá, že do prvního semifinále 8. května se Mikolas Josef zotaví.

Podle vedoucího české výpravy Jana Borse se tým připravuje i na případnou úpravu choreografie.

Josef fanouškům vzkázal, že vystoupí, ať se děje, co se děje.

Podle portugalského tisku má Česká republika další termín na zkoušku vystoupení 3. května.

Mikolas Josef přijel do Lisabonu s vlastní písní Lie To Me. Podle sázkařských webů, z nichž citovala španělská média, český zpěvák dosud patřil mezi favority na vítězství spolu s Austrálii, Bulharskem, Francií či Izraelem.

Skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe.

Ta druhá mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde dnes zpěvák převážně žije.

Slavnostně bude Eurovize zahájena 6. května v lisabonském muzeu umění, kam po modrém koberci vstoupí všichni soutěžící ze 43 národních delegací. Dva dny nato se uskuteční první semifinále, jehož by se měl účastnit i Mikolas Josef. Druhé semifinále je naplánováno na 10. května.

O vítězi rozhodne velké finále 12. května, volit budou diváci a odborná porota.