Nejtěžší role mého života, říká Angelina Jolie. Ve filmu hraje a zpívá Marii Callas

Za nejnáročnější roli své kariéry označuje Angelina Jolie snímek Maria, který měl tento čtvrtek světovou premiéru na benátském festivalu. Devětačtyřicetiletá držitelka Oscara v něm hraje řeckou sopranistku Marii Callas, jednu z největších operních hvězd všech dob. Američanka se kvůli tomu učila operní zpěv.

Film, který koncem roku uvede videotéka Netflix, natočil chilský režisér Pablo Larraín. Zachycuje poslední dny v životě řecké divy předtím, než zemřela v Paříži roku 1977. Tou dobou už si Maria Callas vybudovala závislost na lécích proti úzkosti. Většinu času trávila s pokojskou a sluhou, kuchařem i šoférem v jedné osobě. Ve snímku rekapituluje své vzestupy i pády z doby, kdy jí svět ležel u nohou.

"Tohle byla moje nejtěžší, nejnáročnější role," říká Angelina Jolie. "Připadala jsem si, jako bych se ocitla na jiné planetě. Tak daleko jsem šla za rámec toho, co v osobním životě i umění považuji za svou komfortní zónu," vzpomíná herečka na scény, které štáb natáčel mimo jiné ve slavné milánské opeře La Scala.

Angelina Jolie účinkovala ve více než šedesáti filmech, od akčních thrillerů po emocionální dramata. Oscara získala v roce 1999 za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli v dramatu Narušení.

Režisérovi nynějšího snímku Pablu Larraínovi sice řekla, že zpívat umí, pak si ale uvědomila, že kvůli Marii Callas bude svou techniku muset posunout na jinou úroveň. Nakonec operní zpěv cvičila několik měsíců. "Myslela jsem, že bude stačit zpívat tak, jak lidi běžně zpívají ve filmech, kdy zpěv buď předstíráte, nebo zpíváte jenom trošku. Od začátku ale bylo jasné, že to stačit nebude, protože operní zpěv předstírat nejde," vysvětluje.

Pablo Larraín v Benátkách vyčíslil, že ve zhruba 95 procentech scén, kdy je na plátně slyšet Maria Callas, použil skutečné nahrávky řecké sopranistky z jejího nejslavnějšího období. Ve zbývajících sekvencích z konce života nechal zaznít přímo hlas Angeliny Jolie.

"Opravdu hodně a dost úžasně na to trénovala, zpívala od rána do večera. Dost se nás to dotklo, při natáčení jsme i plakali," zmiňuje herečka Alba Rohrwacher, která ztvárnila pokojskou.

Osmačtyřicetiletý režisér Pablo Larraín při dospívání v Chile často poslouchal operu. Filmem chce podle svých slov nejširší veřejnosti opět připomenout uměleckou formu, která přece jenom pozbyla část lesku od roku 1977, kdy Maria Callas zemřela ve věku pouhých 53 let. "Doufám, že tenhle film povzbudí zájem o operu, ať už by se dotkl pěti lidí, nebo třeba milionu," avizuje.

Režisér na sebe v posledních letech upozornil hranými životopisy někdejší americké první dámy Jacqueline Kennedy a britské princezny Diany, obou silných žen, které se zapsaly do dějin. S tou první Marii Callas spojuje řecký rejdař a miliardář Aristoteles Onassis, jenž měl s oběma ženami vztah. Nejprve roky udržoval poměr s řeckou sopranistkou, načež ji opustil a roku 1968 si vzal Jacqueline Kennedy.

Ve filmu Maria Callas nepřestává doufat, že ji navštíví Onassisův duch. Podnikatel zemřel o dva roky dříve, v březnu 1975. "Rozumím tomu, proč si připadala zranitelná," poznamenává na to konto Angelina Jolie, která se momentálně sama rozvádí s hercem Bradem Pittem. Ten na benátský festival také přijede, svůj nový film však přiveze až v neděli, aby se někdejší manželé nepotkali.

Maria je jedním z 21 filmů, které na benátské přehlídce soutěží o hlavní cenu Zlatého lva. Vítěz bude znám příští sobotu 7. září.

První recenze jsou opatrné. Zatímco podle britské BBC ve snímcích o Jacqueline Kennedy a princezně Dianě režisér jasně věděl, co chce říct, v novince okolo příběhu operní pěvkyně zvláštně přešlapuje. Snímek začíná její smrtí, ukazuje, jak Maria Callas nutí své sluhy neustále stěhovat klavír z jednoho pokoje do druhého, jak se prochází po Paříži nebo kterak ve svých představách poskytuje interview televiznímu štábu.

Nejvíc se snímek zaobírá jejím vztahem s Onassisem. "Maria Callas byla ale sama oceňovaná a talentovaná, a tak je trochu urážlivé, že film věnuje víc času tomu, koho milovala, než jejím závratným úspěchům a ohromujícím konfliktům. Scény s Onassisem jsou spíš soap opera než opera," hodnotí britská BBC, která snímku udělila tři z pěti hvězdiček.

Server Variety.com oceňuje, že na plátně co chvíli znějí árie z oper Giuseppa Verdiho, Gioacchina Rossiniho nebo Giacoma Pucciniho. "Tvůrci odvedli skvělou práci se synchronizací rtů Angeliny Jolie a původních nahrávek," zmiňuje.

Samotné vyprávění o operní pěvkyni, kterou zradil hlas, je už podle něj slabší. "Zatímco Jacqueline Kennedy a princezna Diana musely čelit závratným okolnostem, film o Marii Callas pohání jen její dramatický fatalismus. Protagonistce to příliš nesvědčí," myslí si kritik. "V jednu chvíli Maria Callas poznamená, že operní zpěv je tak náročný, až z člověka vysaje veškerý život. Myšlenka je to úžasná, ale jako by vysála veškerý život i z toho filmu," konstatuje časopis. Ten přesto nepochybuje, že díky zapamatovatelnému výkonu bude mít Angelina Jolie po mnoha letech opět šanci získat nominaci na Oscara.

Video: Ukázka z filmu Maria