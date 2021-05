Benny Cristo vyráží na Eurovizi. V klipu se mění ve filmové hrdiny

Hudebník Benny Cristo tuto sobotu s týmem, se kterým připravoval soutěžní show, odjede na mezinárodní písňovou soutěž Eurovize do nizozemského Rotterdamu. Cristo, českému publiku známý spíše jako Ben Cristovao, zatím neví, jak soutěž funguje ani jak na něho budou reagovat diváci.

"Rozhodně mám ambice být nejlepší, jaký jsem kdy byl, ale tipovat, jak dopadnu, mi připadá absurdní," říká.

Divákům Eurovize se poprvé představí přespříští čtvrtek 20. května ve druhém semifinálovém kole. Finálový večer se koná o dva dny později, v sobotu 22. května. Vše bude vysílat Česká televize.

V Rotterdamu hodlá zpěvák reprezentovat Česko s písní Omaga. Současně se skladbou, jejíž název je obměnou zkratky OMG, to znamená Oh my god, tvůrci před časem představili videoklip. V něm se zpěvák mění v hrdiny známých filmů jako Pulp Fiction nebo Hříšný tanec.

K podrobnostem vystoupení na Eurovizi se Benny Cristo nechce před začátkem klání vyjadřovat. "Zatím mohu prozradit, že máme nejlepší tanečníky, a ten kostým, který budu mít na sobě, je totální úlet," avizuje.

Hudebníka česko-angolského původu nezbrzdila ani pandemie koronaviru. Mimo jiné se slovenskou skupinou IMT Smile natočil píseň Miesto, vedle mnoha různých spoluprací se pustil také do živých nahrávek pod titulem Jentak sessions. Poslední díl série přinesl spolupráci se zpěvákem a bubeníkem Davidem Kollerem. "Nechtěl jsem vypadnout z koloběhu, i během omezení jsem se snažil vytvořit si co nejpestřejší program," vysvětluje.

Mezinárodní písňové soutěže Eurovize se mohou zúčastnit interpreti z členských zemí Evropské vysílací unie či Rady Evropy. Loňský ročník byl kvůli pandemii koronaviru zrušen. Zatím poslední finále před dvěma lety v televizi vidělo 182 milionů lidí.

Podle pravidel musí každý účastník reprezentovat svou zemi s novou písní. Nizozemsko hostí 65. ročník Eurovize, neboť v tom posledním konaném roku 2019 vyhrál tamní zpěvák Duncan Laurence s písní Arcade. Česká indie-popová kapela Lake Malawi skončila se skladbou Friend of a Friend jedenáctá.

Do velkého finále se v minulých ročnících probojovali také Gabriela Gunčíková a Mikolas Josef. Ten s hitem Lie to Me v roce 2018 obsadil 6. místo, což je zatím nejlepší výsledek jakéhokoli českého reprezentanta.

"Sledoval jsem vystoupení našich zástupců i některých úspěšných účastníků soutěže, ale snažil jsem se zachovat vlastní hlavu, abych byl co nejoriginálnější," dodává Benny Cristo.