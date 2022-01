Zemřel Peter Bogdanovich, herec a režisér filmu Poslední představení

Ve věku 82 let zemřel americký režisér a herec Peter Bogdanovich, který proslul počátkem 70. let jako jeden z představitelů takzvaného Nového Hollywoodu. O jeho úmrtí informovaly agentura AP a časopis The Hollywood Reporter s odvoláním na dceru. Zemřel tento čtvrtek ráno ve svém domě v Los Angeles, upřesnila Antonia Bogdanovichová.

"Je to šok. Jsem zničený. Byl to úžasný a skvělý umělec," reagoval na zprávu o Bogdanovichově úmrtí režisér Francis Ford Coppola. "Nikdy nezapomenu na premiéru Posledního představení. Pamatuji si, jak na konci diváci kolem mě vyskočili a propukl potlesk, který trval klidně 15 minut. Ať si navždy užívá vzrušení našeho potlesku," dodal. Peter Bogdanovich se narodil roku 1939 v americkém státě New York, jeho otcem byl srbský malíř Borislav Bogdanovich, který začátkem 20. let studoval hru na klavír u Karla Hoffmeistera na Pražské konzervatoři. Související Wellesův poslední snímek byl dostříhán 33 let po jeho smrti, jsou to filmařské orgie "Vždy na Prahu vzpomínal jako na své oblíbené město. Já jsem ji nikdy neviděl. Pamatuji si jen obleky, které si otec v Praze nechal ušít, a pak s nimi i s maminkou utekli před Hitlerem do Ameriky," vzpomínal Peter Bogdanovich před sedmi lety v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Toho času také pracoval na scénáři, který se částečně odehrává v české metropoli. "V jednom bodě se všechny postavy seberou a odjedou do Prahy. A hlavní hrdina bude na konci sám natáčet film nazvaný Pražský zázrak, protože v tom snímku kdosi zemře a později obživne," plánoval. Peter Bogdanovich si jako dvanáctiletý začal vést kartotéku svých názorů na každý film, který viděl, připomíná The Hollywood Reporter. V 16 letech studoval herectví u slavné Stelly Adlerové. Začínal jako novinář a kritik, nakonec se stal režisérem. Od počátku byl považován za autora s výrazným rukopisem, píše AP. Publikum i kritiku Bogdanovich nadchl melancholickým černobílým snímkem Poslední představení z roku 1971, v němž účinkoval mladý Jeff Bridges. Získal osm nominací na cenu Oscar, dvě za vedlejší herecké role proměnil. O dva roky později natočil Papírový měsíc, chválu sklidila také adaptace románu Henryho Jamese Daisy Millerová v roce 1974. V té době patřil s Francisem Fordem Coppolou a Martinem Scorsesem k nejvýraznějším režisérům americké nové vlny. Související Od Lenina po Ferdinanda. Filmová série Kingsman se vydala do válečných zákopů Později se o něj začal zajímat i bulvární tisk, a to kvůli aféře s modelkou a herečkou Dorothy Strattenovou, s níž roku 1981 natočil film A všichni se smáli. Strattenová byla vdaná a její manžel ji i sebe zabil. Sedm let nato si Bogdanovich vzal Dorothyinu dvacetiletou sestru Louise, s níž chodil od jejích 14 let. Známá byla rovněž jeho aféra s herečkou Cybill Shepherdovou, když byl ještě ženatý s Polly Plattovou, připomíná AP. Po bankrotu v 80. letech Bogdanovich pracoval pro televizi, publikoval knihy a natáčel dokumenty. Mladší generace jej znala jako psychoterapeuta Elliota Kupferberga z patnácti epizod seriálu Sopranovi, namluvil také diskžokeje ve filmu Kill Bill od Quentina Tarantina. V poslední době byl méně činný. Roku 2001 natočil Lepší společnost s herečkou Kirsten Dunstovou, napůl pravdivou historii o tajemné smrti tiskového magnáta Williama Randolpha Hearsta. Naposledy před osmi lety pak Bogdanovich uvedl komedii Je prostě báječná s Owenem Wilsonem, Imogen Pootsovou a Jennifer Anistonovou. Bogdanovich jen do svých 30 let údajně zhlédl až 4000 filmů, z nichž si vypisoval poznámky. Na jejich základě roku 1961 uspořádal retrospektivní přehlídku filmů Orsona Wellese v newyorském Muzeu moderního umění. Později s Wellesem napsal knihu rozhovorů a úzce se spřátelili. Stejně tak Bogdanovich publikoval text a natočil důležitý dokumentární film o režisérovi slavných westernů Johnu Fordovi. Před několika lety Bogdanovich své poznámky začal postupně zveřejňovat na blogu, jejž si pod přezdívkou Blogdanovich vedl na serveru Indiewire.com. Vydal více než třináct knih, v nichž se důkladně zabýval tvorbou Alfreda Hitchcocka, Howarda Hawkse nebo Fritze Langa.