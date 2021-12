Bojovník za liverpoolský zvuk. Zemřel Pavel Chrastina, spoluzakladatel Olympicu

Ve věku 81 let toto úterý zemřel Pavel Chrastina, spoluzakladatel skupiny Olympic. Informaci serveru iDnes.cz potvrdil pro agenturu ČTK frontman Petr Janda.

S Jandou vytvořili autorský tandem Olympicu. Chrastina byl podepsán například pod hity Želva, Snad jsem to zavinil já, Dej mi víc své lásky nebo Krásná neznámá.

Ve skupině působil v její nejslavnější éře v 60. letech minulého století i jako doprovodný zpěvák a hráč na baskytaru. Olympic opustil roku 1969.

"Nejčastěji vzpomínám na tu krásnou dobu, kdy jsme začali skládat své vlastní věci a jako bojovníci za liverpoolský zvuk začali předělávat Olympic do podoby vokální skupiny. I když období pořadu Ondráš podotýká v Semaforu, kdy jsme v jednu chvíli měli snad patnáct sólových zpěváků, bylo taky zajímavé. Režisér Karel Mareš nás zprofesionalizoval," řekl v rozhovoru pro web Bestia.cz.

Podle něj byla sestava ve vrcholné formě v letech 1967 až 1968. Dle vlastních slov často přemýšlel o tom, zda udělal dobře, když odešel. "Muzikou jsem stejně postižen doteď, zatímco filmařinu, kvůli níž jsem odešel, dělám spíš už jenom sporadicky. Čili na svůj odchod z Olympicu nevzpomínám moc rád," dodával Chrastina. Ten tehdy studoval dokumentaristiku na pražské FAMU, což podle něj s provozem Olympicu nešlo sloučit.

Zkušenost z kapely mu ale zvednula tvůrčí sebevědomí. "Ověřil jsem si, že záleží jenom na nás, co a jak budeme dělat," shrnul.

Už předtím se Pavel Chrastina zapsal v širším povědomí coby člen pražských kapel EP-Hifi a Studijní skupiny big beatu. První kapelu založil už jako student poděbradské elektrotechnické fakulty roku 1958 na zámku v Poděbradech. Jmenovala se Samuel's Band.

"Jednou jsem vezl osm lidí v tátově stařičké tatře přes malou posázavskou vesničku, došel nám benzin a kolem šli zrovna policajti v civilu. Zatkli nás, dost hrubě vyslýchali, zabavili auto a poslali nás pěšky domů. Asi je rozzuřilo, že jsme si na čumák auta namalovali křídou lebku s hnáty a dozadu napsali We like Elvis," vzpomínal Chrastina v letošním článku pro Lidové noviny, jak za nevhodné chování na veřejnosti dostal rok před koncem studia vylučovací dekret.

Později se živil jako radiomechanik, díky čemuž se seznámil s Františkem Ringem Čechem a dalšími hudebníky, až se dostal k Olympicu.

Za normalizace Chrastina pracoval v Krátkém filmu Praha, kde natočil asi třicet dokumentárních snímků pro československý průmysl. V roce 1980 emigroval do Austrálie. "Začínat v nové zemi není snadné. Berete jakoukoli práci, chodíte do jazykových kurzů, pak dosáhnete jakéhosi postavení v oboru, kterému rozumíte, a musíte se rozhodnout, zda vám to stačí, nebo ne. Prošel jsem tím hned dvakrát. Poprvé v Melbourne a podruhé v Sydney, kde jsem se naučil zacházet s kamerou a založil produkční podnik," popsal pro Lidové noviny.

Po revoluci ještě několik let žil v americké Kalifornii, roku 1994 se vrátil do Česka.