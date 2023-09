Vzdal se kvůli němu části honoráře. Adam Driver představil film o Enzovi Ferrarim

Americký herec Adam Driver na benátském festivalu uvedl film Ferrari a kritizoval streamovací služby Netflix nebo Amazon za to, že nechtějí vyhovět požadavkům hollywoodských scenáristů a herců. Ti momentálně stávkují, žádají mimo jiné víc peněz a záruky, že jejich práci nebude kanibalizovat umělá inteligence.

Jeden z největších hollywoodských protestů v dějinách dopadá také na benátskou přehlídku. Odborové organizace hercům doporučují nepropagovat snímky vyrobené velkými studii. Film Ferrari režiséra Michaela Manna je v tomto ohledu výjimkou, stojí za ním menší společnost Neon, a proto představitel hlavní role Adam Driver do Itálie mohl přijet.

Ze solidarity s ostatními stávkujícími se nicméně neprošel po červeném koberci při slavnostním zahájení. A stávku zmínil také po světové premiéře filmu Ferrari, kterou zaplněný sál odměnil šestiminutovým potleskem vestoje.

"Čím to je, že menším společnostem jako Neon nebo STX International nedělá problém přistoupit na požadavky odborů, zatímco velké firmy Netflix nebo Amazon to nedokážou?" zeptal se Driver. Mluvčí Netflixu ani Amazonu jeho výroky nekomentovali.

Devětatřicetiletý herec známý z poslední trilogie Hvězdných válek přitom do Benátek dříve dvakrát přijel právě se snímky od Netflixu. Vloni tu představil Bílý šum dle románu Dona DeLilla, před čtyřmi roky pak drama Manželská historie. Oba tituly natočil Noah Baumbach.

Stávka scenáristů a herců paralyzovala podstatnou část Hollywoodu. Štáby smí pracovat jen na projektech, které nejsou napojené na velká studia nebo dostaly výjimku poté, co přistoupily na požadavky odborů. "Kdykoliv takto odbory dají nějakému projektu zelenou, jasně tím ukazují, že se chtějí domluvit a že jejich cílem je odblokovat situaci. Problém hledejte na druhé straně," říká Adam Driver s odkazem na velká studia.

Film Ferrari natočil po osmileté pauze Michael Mann, osmdesátiletý režisér snímků Nelítostný souboj nebo Collateral. Na benátském festivalu řekl, že nebýt obětavosti herců a producentů, projekt by nevznikl. "Lidé, kteří na tom s námi dělali, například Adam Driver, oželili obrovskou část svých obvyklých honorářů. Producenti včetně mě to dělali v podstatě zadarmo. Žádné velké studio nám nedalo peníze. A právě díky tomu tady dnes můžeme být s vámi," shrnuje Mann.

Ve snímku, který zatím nemá českého distributora, Adam Driver ztvárnil automobilového závodníka a později zakladatele automobilky Enza Ferrariho. Jeho manželku hraje Penélope Cruz. Ta do Benátek nepřijela ze solidarity se stávkujícími, napsal server Variety.com.

Adam Driver na festivalu řekl, že při natáčení se nemohl jen tak projíždět v závodních vozech Ferrari. "Byly to ty nejděsivější věci na place, ale kvůli pojištění mě v žádném nenechali se jen tak projet po okolí," vzpomíná.

Film se zaměřuje na klíčový okamžik v životě Enza Ferrariho. V roce 1957 jeho automobilce v souboji s konkurenčním Maserati hrozil bankrot. Podnikateli nedlouho předtím zemřel syn, od manželky utíkal k milence a druhému synovi, o němž manželka nevěděla. Navíc došlo k tragédii při vytrvalostním silničním závodu Mille Miglia v Itálii, kde přišlo o život několik diváků a dva jezdci: španělský řidič Alfonso de Portago se svým americkým spolujezdcem Edmundem Nelsonem.

Portago byl závodníkem Ferrari, zesnul ve voze Ferrari 335 S. Havaroval pravděpodobně kvůli prasklé pneumatice. V tomto typu nekrytých závodních vozů z 50. let se při natáčení projížděl další představitel jedné z hlavních rolí, sedmapadesátiletý Američan Patrick Dempsey. "Bylo to dost strašidelné. V moderních závodních vozech jste chránění, ale tady vás nechrání absolutně nic," popisuje Dempsey.

1:30 Film Ferrari zatím nemá českého distributora. Foto: Lorenzo Sisti | Video: Neon

Podle něj se řidiči v podobných strojích museli naprosto soustředit na to, co se děje tady a teď. "A v tom je krása i návykovost toho závodění. Proto se toho lidé tak těžko vzdávají. Vyvolává to ve vás takový zvláštní typ tiché radosti," dodává Patrick Dempsey.

Štáb při natáčení zkonstruoval přesné repliky původních vozů, aby také mohl některé zničit. Mezitím režisér Mann natáčel zvuky původních vozů včetně například starého Maserati, které vlastní Nick Mason, bubeník rockové kapely Pink Floyd. "Těmhle autům se nic nevyrovná. Jsou krásná, výhružná a neuvěřitelně divoká," shrnuje své dojmy Michael Mann.

První reakce na jeho film jsou lehce rozpačité. Britská BBC kritizuje scény, v nichž američtí herci nevěrohodně předstírají italský přízvuk. Některé sekvence působí polopaticky, například když Adam Driver vícekrát zopakuje, že Ferrari za každou cenu musí vyhrát závod Mille Miglia.

Dění na plátně často postrádá jiskru, příliš negraduje a celkově je těžké uvěřit, proč závodníci nasazují svůj život, když před kamerou nejsou schopni projevit patřičné nadšení, shrnuje své výhrady BBC. Přiznává ale, že snímek velmi dobře vypadá a nehledě na neobratnosti ve scénáři je plný černého humoru i slovního ping-pongu.

Také anglický deník Guardian filmu udělil tři z pěti hvězdiček. Podle jeho kritka jsou závodní scény natočené oslňujícím způsobem a jednoznačně utkví, celek však pokulhává a nedokáže v divákovi vzbudit patřičné nadšení. Adam Driver v roli "necitelně stoického" Enza Ferrariho po většinu snímku skrývá oči za černými brýlemi, podává ale výborný výkon, napsal recenzent.

Ferrari je jedním ze 23 filmů, které na benátském festivalu soutěží o hlavní cenu Zlatý lev. Vítěz bude znám příští sobotu 9. září.