Z učitele prezidentem. Netflix nabízí první řadu seriálu se Zelenským

S nejznámější hereckou rolí současného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se mohou seznámit předplatitelé videotéky Netflix. Streamovací společnost do nabídky vrátila úvodní řadu seriálu Sluha lidu, v němž někdejší moderátor, komik a bavič Zelenskyj účinkoval předtím, než stanul v čele země.

Seriál na Netflixu není lokalizovaný, českým předplatitelům se proto v nabídce automaticky neukáže. Nejprve je nutné přepnout nastavení uživatelského profilu do angličtiny a po opětovném přihlášení Sluhu lidu vyhledat pod anglickým názvem Servant of the People. S anglickými titulky Netflix nabízí 23 epizod první série.

Příběh vysílaný v letech 2015 až 2019 měl nakonec tři řady. Zelenskyj hraje středoškolského učitele dějepisu Vasyla Holoborodka, jenž se shodou náhod stane prezidentem poté, co zkritizoval zkorumpované ukrajinské politiky. Jeho výstup je zachycen na videu, které začne kolovat po síti, což učiteli pomůže vyhrát ve volbách. Ve funkci bojuje s oligarchy, zkorumpovanými politiky i neschopnými úředníky.

Od února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, Zelenského popularita celosvětově roste díky jeho odvaze i videím, jež zveřejňuje na důkaz toho, že se nebojí a dál zůstává v ostřelovaném hlavním městě Kyjevě. Například když mu Američané nabídli evakuaci, odmítl ji se slovy, že "potřebuje munici, ne odvoz". Po sociálních sítích mezitím začala kolovat i videa z jeho dřívějšího života, například jak zvítězil v první řadě ukrajinské obdoby pořadu StarDance.

Historie pamatuje několik úspěšných televizních či filmových hvězd, které posléze uspěly v politice, a to včetně amerických prezidentů Donalda Trumpa a Ronalda Reagana nebo kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera.

Čtyřiačtyřicetiletý rodák z industriálního města Krivoj Rog Zelenskyj už od studií psal humoristické skeče pro populární televizní soutěž Klub veselých a vynalézavých. S přáteli založil skupinu Kvartal 95, pojmenovanou podle čtvrti, ze které pocházeli. Vybudovali z ní velkou produkční firmu, která natočila mnoho filmů, televizních seriálů, a zejména pravidelných humoristických pořadů, jimiž na sebe Zelenskyj upozorňoval již v 90. letech minulého století.

V novém tisíciletí například nadaboval medvídka Paddingtona nebo ve filmu z roku 2012 ztvárnil sukničkářského Napoleona během jeho invaze do Ruska.

Anglický trailer ze seriálu Sluha lidu, jehož první řada je teď k vidění na Netflixu. | Video: Kvartal 95

Když Zelenskyj před třemi roky oznámil kandidaturu na prezidenta, mnozí Ukrajinci byli skeptičtí. Právě námět seriálu Sluha lidu ale přesvědčil občany, že herec vnímá problémy, se kterými se země potýká. Poslední díly seriálu měly premiéru jen několik dní před prvním kolem voleb.

"Lidé ze Zelenského okolí tvrdí, že myšlenka skutečně vstoupit do politiky přišla v okamžiku, kdy před dvěma lety natáčeli druhou řadu seriálu. Někdo řekl: A proč to vlastně nezkusit?" popsal pro Aktuálně.cz kyjevský novinář Jevhen Rudenko.

V předvolební kampani Zelenskyj představil pragmatickou vizi, kdy z Ukrajiny chtěl udělat zemi, která nebude "ani zkorumpovaný partner Západu", ani "malá sestra Ruska".

Televizní komik nakonec ve druhém kole prezidentských voleb porazil tehdejšího prezidenta Petra Porošenka. Získal přes 73 procent, zatímco Porošenko jen 24,5 procenta.