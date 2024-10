Nobelovská horečka. Korejci koupili milion knih Han Kang, nosí jí květiny před dům

Od minulého čtvrtka, kdy získala Nobelovu cenu za literaturu, se knih jihokorejské spisovatelky Han Kang doma prodalo už přes milion výtisků. S odvoláním na knihkupce o tom informovala tamní agentura Jonhap, podle níž vítězství způsobilo mezi čtenáři horečku. Prózy oceněné autorky rychle mizí také z knihoven nebo antikvariátů.

Knihkupecké řetězce Kyobo, Aladin a Yes24 od minulého čtvrtka prodaly přes 1,03 milionu knih Han Kang v tištěné podobě a dalších desítky tisíc v elektronickém formátu. "Její díla jdou na odbyt bezprecedentním tempem. Nic takového nepamatujeme," říká Kim Hyun-jung, mluvčí největšího tamního prodejce knih Kyobo.

Jeho žebříček deseti nejprodávanějších titulů už minulý týden kompletně obsadily výhradně ty od Han Kang. Když je lidé všechny vykoupili, zbyly jen anglické překlady a dekorace blahopřející autorce k úspěchu. Zklamaní návštěvníci si před nimi alespoň dělali selfie, líčí agentura AFP.

U dalšího řetězce Aladin prodeje knih Han Kang meziročně vzrostly o 1200 procent. "Takový nápor nepamatuji od roku 2006, kdy jsem tu začal pracovat," říká zaměstnanec Aladina. Podle něj je z autorčiných románů největší zájem o Vegetariánku, Kde kvete tráva a Neloučím se navždy.

Místní média hlásí, že tiskárny pro velký zájem pracovaly přes víkend, aby stihly včas vyrobit dotisky. Poté co byla Han Kang vyhlášena laureátkou prestižního ocenění, si desítky tisíc Jihokorejců začaly objednávat její knihy také online. V důsledku toho opakovaně padaly weby nakladatelství, knihkupectví i antikvariátů, jež nestíhají uspokojit poptávku. Na měsíce dopředu jsou knihy Han Kang zarezervované též ve veřejných knihovnách.

Třiapadesátiletá autorka se minulý čtvrtek stala první Asiatkou vyznamenanou Nobelovou cenou za literaturu. Švédská akademie ji ocenila za intenzivní poetické prózy, které konfrontují historická traumata a odhalují, nakolik je lidský život křehký. Han Kang proslavil román Vegetariánka, za nějž roku 2016 získala Mezinárodní Bookerovu cenu. Jeho hrdinka se po noční můře rozhodne přestat jíst maso, což ale jen odstartuje její vzdor vůči společnosti.

Úspěch Han Kang v zemi způsobil senzaci. Její alma mater, Univerzita Jonse sídlící v metropoli Soulu, vyvěsila na fasádu poutač s blahopřáním své někdejší studentce. Han Kang tu v letech 1989 až 1993 vystudovala korejskou literaturu. Současní studenti školy jí minulý týden věnovali zvláštní vydání studentských listů. Hned v pátek na kampusu rozdali celý náklad tisíc kusů.

Další poutač s blahopřáním se objevil v autorčině rodném městě Kwangdžu na budově, kterou roku 1980 při protivládním povstání ostřeloval vojenský vrtulník. Han Kang svůj román Kde kvete tráva věnovala obětem tehdejšího masakru.

Spisovatelce na Facebooku blahopřál jihokorejský prezident Jun Sok-jol. Tamní parlament přerušil zasedání, aby zprávu náležitě oslavil. A ještě tento týden v metropoli Soulu lidé nechávali květiny a dopisy literátce před jejím domem ve čtvrti Džongno-gu, píše list Korea Joongang Daily.

Podle něj se davy srocovaly i před nezávislým knihkupectvím Onul Books, které Han Kang provozuje od roku 2018. Vloni se přestěhovalo na novou adresu. Minulý týden muselo zavřít kvůli náporu zákazníků. Ti sem přicházeli v naději, že Han Kang na místě spatří.

Zájem ale roste nejen o ni, nýbrž celou jihokorejskou literaturu. Například řetězec Aladin nyní prodává dvanáctkrát víc beletrie než před rokem. Rapidně v Jižní Koreji vzrostly i prodeje prózy Seznam několika ztrát od německé autorky Judith Schalansky nebo klasik jako Walden aneb Život v lesích od Henryho Davida Thoreaua, které Han Kang doporučila čtenářům ve starším rozhovoru.

Například do hitparád se zase vrátila balada How Can I Love The Heartbreak, You're The One I Love od korejského sourozeneckého dua Akmu z roku 2019, která podle spisovatelčiných slov inspirovala její prózu Neloučím se navždy.

Autorka v interview zveřejněném před třemi roky na YouTube vzpomínala, jak tuto skladbu slyšela v taxi. Zaujala ji poslední sloka, přirovnávající milenecký rozchod k vyschnutí oceánu. "Nejdřív jsem si pomyslela: copak to jde, aby vyschnul oceán? Pak mě ale ten obraz přemohl a začala jsem nekontrolovaně plakat," řekla Han Kang.

Podle agentury Reuters nyní jihokorejská literární obec doufá, že zažije podobný boom, jaký na Západě vyvolali tamní raper Psy a popová kapela BTS, televizní seriál Hra na oliheň od videotéky Netflixu nebo oscarový film Parazit. Ze všech se stal celosvětový fenomén.

Jihokorejská literatura naopak v USA nebo Evropě dosud zůstávala spíš ve stínu té japonské a čínské. "Na korejské literatuře jsem vyrostla a mám k ní velmi blízko. Doufám, že mé ocenění bude dobrou zprávou i pro všechny korejské spisovatele, které považuji za své přátele, a pro čtenáře," vzkázala minulý týden Han Kang.

Ta neuspořádala žádnou tiskovou konferenci ani neposkytla interview. "Alkohol nepiji, takže až zavěsím, dám si čaj se svým synem a oslavím to v tichosti," sdělila akorát Matsi Malmovi, tajemníkovi Švédské akademie, když jí zprávu o udělení Nobelovy ceny minulý čtvrtek oznámil. Literátka se to dozvěděla jen se čtvrthodinovým předstihem a zprvu tomu odmítla věřit. Domnívala se, že jde o vtip nebo fake news.

Od této chvíle brzy uplyne týden a Han Kang dosud nevystoupila na veřejnosti. Její otec, rovněž známý spisovatel Han Sung-won, tento týden naznačil, že dcera se možná i nadále bude vyhýbat pozornosti médií. "Prohlásila, že vzhledem k válkám mezi Ruskem a Ukrajinou nebo Izraelem a Palestinci v situaci, kdy každý den umírají lidé, přece nemůže uspořádat oslavnou tiskovou konferenci," uvedl otec.

Han Kang by měla Nobelovu cenu za literaturu převzít 10. prosince ve Stockholmu. V českém překladu Petry Ben-Ari tři její romány vydal Odeon, ten čtvrtý nazvaný Neloučím se navždy bude následovat začátkem příštího roku.

