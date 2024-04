Recenze: Nic v něm nedává smysl. Film o Gumpovi se kousl do vlastního ocasu

Stařec se svým psíkem přijíždí do míst, kde se narodil. Asi už tuší, že je to jeho poslední návštěva. Jakmile je upoután na nemocniční lůžko, psík Gump bohužel získává nového pána. Jelikož tento psí hrdina mluví, pánovi přezdívá Oříšek. Diváci však bohužel vědí, že je to Richard Krajčo, a vidí, kterak se pokouší předstírat herecký výkon.

2:05 Film Gump - jsme dvojka kina promítají od uplynulého čtvrtka. | Video: Bioscop