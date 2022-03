Primabalerína Bolšoj těatru emigrovala. Stydím se za Rusko, napsala

Ruská tanečnice Olga Smirnovová, primabalerína baletu Bolšoj těatru neboli Velkého divadla v Moskvě, veřejně odsoudila invazi své rodné země na Ukrajinu a toto pondělí emigrovala do Nizozemska. Ve středu podepsala smlouvu s Nizozemským národním baletem, kde nastoupí okamžitě. Poprvé zatančí 3. dubna v baletu Raymonda na hudbu Alexandra Glazunova.

Informaci přinesl nizozemský list De Telegraaf. Podle něj se třicetiletá petrohradská rodačka ještě v Rusku ohradila proti režimu a na sociální síti Telegram napsala, že je proti válce "celým svým srdcem". Smirnovová má po dědečkovi ukrajinské kořeny. V Bolšoj těatru působila od roku 2011, primabalerínou se stala o pět let později.

"Ve vyspělém moderním světě jsem doufala, že civilizované společnosti dovedou své rozpory vyřešit mírovým jednáním. Nikdy jsem si nemyslela, že se za Rusko budu stydět," uvedla.

Podle ní teď vznikla hranice "oddělující vše, co bylo před tím a co bude dál", a proto se nedokáže sžít s představou, že by v Rusku dál pracovala. S renomovaným Nizozemským národním baletem chtěla spolupracovat již delší dobu, dodala.

Podle jeho ředitele Teda Brandsena je Smirnovová mimořádná tanečnice. "Samozřejmě k nám přichází za nesmírně smutných okolností. Na druhou stranu je nám ctí, že se k souboru připojila," dodal. Dle tanečního časopisu Danza & Danza je Smirnovová obdivovatelkou devětaosmdesátiletého choreografa Hanse van Manena, který v nizozemském ansámblu působil, i jeho první sólistky Larisy Vjačeslavovny Ležninové.

Podle agentury AFP od zahájení ruské invaze na Ukrajinu sice ze země odjelo již několik tanečníků, dosud ale nikdo tak slavný jako Smirnovová.

Ta zemi opustila v době, kdy totalitní režim prezidenta Vladimira Putina znovu výrazně omezil svobodu slova. Ruskou invazi na Ukrajinu už nelze označit za invazi ani válku, také státní média používají kremelskou propagandou šířený termín "zvláštní vojenská operace" a lidem jako Smirnovové, kteří se proti válce veřejně ohradí, hrozí zatčení a vězení.

Druhým novým členem souboru Nizozemského národního baletu se tuto středu stal dvaadvacetiletý tanečník brazilského původu Victor Caixeta, dosud sólista Mariinského divadla v Petrohradu. "Okolnostmi jsem byl donucen k těžkému rozhodnutí odejít z Ruska, které pro mě bylo posledních pět let domovem, a z divadla, kde jsem měl tak skvělý začátek profesionální kariéry," uvedl Caixeta.