Incident z parkoviště přeroste v drama jako od bratří Coenů. Netflix si říká o cenu

Jedno zatroubení na parkovišti, vztyčený prostředníček, agresivní honička. Úvodní minuty seriálu Ve při na Netflixu jsou ztělesněním frustrace a vzteku, jaký za volantem přepadá spoustu řidičů. Desetidílný příběh mapuje do krajnosti narůstající následky střetu dvou řidičů, zároveň ale nahlíží do duše Los Angeles.

Společnost A24, která stála za loňským oscarovým hitem Všechno, všude, najednou, novinkou opět cílí na cenné sošky. Samozřejmě těžko předpovídat, s jakou konkurencí bude seriál Ve při bojovat při zářijovém udílení televizních cen Emmy. Důvodů, proč může uspět, je ale víc než dost.

Jednak jeho tvůrce Sung-Jin Lee s komickou nadsázkou, směsí různých žánrů i autentickým vhledem zachycuje trable a sociální pnutí uvnitř korejské komunity jednoho z nejbouřlivějších měst USA. Podobná schopnost spojit společenskou satiru s hned několika žánry patří ke korejské tvorbě už dekády a nedávno dovedla k mezinárodním úspěchům jak oscarový snímek Parazit, tak seriálový trhák Hra na oliheň.

Zároveň však dílo korejského Američana Leeho vstřebává četné americké vlivy. A především jde o víc než skvěle vystavěnou jízdu mezi žánry, která nutí pouštět si díl za dílem. Od komedie či akce tu často schází jen nepatrný kousek k momentům odhalujícím křehkost a bolest, jakou s sebou nese život v těch nejvšednějších momentech.

Seriál Ve při anglickým názvem Beef odkazuje ke slangovému označení hádky. Ale to, co se během prvních epizod odehraje mezi zámožnou řidičkou bílého SUV a mužem, který naopak dennodenně bojuje o každý dolar a vlastní i rodinnou hrdost, dalece přesahuje běžnou neshodu.

Los Angeles bývá označováno za nejvystresovanější město světa. A tvůrci výstižně ukazují tento papiňák, v němž stačí nejdrobnější pošťouchnutí, aby se spustila lavina. Sami své dílo pracovně označili za "Nelítostný souboj tupců" s odkazem na slavný krimi film režiséra Michaela Manna z roku 1995, kde se coby urputní hrdinové na opačných stranách zákona, ale jinak velmi podobní jedinci střetávají Al Pacino a Robert De Niro. Ten snímek se v originále jmenoval prostě Heat a jednou z jeho předních kvalit bylo právě vyobrazení horečné, vypjaté atmosféry LA.

Seriál Ve při pracuje s mnohem větší porcí nadsázky a černého humoru. Nejpozději od třetí epizody ale začíná naplno ukazovat, že bohatou majitelku trendy květinářství Amy a životem se protloukajícího řemeslníka Dannyho sice dělí sociální propast, jinak jsou však oba ze stejného "vrhu". Jejich život je prošpikovaný traumaty, smutkem i vztekem. Jakmile začne dávat prostor těmto bolestnějším a civilnějším linkám, seriál připomene třeba snímky bratří Coenů.

Když v jednom z prvních dílů Danny v převleku za údržbáře vnikne do bytu své sokyně, svérázným způsobem se tu pomstí. Ženě pomočí kobereček v koupelně, což je narážka na film The Big Lebowski od Coenů, kde jednu z hlavních rolí také hrají jak "poc*canej tepich", tak město Los Angeles. Tvůrci seriálu však nekončí u této pocty. Ve při podobně jako coenovské filmy také nechává postavy dělat ta nejhorší možná rozhodnutí, která se vrství a nabalují pod pomyslným dohledem nějakého značně škodolibého boha. A tak jako v coenovských příbězích se také v seriálu za nadsázkou a bizarními žánrovými zápletkami schovává melancholická linka vyprávějící lakonicky řečeno o životě, který nejspíš nelze přežít.

Amy v podání herečky Ali Wong vystavuje světu sebevědomou tvář úspěšné podnikatelky s dokonalým domem, dokonalým designovým obchodem a dokonalou rodinou. Pod ní ale schovává celou řadu pnutí, tiků a přetvářek. Mnohé pramení z rodinné minulosti, další z aktuálních vztahů s manželem i tchyní, v nichž se odráží též postavení Korejky v japonské rodině. Plus fakt, že manžel je sice syn slavného designéra, jenž chce sám pokračovat v jeho šlépějích, ale ve skutečnosti se v této domácnosti stal spíše hospodyňkou než pánem.

V podobně komplikovaných vztazích žije Danny, který se pokouší napravit podnikatelské selhání rodičů a udržet vztah s bratrem, avšak zároveň si vlastní urputností a prchlivostí neustále podráží nohy. Steven Yeun přesvědčivě hraje tohoto věčného outsidera, jemuž se smůla lepí na paty a jehož situace se zhoršuje, ať už tomu svými hloupými nápady napomáhá, nebo se naopak snaží napravit, co zpackal.

Seriál se dotýká specifických rysů výchovy a hierarchie v korejských či japonských rodinách, stejně jako vztahů asijských komunit k většinové americké společnosti. Zároveň má mnohem univerzálnější záběr. Především jde o studii vzniku a dopadů vzteku, frustrace či agrese, jež balancuje na hraně až bláznivé nadsázky, akčních eskapád a posmutnělého portrétu dvou jedinců, kteří k sobě mají blíže, než by si kdy byli ochotni připustit.

2:45 Seriál Ve při je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Tvůrci chytře mění tón, v pravou chvíli umí skočit o pár měsíců kupředu či naopak hluboko do dospívání hrdinů, kam se vydává také hudební doprovod složený převážně z alternativního rocku minulých dekád. Dobové hity od kapel Morphine a Smashing Pumpkins nebo písničkářky Tori Amos se často dotýkají traumat či motivu osobního selhání. Ve správný moment podtrhují, co se na protagonisty právě valí, či co na sebe sami navalili.

Ve při je dílo, které se občas možná až příliš opájí vlastní promyšleností. Samo někdy škobrtne, podobně jako hrdinové autoři někdy sní o umění, ale zůstávají jen u designu. Své obří ambice vtělují do každého pečlivě komponovaného záběru, ať už vzdušných a dokonale promyšlených drahých bytů, či naopak stísněných bytů kdesi na periferii.

Svou uměleckou povahu seriál zhmotňuje hned v úvodních obrazech, které nahrazují titulkovou sekvenci. Za těmito malbami stojí Američan David Choe, který jinak hraje Dannyho impulzivního bratrance Isaaca. Do deseti děl vtělil vlivy neoexpresionismu i odkazy k designu hudebních alb a časopisů přelomu tisíciletí.

Z této směsi nadčasového tématu a zároveň funkčního, lehce nostalgického teleportu do atmosféry devadesátých a nultých let nicméně vznikly i nejpovedenější kombinace. Touha a snaha pojmout vše - od krimi a grotesky přes sociální sondu po křehký vhled do mysli člověka, který pochybuje o svém umu a schopnostech - činí ze seriálu přesný obraz hektického amerického velkoměsta plného obřích uměleckých snů a ještě větších společenských propastí.

Tak jako každý správný "beef", tedy verbální souboj v rapových dovednostech, se seriál žene kupředu neutuchajícím tempem. Mísí úderné momenty s jemnou drobnokresbou postav. A zhmotňuje Los Angeles coby nervní, pulzující město, kde pomočením cizího koberce věci nekončí. Jde jen o spouštěč. Poté už se vrací jediná otázka: lze události, které rozeběhl jeden zdánlivě tuctový dopravní přečin na parkovišti, vůbec nějak zastavit?