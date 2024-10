Poprask na frankfurtském veletrhu. Italové nepozvali Saviana, autoři kritizují vládu

Veřejné pozdvižení způsobilo pozvání Itálie jako čestného hosta na letošní Frankfurtský knižní veletrh. Jedna z největších literárních akcí na světě začala tuto středu pro odborníky, od pátku do neděle bude přístupná veřejnosti. Podle agentury DPA se však situace okolo hostů už nyní vyhrotila.

Italská vláda na veletrh nepozvala některé ze svých nejznámějších spisovatelů. Ti dorazili na vlastní pěst a teď kritizují, jak se stát chová k intelektuálům. "Tohle byla skvělá příležitost představit ve Frankfurtu italskou kulturu. Bohužel to dopadlo tak, že se politická moc pokusila potlačit kritické hlasy," řekla na veletrhu spisovatelka Francesca Melandri.

"Chovají se ke mně jako k nepříteli, jako k prašivému psovi," prohlásil o své delegaci Antonio Scurati, autor také česky vydaného životopisu diktátora Benita Mussoliniho. Ve Frankfurtu sdělil, že na italský státní svátek mu byla odepřena možnost promluvit v rozhlasu a že doma čelí osobním útokům, urážkám i cenzuře. "Děje se to v Itálii všem, kdo jsou kritičtí vůči vládě," domnívá se autor, jenž kritizuje i oficiální stánek své země. "Je hnusný, opravdu nechutný, vypadá jako pohřební síň," myslí si.

"Svoboda slova se v Itálii momentálně trestá," konstatoval na veletrhu Paolo Giordano. Autor také česky vydaných próz jako bestselleru Osamělost prvočísel se rovněž účastní nezávisle na oficiální italské delegaci.

Podle agentury DPA spor propukl už před několika měsíci. Pořadatelé vždy dopředu vyberou jednu čestnou zemi, která má možnost ve Frankfurtu představit svou literaturu. Letos volba padla na Itálii, která si sestavila svůj program. Následně však více než čtyřicítka tamních spisovatelů obvinila vládu premiérky Giorgie Meloni, že do stočlenné delegace nepozvala autory, kteří jsou vůči ní kritičtí. Zejména upozorňovali na absenci bestsellerového spisovatele a investigativního novináře Roberta Saviana. Ten proslul také již zfilmovaným románem o neapolské mafii Gomora, kvůli němuž pak roky musel žít s policejní ochranou. Doma je ale znám také jako ostrý kritik premiérky Meloni.

Italské trable

Saviano nakonec na Frankfurtský knižní veletrh dorazil, avšak pouze coby host svého německého nakladatele Carl Hanser Verlag a samotného ředitele akce Jürgena Boose.

V článku, který mu toto úterý otiskl italský deník La Repubblica, Saviano označuje svůj příjezd do Frankfurtu za "akt vzdoru". Na veletrhu představí novou knihu o prokurátorovi a bojovníkovi proti mafii Giovannim Falconem, také se ale zúčastní diskuse na téma "psaní v nesvobodných časech", opět mimo oficiální program své země.

Savianovi vloni v říjnu soud přikázal zaplatit pokutu 1000 eur za to, že spisovatel označil italskou premiérku Meloni za "bastardku". Stalo se tak v souvislosti s jejími odmítavými názory na migraci. Saviano to zmiňuje jako jeden z možných důvodů, proč byl vlastní zemí vynechán z prezentace ve Frankfurtu.

Za opomenutí se Savianovi už v létě částečně omluvil šéf italského svazu nakladatelů Innocenzo Cipolletta. Podle něj stát oslovil nakladatele a ti si mohli vybrat, koho pozvou, avšak nikdo z nich o Saviana neměl zájem. "Za to se omlouvám, protože jinak je Saviano významný autor. Není to ale tak, že bychom ho chtěli vynechat," řekl Cipolletta.

Spisovatel vysvětlení odmítl jako zástupné a slíbil, že nepřestane kritizovat současnou vládu, kterou považuje za "nejignorantštější v italských dějinách". Další záminku dostal krátce nato, kdy italský soud znovu vyhověl premiérce Meloni a nařídil novinářce Giulii Cortese, aby zaplatila pokutu ve výši 5000 eur. Novinářka se Giorgii Meloni na sociálních sítích posmívala kvůli jejímu vzrůstu. I tímto případem tento týden argumentovali italští spisovatelé ve Frankfurtu coby důkazem, že svobody slova v jejich zemi ubývá.

Ke kauze Roberta Saviana se vyjádřil i berlínský PEN klub. Podle jeho mluvčí Evy Menasse se jedná o "světově nejslavnějšího italského spisovatele" a jeho opominutím "italská vláda upozornila na své neliberální postoje".

Berlínské sdružení spisovatelů nakonec s organizátory veletrhu pomohlo vymyslet alternativní programovou část, v jejímž rámci dostanou prostor právě Roberto Saviano, Francesca Melandri, Antonio Scurati či Paolo Giordano. Ani jeden není součástí delegace čestného hosta.

K ní zaujal lehce kritický postoj i hesenský premiér Boris Rhein z konzervativní Křesťanskodemokratické unie. Na zahájení veletrhu prohlásil, že "svoboda slova je to první, co diktátoři omezují, když se dostanou k moci". V reakci na jeho slova zase italský ministr kultury Alessandro Giuli slíbil, že hodlá bránit "nedotknutelnou svobodu projevu v každé formě", i kdyby to mělo poškodit vládu, které je Giuli součástí.

Navzdory chaotické situaci ředitel veletrhu Jürgen Boos nelituje, že Itálii pozval. "Podle mě je důležité ukázat, co se v italské kultuře a politice právě teď odehrává," řekl agentuře AFP.

Příval informací

Letošní 76. ročník frankfurtského veletrhu jako tradičně předznamenalo udělení Německé knižní ceny. Získala ji Martina Hefter za román o osamělé padesátnici, která si píše s internetovými podvodníky. Akce vyvrcholí v neděli, kdy Mírovou cenu německých knihkupců převezme americká novinářka a historička Anne Applebaum.

Veletrhu se účastní přes 4000 vystavovatelů, promluví více než 1000 řečníků. Na základě předprodejů vstupenek pořadatelé očekávají vyšší účast než vloni, kdy dorazilo 215 tisíc lidí. Součástí programu jsou autorská čtení, workshopy či debaty na témata od změny klimatu po TikTok.

Novinkou je programová sekce věnovaná žánru new adult, zaměřenému na čtenáře mezi 18 až 29 lety. Poprvé veletrh zahrnuje Games Business Centre, kde se představují herní vývojáři včetně nezávislého pražského studia Charles Games. Dvakrát větší než dosud je část věnovaná audioknihám a podcastům. Poprvé má ve Frankfurtu stánek také streamovací platforma Netflix.

K hvězdám letošního ročníku patří izraelský historik Juval Noach Harari, japonský filozof Kóhei Saitó nebo turecko-britská spisovatelka Elif Shafak. Ta na zahájení varovala před zahlcením informacemi nebo daty, která jsou dostupná ke všemu, a tak člověku umožňují zaujmout zdánlivě kvalifikovaný postoj k libovolné problematice, místo aby přiznal, že na věc není expertem.

"Výsledkem je, že máme příliš mnoho informací a příliš málo znalostí. Kdy jste naposledy někomu na něco odpověděli, že nevíte?" ptala se turecká autorka posluchačů.

Podobně ve Frankfurtu mluvil Juval Noach Harari, podle nějž je naivní si myslet, že více informací automaticky znamená více pravdy, svobody a kvalitnější demokracii. "Informace jsou jako jídlo. Když nemáte dost času je strávit, můžete se jimi udávit," přirovnal.

Velkým tématem je také umělá inteligence. O ní mluvila na slavnostním zahájení Karin Schmidt-Friderichs, předsedkyně Burzovního spolku německých knihkupců, jenž veletrh pořádá. Podle ní může umělá inteligence podporovat, pomáhat, zjednodušovat a poskytovat tvůrčí impulzy. "Schopnosti těchto systémů jsou ale založené na největší krádeži dat v dějinách," upozornila.

Podle ní se umělá inteligence cvičila i na textech nebo obrázcích chráněných autorskými právy, aniž by za to vývojáři zaplatili. "Takhle to nejde. Potřebujeme jasná pravidla," vyzvala politiky pořadatelka.

Český stánek

Mezi vystavujícími nechybí Česká republika, která bude čestným hostem veletrhu v roce 2026. Už letos se tu představí básník Petr Borkovec nebo spisovatelé Vratislav Maňák, Radka Denemarková či Marek Toman.

Podle šéfa Českého literárního centra Martina Krafla je momentální účast českých nakladatelů rekordní. Na ploše 120 metrů čtverečních jich je tu zastoupeno devětadvacet.

"Na národním stánku najdou návštěvníci zejména kolekci knižní produkce z České republiky a jejích překladů do světových jazyků, především do němčiny," říká Krafl. K vidění jsou mimo jiné publikace ověnčené cenami Magnesia Litera, Zlatá stuha či Nejkrásnější česká kniha roku.

Zastoupena je je též brněnská Knihovna Milana Kundery. Představuje dílo jednoho z nejpřekládanějších českých spisovatelů, který loni zemřel. Jeho prózám bude věnována páteční debata.

Na český národní stánek označený Czechia v průběhu veletrhu zavítá také 15 mladých talentů z deseti evropských zemí, mezi nimiž je i Barbora Baronová z nakladatelství wo-men publishing.

Česko se v roce 2026 představí na frankfurtském veletrhu jako země ležící na pobřeží pomyslného literárního moře. Její motto Ein Land an der Küste, tedy Země na pobřeží, odkazuje k Zimní pohádce od Williama Shakespeara. Anglický spisovatel v ní umístil Bohemii na mořské pobřeží.