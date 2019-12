Nominace na Zlaté glóby vede Netflix, uspět může Irčan i Manželská historie

Zlaté glóby, považované za předzvěst známějších Oscarů, uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Vítězové budou známi 5. ledna, ceremoniál v Beverly Hills moderuje britský komik Ricky Gervais.

Manželská historie, stejně jako Irčan mohou obdržet sošku pro nejlepší drama. O tu budou soupeřit s dalším projektem Netflixu, celovečerním filmem Dva papežové, který veřejnost uvidí teprve 20. prosince. Nominaci ve stejné kategorii dále získaly drama z první světové války nazvané 1917 od režiséra Sama Mendese, jež česká kina uvedou koncem ledna 2020, a kriminální thriller Joker.

V kategorii nejlepších komedií nebo filmových muzikálů může uspět návrat herce Eddieho Murphyho ve snímku Jmenuju se Dolemite, satira z období nacismu Králíček Jojo, krimi Na nože, Tarantinův epos Tenkrát v Hollywoodu nebo životopisný příběh zpěváka Eltona Johna nazvaný Rocketman.

List New York Times v této souvislosti připomíná, že dlouhodobé dělení Zlatých glóbů na drama a komedii je opakovaným terčem kritiky. Ta se letos zřejmě bude vracet v případě Tarantinova filmu, jenž vypráví o vraždách spáchaných takzvanou Rodinou Charlese Mansona, a snímku Králíček Jojo, který pojednává o holokaustu. U obou filmů těžko rozhodnout, jestli jsou víc komediální, nebo dramatické.

Tenkrát v Hollywoodu celkově v kategoriích komedie nasbíralo pět nominací - za herectví pro Leonarda DiCapria a Brada Pitta, scénář, režii a nejlepší film.

Společnost Apple poprvé získala nominace za svou tvorbu pro streamovací platformu, a to za seriál The Morning Show - uspět mohou i Jennifer Anistonová a Reese Witherspoonová, které v něm účinkují.

"Právě letos streamovací služby definitivně potvrdily svou pozici v hollywoodských mocenských strukturách," komentuje deník New York Times fakt, že nominace na Zlatý glóbus dále získaly i videotéky HBO, Hulu nebo Amazon Prime Video.

Netflix, který ještě roku 2016 na Zlatých glóbech soutěžil v jediné kategorii, tentokrát nasbíral 17 nominací.

Porotci opominuli výkon Roberta De Nira ve filmu Irčan, naopak jeho kolegové Al Pacino a Joe Pesci byli nominováni za výkon ve vedlejší roli a autor filmu Martin Scorsese může získat cenu za režii.

O sošku pro nejlepšího herce v dramatu svedou souboj Christian Bale (Le Mans '66), Antonio Banderas (Bolest a sláva), Adam Driver (Manželská historie), Joaquin Phoenix (Joker) a Jonathan Pryce (Dva papežové).

O titul nejlepší herečka se utkají Scarlett Johanssonová (Manželská historie), Cynthia Erivová (Harriet), Saoirse Ronanová (Malé ženy), Charlize Theronová (Bombshell) a Renée Zellwegerová (Judy).

Do nominací pro nejlepší televizní dramatický seriál se překvapivě nedostala Hra o trůny.

O Zlatých glóbech, udělovaných ve více než dvou desítkách kategorií, rozhoduje zhruba 90 zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Poprvé byly uděleny v roce 1944.

Známější ceny Oscar jsou výsledkem hlasování bezmála 9000 profesionálů z filmové branže. Vloni Zlatý glóbus, stejně jako Oscara pro film roku získalo drama Zelená kniha.

Nominace na Zlaté glóby 2020

Nejlepší drama

Irčan

Joker

Manželská historie

1917

Dva papežové

Nejlepší komedie nebo muzikál

Jmenuju se Dolemite

Králíček Jojo

Na nože

Tenkrát v Hollywoodu

Rocketman

Nejlepší herec, drama

Christian Bale - Le Mans '66

Antonio Banderas - Bolest a sláva

Adam Driver - Manželská historie

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Dva papežové



Nejlepší herečka, drama

Cynthia Erivová - Harriet

Scarlett Johanssonová - Manželská historie

Saoirse Ronanová - Malé ženy

Charlize Theronová - Bombshell

Renee Zellwegerová - Judy



Nejlepší herec v komedii či muzikálu

Daniel Craig - Na nože

Roman Griffith Davis - Králíček Jojo

Leonardo DiCaprio - Tenkrát v Hollywoodu

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Jmenuju se Dolemite



Nejlepší herečka v komedii či muzikálu

Awkwafina - The Farewell

Ana de Armasová - Na nože

Beanie Feldsteinová - Šprtky to chtěj taky

Emma Thompsonová - Late Night

Cate Blanchettová - Where'd You Go Bernadette



Nejlepší režie

Bong Joon Ho - Parazit

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Tenkrát v Hollywoodu

Martin Scorsese - Irčan

Todd Phillips, Joker



Nejlepší herec ve vedlejší roli

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino - Irčan

Joe Pesci - Irčan

Brad Pitt - Tenkrát v Hollywoodu

Anthony Hopkins - Dva papežové



Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Annette Beningová - The Report

Margot Robbieová - Bombshell

Jennifer Lopezová - Zlatokopky

Kathy Batesová - Richard Jewell

Laura Dernová - Manželská historie



Nejlepší animovaný film

Ledové království II

Lví král

Hledá se Yetti

Toy Story 4: Příběh hraček

Jak vycvičit draka 3



Nejlepší cizojazyčný film

The Farewell - Čína

Bídníci - Francie

Bolest a sláva - Španělsko

Parazit - Jižní Korea

Portrét dívky v plamenech - Francie



Nejlepší píseň

Beautiful Ghosts - Cats

I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Into the Unknown - Ledové království II

Spirit - Lví král

Stand Up - Harriet