ABBA je zpět. Švédská čtveřice oznámila comeback, novou píseň představí v prosinci

před 1 hodinou

Slavné švédské kvarteto ABBA oznámilo comeback. Návrat do studia po více než třiceti letech navazuje na plánované turné, kde interprety nahradí hologramy.

"Všichni čtyři jsme si řekli, že po 35 letech by mohla být zábava spojit síly a znovu se vrátit do studia," uvedli v pátek na Instagramu členové švédské taneční skupiny ABBA, když oznámili nečekaný comeback.

Muzikanti desítky let odmítali nabídky, aby znovu společně vystoupili. Vloni v létě však ve studiu natočili dva nové singly nazvané I Still Have Faith In You a Don't Shut Me Down, jak nyní prozradila manažerka Görel Hansenová.

První píseň by měla mít premiéru letos v prosinci během speciálního pořadu televizí BBC a NBC.

Podle agentury AFP skladbu provedou počítačem vytvořené avatary čtyř interpretů. Ty vznikly pro chystanou koncertní šnůru ABBA Avatar Tour, kde zpěváky nahradí hologramy. "Ne, nemůžete očekávat, že znovu spojí síly na jevišti," popřela manažerka, že by se uvažovalo o skutečném koncertním návratu.

"Bylo to, jako kdyby se zastavil čas a my jsme si jen udělali krátké prázdniny. Nesmírně zábavná zkušenost," popisují společné natáčení po letech Agnetha Fältskogová, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstadová.

Ti ABBU založili roku 1972, hvězdami se stali dva roky nato po úspěchu v soutěži Eurovision tehdy konané v anglickém Brightonu, kde zazpívali hit Waterloo.

❤️ #abbaofficial #abba Příspěvek sdílel uživatel @ abbaofficial, Dub 27, 2018 v 4:11 PDT

Kvarteto v šesté i sedmé dekádě minulého století patřilo k nejznámějším na popové scéně. Velký úspěch měly zejména hity Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Super Trouper nebo Money, Money, Money.

Skupina se rozpadla v prosinci 1982, všichni čtyři členové na veřejnosti naposledy zazpívali o čtyři roky později.

ABBU proslavily chytlavé melodie, výrazné kostýmy a osobité taneční choreografie. Dohromady vydala devět studiových alb a prodala jich přes 400 milionů výlisků.

Popularitu ABBY roku 1999 oživil muzikál Mamma Mia! a roku 2008 stejnojmenný film s Meryl Streepovou, Piercem Brosnanem či Colinem Firthem, díky němuž hudbu ABBY objevila další generace. Soundtrack ke snímku se několik měsíců držel mezi pěti nejprodávanějšími nahrávkami také v České republice.

Před pěti lety se ve švédském Stockholmu otevřelo muzeum věnované odkazu skupiny.

Mamma Mia je jedním z největších hitů ABBY. | Video: Polar Music

"Nemáme důvod se dávat znovu dohromady. Peníze nejsou rozhodující faktor a rádi bychom, aby si nás lidé pamatovali takové, jací jsme byli," říkal před deseti lety Björn Ulvaeus.

Tento letos třiasedmdesátiletý hudebník byl svého času ženatý s nyní osmašedesátiletou Agnethou Fältskogovou, dvaasedmdesátiletá Anni-Frid Lyngstadová se zase provdala za o rok mladšího Bennyho Anderssona.

Na zprávu o comebacku skupiny v pátek hned zareagoval hudební svět. Například britský publicista a moderátor Piers Morgan návrat ABBY označil za potenciálně větší událost než usmíření Severní a Jižní Koreje.