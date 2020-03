Bob Dylan zveřejnil sedmnáctiminutovou píseň, zpívá o Kennedym a 60. letech

Americký písničkář a držitel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2016 Bob Dylan po mnoha letech překvapivě zveřejnil novou píseň. Jmenuje se Murder Most Foul, trvá téměř 17 minut a Dylan v ní zpívá o událostech, osobnostech a atmosféře 60. let minulého století včetně vraždy prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Dylanova nová skladba Murder Most Foul trvá téměř 17 minut. | Video: Columbia Records

"Zdravím své fanoušky a sledující s vděkem za vaši podporu a oddanost po všechna ta léta. Tohle je nevydaná píseň, kterou jsme nahráli před nějakým časem a která by vás mohla zajímat. Zůstaňte v bezpečí, dávejte na sebe pozor a ať vás provází Bůh," napsal k songu osmasedmdesátiletý Bob Dylan se zjevným odkazem na koronavirovou krizi.

V Murder Most Foul zpívá nejdřív o atentátu na populárního prezidenta Kennedyho před 57 lety. "Byl to temný den v Dallasu, v listopadu 1963. Den, který zůstane zahanben," zpívá Dylan v úvodu songu, a částečně tak parafrázuje projev amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta po japonském útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941.

"Sedím vzadu vedle manželky a mám namířeno přímo k posmrtnému životu. Nakláním se doleva, mám hlavu v jejím klínu," zpívá Dylan později z pohledu Kennedyho. Jinou část písně pojednává z pohledu vrahů: "Už máme někoho, kdo vás nahradí."

Jinde Dylan zmiňuje, co po atentátu následovalo, včetně takových detailů, jako že viceprezident Lyndon B. Johnson složil přísahu na palubě Air Force One ve dvě hodiny třicet osm minut.

Písničkář rafinovaně splétá obraz 60. let minulého století a zmiňuje tehdejší i pozdější kulturu, osobnosti i události: příjezd Beatles do Ameriky, herečku Marilyn Monroe, komika Bustera Keatona, hudební festivaly ve Woodstocku a Altamontu, film Noční můra v Elm Street nebo jazzového klavíristu Theloniouse Monka a bluesmana Guitar Slima.

Dylanův hlas zní při vzpomínkách něžně, čistěji, jako tomu bývá v posledních letech na koncertech. Písničkáře doprovází klavír, kytary, housle a rytmika.

Bob Dylan, mezi jehož nejslavnější hity patří Blowin' In The Wind a Like A Rolling Stone, naposledy vydal album autorských skladeb v roce 2012.

Po této desce nazvané Tempest (Bouře), která obsahovala i čtrnáctiminutový song o potopení Titaniku, následovalo několik nahrávek převzatého materiálu.

Dylanovou dosud nejdelší písní byly Highlands z roku 1997, čítající 16 minut a 31 vteřin.

Hudebník přísně střežící své soukromí 24. května oslaví 79. narozeniny, stále ale koncertuje, i když jeho takzvané Nekonečné turné bylo kvůli koronavirové pandemii přerušeno. Dylan tak musel odložit plánovaná vystoupení v Japonsku. Na červen chystá další koncerty v USA.