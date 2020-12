Po pandemii přijde mejdan. Guetta bude na Silvestra streamovat před Louvrem

Francouzský DJ David Guetta doufá, že se všichni nechají naočkovat vakcínou proti novému typu koronaviru. Řekl to krátce předtím, než v úterý v noci natočil charitativní koncert na nádvoří muzea Louvre ve své rodné Paříži. Záznam odstreamuje na Silvestra.

Koncert začne středoevropského času přesně o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna. Díky tomu jej zároveň budou moci sledovat lidé v Paříži, Londýně, dále v New Yorku, kde je o šest hodin méně, ale také v Dubaji nebo Tokiu.

Guetta, který je již dvě dekády známý spoluprací se zpěváky Akonem, J Balvinem, raperkou Nicki Minaj nebo zpěvačkou Kelly Rowlandovou, výtěžek věnuje Dětskému fondu Organizace spojených národů známému pod zkratkou UNICEF a francouzské charitě Les Restos du Coeur. Ta distribuuje balíčky potravin a teplých jídel potřebným.

#Concert@davidguetta propose un Nouvel An « connecté » pour fêter 2021



Diffusé depuis l'un des lieux les plus magiques de #Paris tenu secret, ce concert visera à soutenir #Unicef & @restosducoeur



RDV sur @TF1 le 1er janvier à 1h20

"Nechám se naočkovat a doufám, že to lidi také udělají. Nevím, jak jinak bychom se z téhle situace dostali," řekl Guetta před natáčením v Paříži.

Francie, kde se nemocí covid-19 nakazilo přes 2,57 milionu lidí a více než 64 tisíc jich zemřelo, je jednou z nejpostiženějších zemí v Evropě i ve světě. Francouzi jsou zároveň jedněmi z nejskeptičtějších, co se týče názorů na vakcínu. Podle průzkumů se chce nechat naočkovat méně než polovina občanů.

Francouzi začali proti nemoci covid-19 očkovat uplynulou neděli, stejně jaké jiné členské země Evropské unie.

David Guetta si do nového roku přeje, aby pandemie skončila - a aby jí následoval pořádný večírek, jak říká. "Chtěl bych vzkázat fanouškům, že nás čeká jeden z nejdivočejších mejdanů, jaké jsme kdy zažili. Až povolí epidemické opatření, bude to jízda," věří.

Koncert před muzeem Louvre je součástí cyklu neziskových vystoupení United at Home, které francouzský DJ spustil letos. Dvěma podobnými večery již vybral 1,5 milionu dolarů na charitu.

Agentuře AP Guetta řekl, že většinu letošního roku trávil v americkém Miami. Jeho obor, který stojí na pořádání klubových večírků pro tisíce až desítky tisíc lidí, pandemie zdecimovala. Přesto Guetta tvrdí, že při zákazu vycházení doma zažil tvůrčí období.

"Uvědomil jsem si, jak nezdravě žiju tím, že neustále létám z místa na místo. Už jen to, že se najednou každý den probouzíte ve stejném městě, ve stejné posteli, a po snídani můžete jít skládat hudbu, je strašná změna k lepšímu," ohlíží se. "Nezažil jsem to už 20 let," dodává.

Vlastní děti už ale varoval, ať si ho užijí, dokud je doma. "Jakmile to skončí a virus přemůžeme, budu hrát po světě každý den," slibuje.

Sám má dost vyděláno na to, aby ho současná hibernace koncertního průmyslu neohrozila. "Uvědomuji si, že patřím k několika vyvoleným. Nemusím se starat o to, co budu jíst příští týden nebo měsíc," přiznává.

Jeho úterní koncert před pařížským Louvrem doprovázely světelné projekce a lasery, kvůli protipandemickým opatřením se však konal bez lidí. Vystoupení před futuristickou skleněnou pyramidou, kterou na nádvoří Louvru navrhl čínsko-americký architekt I. M. Pei, zaznamenaly kamery, Guetta jej na Silvestra odstreamuje na různých platformách, dodává agentura AP.