Rock for People oslaví narozeniny ve velkém. Zahrát přijedou Guns N’ Roses

Americká hardrocková kapela Guns N’ Roses, jejímiž hlavními hvězdami jsou zpěvák Axl Rose a kytarista Slash, završí letošní ročník královéhradeckého festivalu Rock for People. V pondělí dopoledne to oznámili pořadatelé. Pro skupinu to bude první český koncert, který odehraje jinde než v Praze.

Jubilejní 30. ročník Rock for People s hvězdami Slipknot, Avenged Sevenfold, Biffy Clyro nebo Linkin Park se uskuteční od středy 11. do soboty 14. června. Guns N’ Roses zahrají na přidaný "narozeninový den" v neděli 15. června.

Na toto vystoupení bude nutné si koupit vstupenky samostatně, za cenu od 1990 korun budou k mání v sítích Ticketmaster a Ticketportal od pátku. Držitelé lístků na celý festival budou moci využít zvýhodněnou cenu, slibují pořadatelé. Těmi jsou společnost Ameba Production s agenturou Live Nation.

"Když se naskytla možnost ve spolupráci s Live Nation přizvat k našemu jubileu 30. oslav jméno z té nejvyšší ligy rockových legend Guns N’ Roses, neváhal jsem ani minutu," uvedl zakladatel festivalu Michal Thomes. "Letošní festival bude tak trochu pětidenní, k této legendě se na neděli přidají i další kapely. Náš aktuální lineup je sen každého pořadatele," dodává.

V sedmičlenné sestavě Guns N’ Roses, založených roku 1985, zůstávají zpěvák Axl Rose, kytarista Slash a baskytarista Duff McKagan. Doplňují je kytarista Richard Fortus, Frank Ferrer na bicí a klávesisté Dizzy Reed s nejmladší členkou sestavy Melissou Reese.

V tomto složení už se představili v letech 2017 a 2022 na pražském Letišti Letňany, kde naposledy během tří hodin zahráli zhruba třicet písní včetně přídavků a mnoha coververzí. "Guns N' Roses jsou přes všechny výhrady hlavně o hudbě. Ta už je sice trochu starobylá, potěší ale tím, že v ní zůstává pořádná porce přímočarého rock'n'rollu, který se ze současné hudby jinak vytrácí," napsal tehdy kritik Josef Vlček.

Guns N’ Roses zaujali ve druhé polovině 80. let minulého století nahrávkou Appetite for Destruction. Ta se s více než 30 miliony výlisků stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II. Zatím poslední desku Chinese Democracy vydali Guns N’ Roses v roce 2008, čtyři roky nato byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy.

Uskupení dlouho existovalo navzdory vnitřním konfliktům zejména mezi zpěvákem Axlem Rosem a kytaristou Slashem. Skupina se roku 1993 rozpadla po koncertě v Buenos Aires. Axl Rose, Slash a baskytarista Duff McKagan pak dlouho odmítali lukrativní nabídky, aby se znovu dali dohromady. Nakonec tak učinili až roku 2016 na vyzvání festivalu Coachella v americké Kalifornii. Znovushledání oslavili prostřednictvím turné nazvaného Not In This Lifetime, které nakonec zahrnulo 175 koncertů a utržilo přes 584 milionů dolarů, což z něj dělá dodnes devátou komerčně nejúspěšnější koncertní šňůru všech dob.

Do Česka přijeli Guns N’ Roses poprvé v květnu 1992, kdy vystoupili na pražském strahovském stadionu. Od té doby se představili dvakrát v O2 areně a dvakrát v Letňanech.