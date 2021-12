Učitel selhal pod vlivem alkoholu. V seriálu z vězení se učí přežít

Na současný britský vězeňský systém, v němž jako by bylo možné dělat pouze špatná, nebo ještě horší rozhodnutí, kriticky nahlíží třídílné drama Čas. V hlavních rolích minisérie, kterou lze vidět na českém HBO, podávají znamenité výkony Sean Bean a Stephen Graham.

Dílo televizního režiséra Lewise Arnolda sleduje dva muže z opačných stran vězeňských mříží. Sean Bean hraje asi pětapadesátiletého učitele angličtiny Marka Cobdena, který právě nastupuje první výkon trestu. Byl odsouzen na čtyři roky, neboť pod vlivem alkoholu zavinil tragédii.

Stephen Graham ztělesňuje Erica McNallyho, přísného, ale zároveň férového a důvěryhodného vrchního dozorce. Kvůli svému synovi, který si odpykává trest v jiné káznici a ocitl se v ohrožení života, je ale nucen vybrat si mezi vlastními zásadami a bezpečím svých nejbližších.

Podrobnosti o učitelově provinění se diváci dozvídají postupně, zpočátku pouze prostřednictvím jeho nočních můr. V první části se Cobden především učí přežít v prostředí plném striktních pravidel, represe, šikany i zběsilých výbuchů násilí. Posléze pochopí, že to nepůjde bez toho, aniž by uštědřené rány začal vracet a našel si mezi spoluvězni někoho, kdo jej za protislužbu ochrání.

Ve druhé a třetí epizodě do popředí vystupují otázky svědomí, odpuštění a vykoupení, to vše v rámci povážlivě selhávajícího a podfinancovaného vězeňského systému. S pocity viny a výčitkami ale nebojuje pouze Cobden, nýbrž také bachař McNally, jenž v bezvýchodné situaci nemá na vybranou a udělá to, co by zřejmě udělal každý otec.

Tvůrce minisérie, britský scenárista Jimmy McGovern, na půdorysu spíše psychologického než kriminálního dramatu precizně rozehrává dvě silné linky. Diváky do příběhu vtahuje od prvních záběrů. K navození napětí autor přitom nepotřebuje obvyklé žánrové motivy, jako jsou vzpoura odsouzenců, plánování útěku nebo bestialita dozorců.

Na zdánlivých maličkostech, které ani nemusí být významné pro příběh samotný, McGovern dokáže ve zkratce vystihnout charaktery postav. Třeba jen během krátkého rozhovoru navodí nečekanou dramatickou situaci mezi trestanci, z nichž někteří se zdají být adepty vhodnějšími spíše na psychiatrii než kriminál.

0:45 Všechny tři díly Času jsou na HBO s českým dabingem i titulky. | Video: BBC

Na Cobdena nenahlíží jako na oběť systému, ani nezpochybňuje jeho vinu, ačkoli od prvních chvil je zřejmé, že vzdělaný, kultivovaně vystupující učitel nepatří mezi agresivní a často mnohem mladší násilníky či vrahy. Scenárista ho líčí jako muže, který s pokorou přijímá trest za své neodpustitelné selhání, zároveň však není absolutně připravený na brutální realitu "nápravného" zařízení.

S výjimkou vězeňské kaplanky Marie-Louise, která v empatickém podání Siobhan Finneranové poskytuje některým kriminálníkům alespoň trochu lidskosti, se v bezútěšném prostředí neobjevuje žádná další jednoznačně kladná postava. Nepřežila by tu ani minutu.

Dalším velkým plusem jsou herecké výkony. Ze strhané tváře Seana Beana, kterého proslavila role Boromira v Pánovi prstenů a před čtyřmi roky se objevil jako katolický kněz v McGovernově předešlém seriálu Broken, je možné vyčíst trýznivé pocity viny, aniž by se herec musel projevovat expresivněji.

Pozoruhodný je i civilně uměřený Stephen Graham v roli zásadového dozorce, který tuší - a diváci s ním -, že se pozvolna dostává do bodu, z něhož už nebude návratu.

Přesvědčiví jsou rovněž představitelé menších rolí, ať již ztvárňují zločince zmítané zuřivostí, anebo příbuzné obětí utápějící se v neutuchajícím smutku. Zároveň je třeba znovu vyzdvihnout McGovernův scénář, který se i vedlejším postavám věnuje s ojedinělou pečlivostí a uvěřitelností.

Dusnou a nervní atmosféru místa, kde vypjatý konflikt může vyvolat třeba jen náhodný letmý pohled, dokresluje téměř monochromatické ladění obrazu s převažujícími šedomodrými a šedozelenými tóny. Za zdmi káznice jako by jiné barvy ani neexistovaly. Dokonce i vězeň, kterému jeho dcerka nakreslila a poslala barevný obrázek, dostane pouze jeho černobílou fotokopii s pofidérním odůvodněním, že "originál by mohl být napuštěný drogami".

Autentičnost dodávají i vybrané interiéry. Podstatná část minisérie se natáčela v areálu skutečné, před osmi lety uzavřené věznice ve Shrewsbury v anglickém hrabství Shropshire. Její stěny filmaři dokonce nechali natřít šedou barvou, aby na obrazovce působila ještě tíživěji než ve skutečnosti.

Sugestivní, pochmurné dvouapůlhodinové drama o vině a trestu není úplně snadné sledovat. Autoři ho však občas prosvětlují záblesky naděje, že ne každý, kdo za zdmi vězení skončí, z něho zákonitě musí odejít jako ještě horší člověk.