Pinochet jako upír. Film natočil Netflix coby varování před extrémní pravicí

Chilský režisér Pablo Larraín už natočil filmy o bývalé americké první dámě Jackie Kennedyové i britské princezně Dianě. V tom nejnovějším se zaměřil na někdejšího chilského diktátora Augusta Pinocheta. Opět nejde o tradiční portrét.

Film nazvaný Hrabě, který režisér tento týden představil na benátském festivalu, ukazuje Pinocheta jako upíra starého 250 let. Ve snímku se generál v odlehlém sídle rozhoduje konečně zemřít, loučí se s rodinou i nejbližšími a vypořádá svůj odkaz.

Režisér se k látce obrátil i proto, že Chile si tento měsíc připomene 50. výročí vojenského převratu, během nějž byl sesazen tehdejší demokraticky zvolený socialistický prezident Salvador Allende. Armáda s letadly zaútočily na prezidentský palác. Allende v něm zůstal do poslední chvíli, po obléhání zřejmě spáchal sebevraždu. Moc převzala junta vedená Pinochetem.

"Zachránili jsme zemi před komunismem," zdůvodnil generál puč, jemuž předcházelo znárodňování podniků, stávky, rekordní inflace a nedostatek zboží i potravin. Po upevnění moci však Pinochet pozastavil platnost ústavy, rozpustil parlament, zakázal politické strany, zavedl cenzuru a rozpoutal teror.

"Nikdo ještě nenatočil hraný film přímo o Pinochetovi. Nic nebylo ani v kinech, ani v televizi," vysvětluje režisér Pablo Larraín, podle nějž nastal nejvyšší čas to změnit.

Snímek, jehož je také spoluautorem scénáře, natočil pro videotéku Netflix. Tam bude mít Hrabě premiéru 15. září. Larraín jej pojal jako černobílou satiru. "Došlo mi, že to je jediný myslitelný způsob, jak téma zpracovat. Kdyby se člověk vyhnul satiře, snadno by mohl podlehnout svodu nějakým způsobem s Pinochetem soucítit, což by bylo nepřípustné," myslí si.

Pinochet v letech 1973 až 1990 vládl krvavě. Během této doby zmizelo či bylo popraveno až tři tisíce lidí, desítky tisíc politických vězňů zažily mučení a zhruba 200 tisíc Chilanů uteklo do emigrace.

Generál za své zločiny nikdy nebyl souzen. V roce 1990 po referendu odstoupil a předal moc do rukou demokraticky zvoleného prezidenta, ještě osm let si však ponechal funkci velitele armády.

Koncem 90. let byl při pooperační rekonvalescenci v Londýně zadržen na základě zatykače, který vydal španělský soudce kvůli vraždám španělských občanů během převratu. Po roce a půl domácího vězení však Británie exdiktátora propustila a Pinochet se vrátil do Chile.

Několik trestních oznámení na něj bylo podáno už v Česku začátkem června 1994, kdy zde ještě jako vrchní velitel pozemních sil chilské armády pobýval na pozvání zbrojařské společnosti Omnipol. Od návštěvy se distancovali prezident Václav Havel i premiér Václav Klaus. Oznámení byla natolik nekonkrétní, že na jejich základě nešlo zahájit trestní stíhání, napsala agentura ČTK.

Diktátor strávil poslední část života v domácím vězení, kde čekal na zahájení procesu. Zemřel roku 2006 ve věku 91 let.

I po smrti za něj v chilských ulicích truchlily tisíce přívrženců, pro něž zůstal tím, kdo po letech chaotické levicové vlády zachránil zemi před válkou a nastartoval prudký hospodářský růst.

"Momentálně je v Chile opět na vzestupu extrémní pravice. Myslím, že tenhle film byl potřeba právě proto, že ukazuje, co byl Pinochet zač a jaké hrůzy dělal," poznamenává osmadvacetiletá chilská herečka Paula Luchsinger, která v novém snímku ztvárnila mladou jeptišku. "Museli jsme to udělat, aby se to nikdy neopakovalo," dodává.

Podle časopisu Hollywood Reporter snímek kombinuje politickou satiru, temnou komedii a horor. Originálním způsobem se zamýšlí nad tím, kde se na světě berou despoti, jak se jim daří zůstávat tak dlouho u moci, kterak jim k tomu pomáhají druzí doma i v zahraničí a proč jako by se historie v některých ohledech neustále opakovala.

Britský deník Guardian v recenzi filmu upozorňuje, že upírská satira není totéž jako dokument o Pinochetovi. Byť má slabší části, snímek mluví napřímo, prýští z něj energie jako z komiksu a přispívá k tomu, aby Chile konfrontovalo vlastní minulost, napsal kritik.