Comic-Con je návyková záležitost. Na ten pražský přijíždí císař ze Star Wars

V pátek odpoledne promluví v Praze k lidu císař ze Star Wars. Jednou z hvězd čtvrtého ročníku akce Comic-Con bude osmasedmdesátiletý skotský herec Ian McDiarmid, který sice ztvárnil desítky divadelních, televizních i filmových rolí, ale fanoušci popkultury ho znají hlavně jako zlého vladaře Palpatina z oblíbené sci-fi ságy.

Takzvané "cony" neboli setkání fanoušků mají hlubokou tradici. Nejslavnější Comic-Con z amerického San Diega už je padesátník. Začínal v roce 1970 jako záležitost pro pár stovek návštěvníků, nyní jde o obří akci v desítkách sálů, z nichž některé mají kapacitu i přes 6000 sedadel, celková návštěvnost stabilně přesahuje 130 tisíc. I byznysově je to velká událost, kde hollywoodská studia či televize jako HBO představují své hlavní hity.

Pražský Comic-Con začal rovnou ve velkém. Hned na ten první v roce 2020 dorazilo přes 23 tisíc lidí. Organizátoři ale nevkročili do úplně neznámých vod. Spoluzakladatel Václav Pravda uspořádal v Chotěboři akci tehdy zvanou Avalcon poprvé roku 1996, kdy dorazila stovka fanoušků převážně sci-fi. O pár let později už se do malého města na Vysočině sjely davy a roku 2002 získali místní možnost zorganizovat hlavní evropské setkání tohoto druhu zvané Eurocon.

Byla to takřka magická doba. Akce zaštítěná mottem "fanoušci fanouškům" fungovala bez velkých bariér. Ti nejposlednější "baťůžkáři" přespávající v tělocvičnách se mohli potkat se slavnými žánrovými spisovateli nejen na přednáškách, ale i na baru.

Mezi hosty patřili třeba Andrzej Sapkowski či George R. R. Martin. Ten první ještě podle svého slavného fantasy cyklu Zaklínač neměl sérii videoher, natož seriál na Netflixu. A ten druhý se teprve chystal napsat ságu Píseň ledu a ohně, dnes známou díky televizní Hře o trůny. Přestože šlo už tehdy o velikány žánrové literatury, nejezdili limuzínami a člověk na ně snadno narazil třeba v nočním kyvadlovém autobusu, jak v rozjařené náladě míří do hotelu.

"Snažíme se na tu tradici navázat," říká teď Pavel Renčín, další z organizátorů pražského Comic-Conu a spisovatel známý převážně svou tvorbou v žánru městské fantasy. "Ale současně ji i posunout k masovějšímu publiku. Díky tomu máme šanci na mnohem nákladnější výpravu a hosty. Přivádíme tak k žánru, který milujeme, stále nové fanoušky. A to je dobré pro celou komunitu."

Comic-Con, jejž Renčín charakterizuje jako "akci oslavující popkulturu zejména v oblastech sci-fi a fantasy a všech přidružených žánrech", nabídne během tří festivalových dnů od tohoto pátku do neděle program plný besed, debat i filmových projekcí. Stále ho z velké části tvoří lidé přímo z žánrové komunity, ať už jde o fanoušky komiksů, filmů, seriálů, literatury, videoher či deskových her. Deset sálů libeňské haly O2 universum však láká také na světové hosty.

"Kdybych měl vypíchnout jednu věc, tak to bude asi setkání s Ianem McDiarmidem, představitelem imperátora z Hvězdných válek. Ten pán je pro mě legenda," říká Renčín, ale hned dodává, že Comic-Con je pro něj stále zásadní coby příležitost setkat se s přáteli, co se sem jako každý rok sjedou ze všech koutů republiky.

K nejznámějším jménům letošního ročníku nepochybně patří šestasedmdesátiletý hollywoodský herec Danny Glover, který proslul rolí detektiva a parťáka Mela Gibsona z komediálně-akční krimi série Smrtonosná zbraň. Přijedou také herci Raphael Luce, Dan Fogler či Richard Dean Anderson neboli MacGyver.

Pro komiksové fajnšmekry však ta nejhvězdnější jména zní Jason Aaron či Brian Bolland. Ten první napsal skvělé série Skalpy nebo Parchanti z Jihu, které ukazují drsnou tvář Ameriky, ale je též scenáristou příběhů superhrdinů Thora, Wolverina či Dr. Strange. Ten druhý nakreslil jeden z nejslavnějších batmanovských příběhů s názvem Kameňák a mnoho dalších zásadních komiksů.

Pražský Comic-Con cílí na nejširší veřejnost. Odráží to i vývoj samotných komiksů či žánrů sci-fi a fantasy, které se z komunitní záležitosti staly masovou zábavou.

Asi už se nevrátí dřevní doby, kdy se děly drobné zázraky toho typu, že se na pár dní sotva desetitisícová Chotěboř stala hlavním městem evropské fantastiky. Přesto je Comic-Con akcí, která vedle autogramů a fotek s oblíbenými hvězdami nabízí možnost zažít zápal, s jakým vzniká podhoubí popularity všemožných popkulturních fenoménů od anime seriálů přes Star Trek po Harryho Pottera.

Každý, kdo někdy zažil ono hektické přebíhání ze sálu do sálu, od setkání s největšími hvězdami po fanouškovské přednášky třeba o sociální problematice ve fantasy cyklu Zeměplocha od Terryho Pratchetta, ví, že jezdit na cony je návyková záležitost.

