Johanssonová a Driver se rozvádí. Film patří k nejočekávanějším v Benátkách

Američané Scarlett Johanssonová a Adam Driver jsou tvářemi nového snímku Marriage Story (Příběh o manželství), který vypráví o city nabitém rozpadu vztahu. Premiéru měl tento týden na Benátském filmovém festivalu.

Hollywoodská hvězda Johanssonová na tamní tiskové konferenci řekla, že měla pocit, jako by ji k projektu přivábil osud - v době, kdy na něm pracovala, sama absolvovala rozvod.

Čtyřiatřicetiletá Scarlett Johanssonová, v posledních letech hvězda superhrdinské série Avengers, a Adam Driver známý z nové trilogie Hvězdných válek dostali role herečky Nicole a divadelního režiséra Charlieho.

Rozchod ve filmu iniciuje Nicole, která má pocit, že ji vztah dále nenaplňuje. S jejich osmiletým synem Henrym se vrací do rodného Los Angeles, aby účinkovala v pilotním díle televizního seriálu.

Charlie zprvu doufá, že se Nicole s Henrym vrátí, brzy si ale uvědomí, že k tomu nedojde. Přestože se oba chtějí rozvést v dobrém, situaci jim zkomplikují rozvodoví právníci.

Film natočil Američan Noah Baumbach opět pro platformu Netflix, kde uvedl již své poslední dílo The Meyerowitz Stories.

Devětačtyřicetiletý režisér snímků Highball, Svatba podle Margot nebo While We're Young v Benátkách řekl, že při psaní čerpal z vlástní zkušenosti s rozvodem - a také z toho, co mu vyprávěli přátelé.

"Když jsem pak psal scénář, došlo mi, že člověk některé věci nahlédne, teprve když přestanou fungovat. Je to jako snažit se projít dveřmi, které ale nejdou otevřít. Tak se podíváte na zámek, rozberete ho a zjistíte, jak funguje. Přišlo mi, že rozvod je dobrá příležitost, jak popsat fungování manželství," líčí Baumbach.

V první ukázce z filmu Nicole popisuje, co se jí líbí na Charliem. | Video: Netflix

Scarlett Johanssonová s ním o filmu poprvé mluvila, právě když se sama rozváděla. Herečka byla vdaná dvakrát, poprvé za herce Ryana Reynoldse a do předloňska za novináře a kurátora Romaina Dauriaca.

"Noaha jsem viděla po dlouhé době. Myslím, že jsem tak nějak vtrhla do místnosti, objednala si sklenku bílého a začala si mu stěžovat," vzpomíná Johanssonová. "Pozorně mě poslouchal a pak povídá: to je legrační, že o tom mluvíš, zrovna mám rozdělaný jeden takový projekt," parafrázuje Johanssonová, jak ji Baumbach roli nabídl. "Bylo to tak na zavolanou, jako by to byl osud," dodává.

Ve filmu diváci sledují postavy Nicole a Charlieho, jak procházejí rozvodovým řízením, snaží si přivyknout single životu a cestují po různých částech USA. Oba usilují o to, aby tíže rozvodu nedolehla na jejich syna.

Ve druhé ukázce z filmu Charlie líčí, co má rád na Nicole. | Video: Netflix

Napětí však vzroste až do scény, ve které na sebe herci křičí. Adam Driver říká, že si díky tomu uvědomil, nakolik jsou rozvody teatrální. "Svým způsobem při nich hrajete. Pro soudce a různé zprostředkovatele, kteří mezi vámi komunikují," míní Driver.

"Hrát pro mě v tomhle filmu tedy bylo trochu jako hrát na divadle. Předstírali jsme, že nás u toho nikdo nepozoruje, dopředu jsme se domluvili, kam v té scéně míříme. Dobře jsme si to přehráli, nebylo to improvizované," dodává Driver.

Marriage Story, ve které dále účinkují herci Laura Dernová, Alan Alda nebo Ray Liotta, vzniklo pro platformu Netflix. Tam bude mít premiéru 6. prosince. O měsíc dříve film v omezené distribuci uvedou vybraná kina v USA.

Jedná se o jeden z nejočekávanějších titulů právě probíhajícího Benátského filmového festivalu. Na něm už Netflix uspěl vloni, když zde hlavní cenu, takzvaného Zlatého lva, obdrželo drama Roma od režiséra Alfonse Cuaróna. Letošní vítěz bude znám příští sobotu 7. září.