Amerika teď není kulturně na vrcholu, říká Woody Allen. Natočil film ve Francii

Pokud na něj sežene peníze, americký režisér Woody Allen by rád vyrobil ještě jeden film v New Yorku. Čtyřnásobný držitel Oscara a autor snímků jako Annie Hallová nebo Vicky Cristina Barcelona to řekl v pondělí na benátském festivalu, kde představil svůj padesátý projekt, romantický thriller nazvaný Zásah štěstím.

Allen jej jako svůj první nasnímal ve francouzštině, přímo pracoval ve Francii s tamními herci. V rodných USA má umělec ztíženou pozici kvůli své adoptivní dceři Dylan, která jej nejprve v 90. letech minulého století a znovu před několika roky obvinila, že ji sexuálně obtěžoval.

Režisér to opakovaně odmítl a nikdy nebyl ani obžalován, přišel však o smlouvy s nakladatelstvím i studiem Amazon. Na velkém festivalu nebyl od roku 2016, kdy se naposledy ukázal ve francouzském Cannes, do Benátek teď zavítal poprvé od roku 2007. Doma má dnes problém sehnat peníze na další projekty, píše agentura AFP.

Od Allena se například distancovali někteří herci. Scarlett Johansson, Diane Keaton nebo Emma Stone za ním stojí a dál v jeho filmech účinkují, kdežto Colin Firth, Timothée Chalamet či Rebecca Hall se jej zřekli, doplňuje deník Guardian.

Zásah štěstím proto vyrobil ve Francii a do hlavních rolí obsadil evropské herce. "Vždycky jsem si přál narodit se ve Francii nebo být francouzský režisér. Hrozně jsem obdivoval Francoise Truffauta a Jean-Luca Godarda, které jsem měl tu čest i potkat a s Godardem dokonce spolupracovat," zmiňuje Allen v čerstvém interview pro časopis Variety.

Paříž, kde se novinka odehrává, podle svých slov miluje. Že točil ve francouzštině, které nerozumí, mu prý potíže nedělalo. Porozumět jazyku pro hodnocení hereckého výkonu nepovažuje za stěžejní. Stačí sledovat pohyb herců, jejich výrazy a celkově jejich řeč těla, tvrdí režisér.

Zásah štěstím pojednává o krachu zdánlivě perfektního manželství. "Vypráví o významné roli, kterou v našich životech hrají štěstí a náhoda," shrnuje Allen.

Dodává, že ve svém životě štěstí měl a že když teď dokončil svůj padesátý film, musí si dobře rozmyslet, jestli se chce pustit ještě do dalšího. Přesto by asi neodolal a rád by se umělecky vrátil do New Yorku, jemuž věnoval několik filmů od Manhattanu z roku 1979 po Deštivý den v New Yorku z roku 2019. Nápad na další by měl. Potřebuje ale sehnat někoho, kdo to zaplatí. "Pokud se tu najde nějaký blázen, který mi na to dá peníze, přestože si nebude moct přečíst scénář a nebude vědět, koho obsadím, tak natočím film v New Yorku," řekl Allen na festivalu.

Přiznává, že Paříž v jeho novince je spíš jakási romantická verze francouzské metropole, tak jako v minulosti mnohokrát vylíčil snovou podobu New Yorku. "Já to takhle s městy mám. Zamilovávám se do nich tak, jako se jiní režiséři zamilovávali do hereček. Celé ty roky si New York idealizuji. A ten můj je hodně jiný, než jak o něm točí Martin Scorsese nebo Spike Lee," jmenuje významné kolegy režiséry.

Natáčení v Paříži pro něj bylo obtížné hlavně kvůli pandemii koronaviru, přiznává. Přesto za největší změnu v poslední době považuje to, jak se s nástupem streamovacích služeb změnily distribuční modely.

"Bývaly časy, kdy jsem šel do kina a vždycky v nich byly tři nebo čtyři filmy, které jsem toužil vidět. Každý týden měl premiéru nějaký nový Truffaut, Fellini, Bergman nebo Kurosawa. Všichni skvělí režiséři byli Evropani, měli jste špičkovou francouzskou kinematografii, italskou, švédskou. My všichni v Americe jsme si přáli točit jako Evropani. Dnes se ale v Americe promítá už jen minimum evropských filmů. Myslím, že kulturně, rozhodně co se kinematografie týče, teď USA nejsou úplně na vrcholu," tvrdí Allen.

Při tiskové konferenci v Benátkách se sedmaosmdesátiletý režisér vyjádřil také k jednomu z hlavních témat svých filmů, smrti. "Nic proti ní nezmůžeme, je opravdu k ničemu. Jediné, co můžeme udělat, je nemyslet na ni, nalézt rozptýlení," odvětil.

Film Zásah štěstím, ve kterém účinkují herečky Valérie Lemercier nebo Lou de Laâge, měl na benátském festivalu premiéru mimo soutěž. Do českých kin jej 4. ledna příštího roku uvede společnost Bioscop.