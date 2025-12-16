Přeskočit na obsah
Hudba

Eurovize 2026 se zúčastní 35 zemí. Dalších pět soutěž kvůli Izraeli bojkotuje

ČTK

Příštího ročníku mezinárodní hudební soutěže Eurovize, který se bude konat ve Vídni, se zúčastní 35 zemí. Pět států se však rozhodlo soutěž bojkotovat kvůli účasti Izraele, napsala agentura AFP na základě zveřejněného oficiálního seznamu účastníků.

Eurovize JJ vítěz
Vítězem soutěže Eurovize 2025 se stal rakouský zpěvák JJ, vlastním jménem Johannes Pietsch.Foto: Reuters
Soutěž už několik měsíců provázejí kontroverze ohledně účasti Izraele, který se podle OSN dva roky dopouštěl v Pásmu Gazy genocidy na Palestincích. Izrael dlouhodobě obvinění z páchání genocidy odmítá. Tel Aviv také čelí obviněním ze snah o politické zasahování do podoby soutěže.

Evropská vysílací unie (EBU), která akci pořádá, nedávno představila aktualizovaný soubor pravidel, aby zachovala spravedlnost, integritu a soutěžního ducha Eurovize, jak unie uvedla ve své tiskové zprávě.

Nová pravidla zahrnují omezení individuálního hlasování, obnovu profesních porot v semifinále s rozmanitějším složením a technická opatření k prevenci koordinovaného nebo podvodného hlasování.

Členské státy EBU na začátku tohoto měsíce na zasedání v Ženevě schválily účast Izraele v příštím ročníku Eurovize ve Vídni. V reakci na to oznámily bojkot příštího ročníku vysílatelé ze Španělska (jeden z pěti největších finančních přispěvatelů soutěže), Nizozemska, Irska, Slovinska a Islandu. Mezi největší přispěvatele soutěže patří také Francie, Německo, Itálie a Spojené království.

EBU dnes oficiálně oznámila, že do Vídně své "písně a umělce" vyšle 35 vysílacích společností, soutěž se uskuteční mezi 12. a 16. květnem příštího roku. "Připravujeme se na oslavu 70. výročí soutěže, která zůstává místem, kde se setkávají hlasy, kultury, jazyky a hudba," zdůraznil její ředitel Martin Green.

Účast Izraele v soutěži Eurovize se stala terčem kritiky některých zemí kvůli izraelskému postupu v Pásmu Gazy, kde Izrael vedl dva roky válku proti teroristickému hnutí Hamás. Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael vzápětí zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze zabila více než 70 000 Palestinců.

Spory o izraelskou účast v Eurovizi doprovázejí poslední dva ročníky této akce, kdy se jí přitom neúčastnilo Rusko. To bylo po své invazi na Ukrajinu ze soutěže vyloučeno v roce 2022.

Vídeň hostí soutěž potřetí. Akci poprvé uspořádala rakouská veřejnoprávní televize a rozhlas ORF v hlavním městě roku 1967, poté co o rok dříve zvítězil Udo Jürgens.

