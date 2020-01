Příležitostí pro ženy v Hollywoodu přibývá, k rovnosti má ale obor pořád daleko

Hollywoodské filmy vloni režíroval rekordní počet žen, kterým studia svěřila 12 ze svých komerčně nejúspěšnějších snímků včetně Ledového království II, Captain Marvel nebo Zlatokopek. Vyplývá to ze dvou studií zveřejněných tento týden.

Z loňských snímků, jež dosáhly vysokých tržeb, jich ženy natočily 10,6 procenta. Meziročně je to víc než stoprocentní nárůst a nejvyšší podíl, kterého ženy dosáhly za celou dekádu, konstatuje studie think-tanku Annenberg Inclusion Initiative, který funguje při Jihokalifornské univerzitě.

Ze stovky komerčně nejúspěšnějších filmů roku 2019 ženy obsadily 20 procent všech sledovaných pozic, jako jsou režie, scénář, produkce, střih nebo kamera. V roce 2018 tentýž podíl činil 16 procent, srovnává druhá studie Centra pro působení žen ve filmu a televizi při Státní univerzitě v San Diegu.

"Poprvé za 13 let vidíme změnu v tom, kolik hollywoodská studia najímají režisérek," konstatuje autorka první zprávy Stacy L. Smithová.

K rekordu pomohly i filmy jako Malé ženy od Grety Gerwigové nebo Šprtky to chtěj taky od Olivie Wildeové.

Větší pestrosti v režii nebo produkci se Hollywood snaží dosáhnout už přes deset let. Snahy akcelerovala nedávná kampaň #MeToo nebo hnutí Time's Up, které vznikly v reakci na nařčení ze sexuálního obtěžování v branži.

Přesto například Oscara za režii dosud získala jediná žena - roku 2010 si ho odnesla Kathryn Bigelowová za válečné drama Smrt čeká všude. Na jednu z nejprestižnějších hollywoodských sošek byly od roku 2008 na Oscarech, Zlatých glóbech, Cenách Asociace amerických filmových režisérů a Výběru kritiků nominovány jen čtyři ženy.

Ani jediná zato neobdržela nominaci za režii na Zlatých glóbech, které budou uděleny v noci z neděle na pondělí.

Stacy L. Smithová z Jihokalifornské univerzity i Martha Lauzenová, autorka studie ze San Diega, jsou proto přesvědčeny, že Hollywood má spoustu práce stále před sebou. "V klíčových rolích ve štábu muži čtyřnásobně početně převyšují ženy. Je zvláštní mluvit o historickém úspěchu, když k rovnosti stále máme tak daleko," říká Lauzenová.

Podle ní navíc není jisté, zda byl rok 2019 začátkem trendu, který bude pokračovat v dalších letech, nebo jestli se jednalo o jednorázovou anomálii.

Zatím to vypadá spíš na první možnost. Čtyři očekávané kasovní trháky, které Hollywood do kin pošle letos, všechny natočily ženy - jedná se o příběh princezny Mulan a superhrdinské filmy Wonder Woman 1984, Black Widow a Eternals.

Stacy L. Smithová ve své zprávě vyzdvihuje Netflix, který za uplynulý rok svěřil režii pětiny svých hraných snímků ženám. "Studia s velkým historickým dědictvím si musí přiznat, že dnešní svět i talenty vypadají jinak, než podle čeho najímají lidi, a začít tu změnu reflektovat," apeluje Smithová.