Bude to největší ročník v historii. Rock for People přivítá Guns N’ Roses či Kollera

Pořadatelé festivalu Rock for People ve čtvrtek oznámili, na co se mohou těšit návštěvníci letošního 30. ročníku, který se odehraje od 11. do 15. června 2025 v hradeckém Parku 360. Uvidí 40 kapel z česko-slovenské scény, které doplní hvězdy z celého světa v čele s Linkin Park, Slipknot, Sex Pistols, Avenged Sevenfold a Guns N’ Roses.